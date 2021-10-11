«Мало жил, но след оставил такой яркий…» Печальная история выдающегося центрового Конева

Расцвет советского баскетбола пришёлся на 1950-е. Тогда сборная СССР, только-только начавшая выступать на серьёзных международных турнирах, увозила из Европы одно золото за другим. Одним из самых значимых игроков той команды был выдающийся центровой Анатолий Конев. Причём успешно он выступал не только на национальном, но и на клубном уровне. Да и вообще был одним из лучших советских баскетболистов того времени. Особенно на своей позиции.

Профессиональная карьера Конева началась в 1944 году в московском «Динамо», где он в итоге оставался одной из главных фигур на протяжении шести лет. В своём дебютном сезоне вместе с командой он стал вице-чемпионом СССР, а в 1948-м бело-голубым покорилось и первое место всесоюзного турнира. Спустя три года Конев во второй раз стал чемпионом страны, но уже в составе ВВС МВО. В 1953-м он оказался в ЦСКА (тогда называвшимся ЦДСА), с которым три раза подряд становился серебряным призёром первенства.

В национальной сборной первым большим турниром Конева стал победный и дебютный для сборной СССР чемпионат Европы – 1947. Главным тренером был назначен Степан Спандарян, под руководством которого игрок в дальнейшем продолжит работу в «Динамо» и завоюет первое «золото» чемпионата страны. И свой вклад в победу на ЧЕ-1947 Конев однозначно внёс. Он стал третьим по результативности в сборной, в среднем набирая 8,2 очка за матч. Советский коллектив не потерпел ни одного поражения, в финале одолев хозяев турнира и действующих чемпионов Европы – сборную Чехословакии.

Вот что о том матче вспоминал Юрий Ушаков, который долгое время был партнёром Конева.



«Ивана Мразека, одного из лучших центров Европы, опекать было очень трудно. Эту задачу тренеры поручили Анатолию Коневу. Конев, как и другие, всегда с неохотой держал Мразека: слишком техничен, хитер был этот выдающийся чехословацкий баскетболист. Его обманные движения порой выводили из себя и Конева, и других наших ребят. Ещё в первой половине Конев исчерпал лимит персональных замечаний (тогда их было только четыре) и покинул площадку. И Мразека поручили опекать мне. Я прицепился к нему и не отходил ни на шаг, даже когда он и не думал получать мяч. За второй тайм Мразек смог забросить всего два мяча».

Впоследствии Конев принимал участие во всех важнейших для СССР международных турнирах: победных чемпионатах Европы 1951-го и 1953-го, а также Олимпийских играх – 1952 в Хельсинки. На первом в истории чемпионате мира ему, как и всей советской команде, выступить было не суждено. ЧЕ-1949 в Египте было решено пропустить по политическим мотивам, что и лишило сборную возможности отобраться на мировое первенство.

На домашнем ЧЕ-1953 Конев был признан самым ценным игроком турнира. Константин Травин, бывший на тот момент главный тренером сборной, выделял Анатолия как одного из ключевых игроков команды. Легендарный Александр Гомельский в своей книге «Центровые» описывал игрока следующим образом.

«Это был уникальный игрок: и центровой, и край, способный действовать на любой позиции, в том числе и защитником. Поэтому ему всегда доверяли опекать наиболее опасных игроков команды-соперника. И Толя блестяще с такими заданиями справлялся. Особенно успешно он противостоял снайперам, которых предпочитал жестко «брать» еще в поле. Такие звезды европейского баскетбола, как, например, Мразек и Шкержик из Чехословакии, ничего не могли противопоставить Коневу, он их умело и цепко перекрывал.

В индивидуальном плане Толя был хорош. У него был поставленный бросок со средних дистанций, которым он добывал немало очков. Выносливый, подвижный, Конев участвовал в прорывах, завершал контратаки, как заправский нападающий действовал в поле. Все эти качества очень пригодились командам, за которые он выступал. Один из самых рослых в нашем баскетболе начала 50-х годов (Рост Конева составлял 198 см. – Прим. «Чемпионата»), он тем не менее был очень подвижным, а по технической оснащенности и универсализму действий среди центровых не имел себе равных».

Несмотря на все успехи и выдающиеся качества, в 1955-м Конев был навсегда отстранён от выступления за сборную. Как и другие ключевые игроки команды (например, Отар Коркия и Гунар Силиньш) вместе с главным тренером. Причина – неудачное (по меркам советского руководства) выступление на очередном чемпионате Европы. Если точнее – два «политически неприемлемых» поражения в финальном раунде. Сначала подопечные Травина уступили главному сопернику на европейской арене – Чехословакии (74:81), а потом и сборной Венгрии (68:82). В итоге из Будапешта советские баскетболисты увезли лишь бронзовые медали. Поражение тогда было политически недопустимым. Виновниками назначили тренера Травина и всех игроков, в том числе Конева. Они были навсегда отстранены от выступления за сборную СССР.

Для 34-летнего Конева это фактически означало конец профессиональной карьеры на высоком уровне. Такие тогда были времена – права на ошибку нет, принципиальным соперникам уступать ни в коем случае нельзя. Хотя окончательно уйти из баскетбола Конев сумел на более-менее достойном уровне летом 1956 года. Последним его турниром стала первая в истории Спартакиада народов СССР, где в составе сборной Москвы игрок завоевал серебряную медаль.

Через девять лет Конев скончался. Из жизни прославленный баскетболист ушёл рано – ему было всего 44 лет. Но он всё-таки успел вписать своё имя в историю советского спорта.

«Мало жил, но след оставил такой яркий… Помнят его лучше, чем многих других, и живших, и игравших значительно дольше. Роль Конева в становлении и первых успехах советского баскетбола чрезвычайно велика. До 1955 года он был участником всех наиболее значительных событий как во внутрисоюзном, так и международном (большей частью все же европейском) баскетболе. Спокойный, молчаливый, без особых претензий на исключительность, Толя просто делал — и замечательно делал — главное дело своей жизни: играл в великолепный, красивейший баскетбол.



Замкнутый, как бы отстраненный от всего в обыденной жизни. Толя на площадке загорался, сражался в защите, как лев, мчался в атаку, бился до последнего. Один из самых рослых в нашем баскетболе начала 50-х годов, он тем не менее был очень подвижным, а по технической оснащенности и универсализму действий среди центровых не имел себе равных. Таким он и запомнился всем поклонникам баскетбола и всем тем, кто в 1965 году провожал его в последний путь», — писал Александр Гомельский.

Выдающаяся карьера многократного чемпиона Европы завершилась на печальной ноте из-за политических нравов той эпохи. Не был бы Конев исключён из сборной, то наверняка ещё поиграл бы на ОИ-1956 и ЧЕ-1957 после возвращения Спандаряна. Хотя у Анатолия уже было достаточно медалей. И вклад, который он внёс в успехи советской баскетбольной команды, невозможно переоценить.

Конев – заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Олимпийских игр (1952), чемпион Европы (1947, 1951, 1953), бронзовый призер чемпионата Европы (1955), чемпион СССР (1948, 1952), серебряный призер чемпионата СССР (1944, 1951, 1953, 1954, 1955), бронзовый призёр чемпионата СССР (1946), победитель соревнования сильнейших команд СССР (1955), серебряный призёр Спартакиады народов СССР (1956), финалист Кубка СССР (1950, 1951, 1952), серебряный (1954) и бронзовый(1953) призер Всесоюзных соревнований в помещении, победитель (1945, 1947), серебряный призер (1946, 1948, 1949, 1951) и бронзовый призер (1950) Всесоюзного турнира «Матч городов», обладатель Кубка Майрано для национальных сборных европейских стран (1954), победитель Всемирных студенческих игр (1949, 1951), победитель Международных дружеских спортивных игр молодёжи (1953). Достойнейший список достижений великого спортсмена, который мог быть ещё более широким.