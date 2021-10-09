Идеальный трансфер. ЦСКА заполучил чемпиона мира в составе сборной США

ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с 31-летним центровым Кеннетом Фаридом. Соглашение с чемпионом мира 2014 года в составе сборной США рассчитано на 2 месяца с опцией продления до конца сезона.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис недавно заявил, что клуб может подписать двух легионеров по ходу сезона. Первым стал Фарид. Трансфер выглядит идеально по нескольким причинам. Во-первых, ЦСКА очень сильно нуждался в классическом центровом после потери Николы Милутинова, который пропустит месяц-полтора из-за травмы колена. Всё-таки Торнике Шенгелия, Джоэл Боломбой и Йоханнес Фойгтман больше тяготеют к позиции тяжёлого форварда и не слишком удобно чувствуют себя на пятом номере. Владимир Ивлев — качественный резервист, но явно не опция на замену Милутинову в старте.

Во-вторых, Фарид подписал краткосрочный контракт на два месяца. У ЦСКА будет время посмотреть на эффективность американского «большого» к моменту восстановления Милутинова, после чего будет принято решение о целесообразности продолжения сотрудничества до конца сезона. Клуб ничем не рискует, а в перспективе может даже извлечь огромную выгоду. Да, последние годы в карьере Фарида выдались не самыми удачными. Центровой оказался невостребованным в НБА, поскольку так и не разработал трёхочковый бросок.

Не от хорошей жизни Кеннет недавно подписал контракт с пуэрториканским клубом «Леонес де Понсе». К счастью, в соглашении была опция выхода в случае предложения из НБА, Евролиги или чемпионата Китая. Кеннет пробовал свои силы в Поднебесной в 2019 году, выступая за «Чжецзян Лайонс». В Китае можно заработать хорошие деньги, но пока путь туда закрыт. Местная лига решила провести сезон без легионеров на фоне пандемии коронавируса и связанного с ней кризиса. Возможно, вскоре китайская баскетбольная ассоциация пересмотрит позицию, однако пока ограничение на приезд иностранцев остаётся в силе.

В НБА Фарид перестал быть востребованным пару лет назад. Не потому, что он плохой игрок. Просто лига уж слишком зациклилась на «растягивающих» «больших». Многим классным центровым приходится пробовать силы в зарубежных чемпионатах. Фарид вошёл в их число. Сомнений в квалификации Кеннета быть не может. Фарид набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора за 8 лет карьеры в НБА. В последнем клубе «Хьюстон Рокетс» его средние показатели составили 12,9 очка и 8,2 подбора в 25 матчах концовки сезона-2018/2019.

Опять же, будь у Фарида поставленный трёхочковый бросок, он бы входил в рейтинги лучших центровых НБА. Раньше он таковым и был. В межсезонье-2014 Кеннет подписал с «Денвер Наггетс» 4-летнее продление контракта на $ 49,5 млн. Тогда лига ещё не была так зациклена на дальних бросках и перспективы «большого» виделись очень радужными. Вскоре последовало завоевание титула чемпиона мира в составе сборной США. На турнир в Испанию в 2014 году поехал далеко не проходной состав — Деррик Роуз, Стефен Карри, Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг, Энтони Дэвис, Джеймс Харден. То есть Фарид по праву заслужил своё место в элите и реально считался центровым уровня топ-5 НБА.

К несчастью для Кеннета, его прайм-тайм совпал с восхождением и прогрессом центрового Николы Йокича, который в конечном счёте дорос до уровня MVP НБА в «Денвер Наггетс». В межсезонье-2018 «Денвер» обменял Фарида в «Бруклин», чтобы расчистить платёжную ведомость. «Нетс» тогда ещё не были суперкомандой с Кайри Ирвингом, Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом. Генеральный менеджер Шон Маркс собирал дорогие контракты, чтобы взамен получить хоть какие-то драфт-пики (которых у команды фактически не осталось после печально известной сделки с «Бостон Селтикс» по Кевину Гарнетту и Полу Пирсу). «Нетс» никогда всерьёз не рассчитывали на Фарида и вскоре отчислили игрока. У «Хьюстона» тоже не было долгосрочных планов на центрового, несмотря на классную статистику. Пропустивший прошлый сезон Фарид пробовал силы в Летней лиге — 2021, но и здесь не сложилось. Не любят за океаном традиционных центровых, ничего не поделаешь.

В современной НБА игроку очень важно найти «свой» клуб. Многое зависит от конкретной ситуации в том или ином месте в данный момент времени. Фариду в этом плане не повезло. Однако это не значит, что не пригодившийся в НБА центровой не сможет преуспеть в Европе. ЦСКА получил в своё распоряжение потенциально доминирующего центрового по меркам Евролиги. Забегать наперёд не станем, но, возможно, Фарид будет способен выдавать продуктивность на уровне Милутинова или Уолтера Тавареша из «Реала». В любом случае клуб ничем не рискует в данной сделке. Через два месяца с Фаридом можно расстаться, если вдруг он не приживётся в команде.

Теперь главным вопросом остаётся то, на кого ЦСКА собирается использовать последнее оставшееся место в заявке. Команде не помешал бы разыгрывающий. Из «Нью-Йорк Никс» недавно был отчислен Лука Вильдоса, к которому армейцам приписывали интерес ещё во время выступления аргентинца за «Басконию». Хотя основной целью ЦСКА, по данным СМИ, является Брэд Уонамейкер. Американец подписал контракт на тренировочный лагерь с «Индиана Пэйсерз». В последнем предсезонном матче с «Кливленд Кавальерс» Брэд набрал всего 2 очка. С высокой степенью вероятности в заявку «Индианы» на сезон Уонамейкер не попадёт и будет отчислен в ближайшее время.

ЦСКА же может никуда не спешить и подождать развития ситуации с Уонамейкером. Потенциал команды и без того приличный, что доказал последний выездной матч регулярного чемпионата Евролиги с действующим чемпионом турнира «Анадолу Эфес» (100:96), который команда Димитриса Итудиса проводила без Милутинова и Марюса Григониса.