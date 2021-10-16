ЦСКА ждёт тяжелейший период, у «Милана» и «Барселоны» всё отлично. Что творится в Евролиге

Завершилась первая «двойная» неделя Евролиги в сезоне-2021/2022. После четырёх туров регулярного чемпионата уже можно делать выводы о перспективах участников турнира.

ЦСКА ждёт сложнейший период

ЦСКА победил «Зенит» (77:67) и «Црвену Звезду» (78:76) на этой неделе. Игра подопечных Димитриса Итудиса была далека от идеала, но результат есть. Ближайшие несколько недель обещают быть очень сложными для армейцев. Перед матчем с «Црвеной Звездой» стало известно, что тяжёлый форвард Торнике Шенгелия пропустит минимум два месяца из-за травмы плечевого сустава. Ещё раньше выбыли центровой Никола Милутинов (колено) и атакующий защитник Марюс Григонис (спина). Последний вернётся в строй в ближайшее время. Милутинов восстановится в лучшем случае через месяц.

Наметились явные проблемы с «большими». Подписанный по ходу сезона центровой Кеннет Фарид уже в Москве и может дебютировать в понедельник в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». Посмотрим, способен ли он сразу же выдать продуктивность на уровне Милутинова или Шенгелии. Наверняка потребуется какое-то время на адаптацию. В любом случае армейцы лишились двух очень качественных опций в передней линии. Йоханнес Фойгтман, Джоэл Боломбой и Уилл Клайберн должны взять на себя повышенную нагрузку.

Из приятных моментов стоит отметить классную игру Алексея Шведа, который набрал 16 очков (4/6 двухочковых, 2,3 трёхочковых, 2/2 штрафных) и 5 передач при эффективности 25 баллов (лучший результат в команде) в игре с «Црвеной Звездой». Алексей не только был полезен в атаке (отличная точность и 0 потерь), но и отрабатывал в обороне. Блок-шот на защитнике «Звезды» Остине Холлинсе за 2,5 минуты до финальной сирены при счёте 73:71 стал переломным моментом встречи. Соперник не смог сравнять счёт, а в следующей атаке через 10 секунд Алексей добил сербов трёхочковым попаданием и, по сути, закрепил победу за ЦСКА.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Не оправдались все опасения по поводу того, что Швед в ЦСКА будет перетягивать одеяло на себя и заигрываться в атаке. Пока Алексей показал способность брать инициативу на себя в нужный момент, но в зависимости от обстоятельств готов пожертвовать личной статистикой и немного «уйти в тень». Результат команды Итудиса 3-1 в первых четырёх турах можно считать более чем приемлемым. Если бы ещё не было печальной ситуации с травмами.

«Барселона» и «Милан» — единственные команды, которые идут без потерь

«Барселона» и «Милан» очки не теряли, у них пока всё отлично. Чуть больше поводов для критики заслужила «Барселона», которая на двойной неделе Евролиги вырвала победы в овертаймах в матчах с не самыми сильными «Олимпиакосом» (79:78) и «Монако» (85:81). В обоих случаях подопечные Шарунаса Ясикявичюса ходили по краю пропасти. Дома с «Олимпиакосом» удалось выиграть за счёт штрафных бросков капитана Пьерре Ориолы на последних секундах овертайма. На выезде с «Монако» каталонцев вытащил Брэндон Дэвис, который реализовал спасительный лэй-ап за 2,7 секунды до конца основного времени. Дэвис оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов, что позволило ему стать MVP 4-го тура с 38 баллами рейтинга эффективности.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Милан» разбирался с соперниками более спокойно. В первом матче недели подопечные Этторе Мессины в эконом-режиме обыграли «Маккаби» (83:72), обеспечив 22 очка преимущества в первой половине и позволив оппоненту сократить разницу до относительно приличной только в концовке. Игра с «Анадолу Эфес» (75:71) получилась чуть более напряжённой, но «Милан» перед четвёртой четвертью лидировал +14. Второй раз подряд итальянцы решили экономить силы в концовке. Могли себе позволить. Итоговая разница составила скромные +4, но намёков на камбэк «Эфеса» не было.

«Реал», «Олимпиакос», «Зенит» и АСВЕЛ могут быть довольны своим стартом

К этим клубам сложно предъявить какие-то претензии после старта 3-1. «Реал» возвращает высокие позиции после провального прошлого сезона. На этой неделе дома были обыграны «Монако» (94:86) и «Панатинаикос» (88:65). За продуктивность в команде Пабло Ласо теперь отвечают Уолтер Тавареш, а также новички Томас Эртель, Адам Ханга, Гершон Ябуселе и Венсан Пуарье. Ветераны Серхио Льюль и Руди Фернандес ещё больше отошли на второй план, но их опыт ценен. Фернандес забил ключевой трёхочковый в матче с «Монако», концовка которого неожиданно стала напряжённой. Юль отметился несколькими эффектными и важными дальними попаданиями в игре с «Олимпиакосом». «Реал» снова должен бороться за получение преимущества домашней площадки в плей-офф.

«Олимпиакос» мог составить компанию «Милану» в списке непобеждённых команд, но в нервной игре уступил «Барселоне» (78:79 ОТ) на выезде. В целом подопечные Георгиоса Барцокаса производят сильное впечатление. Победы над «Басконией» (75:50) и «Жальгирисом» (83:68) получились очень убедительными, даже с учётом силы соперника. Дома был обыгран «Реал» (74:68), на выезде чуть не устроен апсет «Барселоне». Легендарный Вассилис Спанулис завершил карьеру и больше не играет в форме «Олимпиакоса». Катастрофой для команды это не стало. Скорее, наоборот. Неприятно это признавать, но последние пару сезонов стремительно сдавший Спанулис тянул команду вниз. Как и ещё одна легенда Хуан Карлос Наварро во время заключительного этапа карьеры в «Барселоне». Спанулис запоздал на пару лет с уходом из баскетбола, но теперь Костас Слукас и компания могут спокойно делать свою работу. На следующей неделе «Олимпиакос» едет в Москву к ЦСКА. Что-то подсказывает, что лёгкой прогулки армейцам ждать не стоит.

«Зенит» не терял очки в играх с номинально более слабыми соперниками. Подопечные Хавьера Паскуаля выжали максимум в выездных противостояниях с УНИКСОм (70:69) и «Жальгирисом» (70:64) и дома сломили «Баварию» (79:71). Обыграть на выезде ЦСКА (67:77) не удалось, но особых причин отчаиваться нет. Кто знает, чем бы завершилась эта встреча, если бы не лучший матч в карьере ещё здорового армейца Торнике Шенгелии (31 очко и 37 баллов эффективности). 3 победы в 4 матчах при 75% матчей на выезде — отличный результат. Особенно с учётом травмы Шабазза Напьера. Качество баскетбола у команды Паскуаля временами сильно хромает, но важные очки добываются. «Зенит» однозначно ещё способен прибавить, когда вернётся Напьер. Да и без него Билли Бэрон, Джордан Лойд, Джордан Мики и остальные очень даже неплохо делают свою работу.

АСВЕЛ последовательно обыграл «Жальгирис» (88:76), «Альбу» (71:67) и «Анадолу Эфес» (75:73). Четвёртую победу подряд в домашней игре с «Маккаби» (85:93) подопечным Ти Джей Паркера добыть не удалось, но старт всё равно превзошёл все ожидания. Французы вряд ли смогут претендовать на плей-офф, однако безнадёжным аутсайдером быть не должны. Двукратный MVP НБА Яннис Адетокунбо радуется успехам своего младшего брата Костаса, который после чемпионства в составе «Лейкерс» решил попробовать силы в Европе. Пока Костас смотрится очень неплохо. В частности, на счету Адетокунбо-младшего победный путбэк в матче с действующим чемпионом Евролиги «Эфесом».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Црвена Звезда», «Маккаби», «Монако» и «Баскония» не разочаровывают

Результат 2-2 для этих четырёх команд можно назвать приемлемым, а для кого-то даже успешным. «Црвена Звезда оказалась более неуступчивой, чем предполагалось. Речь не только о недавней игре с ЦСКА (76:78) в Москве. Подопечные Деяна Радонича уверенно обыграли «Жальгирис» (73:61) дома и «Маккаби» (75:63) на выезде, а также чуть было не сотворили сенсацию в матче с «Фенербахче» (57:61) в Стамбуле. «Звезду» успели списать со счетов в этом сезоне и на долгосрочную перспективу тоже с учётом возрождения «Партизана» после прихода Желько Обрадовича. Подопечным Радонича не хватает исполнительского мастерства и глубины состава, но просто так отдавать очки более именитым соперникам «Звезда» не собирается.

«Маккаби» обыграл «Баварию» и АСВЕЛ (93:85), а также уступил «Црвене Звезде» (63:75) и «Милану» (72:83). Результат домашней игры с сербами разочаровывает, но во многом неожиданной и компенсирующей является победа над АСВЕЛом в гостях. Американские новички Деррик Уильямс, Джеймс Наннэлли, Джален Рейнольдс осваиваются в команде, всё более качественно помогая Скотти Уилбекину. Катастрофического провала подопечные Янниса Сферопулоса не допустили. «Маккаби» продолжит бороться за низкий номер посева в плей-офф, как и предполагалось перед стартом сезона.

«Монако» начал с двух побед над «Панатинаикосом» (75:63) и УНИКСом (88:83 ОТ), после чего поборолся с «Реалом» (86:94) и «Барселоной» (81:85 ОТ). Немного не хватило удачи, опыта и класса, чтобы одолеть испанские топ-клубы. В целом команда Звездана Митровича показывает достаточно качественный баскетбол. Для дебютанта Евролиги старт 2-2 — прекрасный результат. Майк Джеймс, как ни странно, сейчас входит в топ-5 Евролиги по передачам (5,3), но не по набранным очкам (16,3). Вероятно, экс-игрок ЦСКА исправит ситуацию в ближайшем будущем. Пока Майк осваивается в новом коллективе и выдал только один по-настоящему доминирующий перформанс в своём стиле — 24 очка, 10 передач при 34 баллах полезности против «Реала». Джеймс — бесспорный лидер «Монако», но Донатас Мотеюнас, Лео Вестерманн, Донта Холл и Уилл Томас порой тоже очень неплохо проявляют себя на площадке. Наблюдать за дальнейшим выступлением «Монако» и Джеймса будет очень интересно.

«Баскония» вчистую провалилась в первых матчах с «Олимпиакосом» (50:75) и «Миланом» (64:78). Отчасти повезло, что в третьем туре по календарю была домашняя игра со слабым «Панатинаикосом» (81:79). Подопечные Душко Ивановича вырвали победу и на фоне эмоционального подъёма в четверг в гостях сломили «Альбу» (80:76). Американец Уэйд Болдуин неожиданно для клуба задержался в США на рождении ребёнка, но уже вернулся и помогает Рокасу Гедрайтису, Симоне Фонтеккио и Джейсону Грейнджеру на площадке. «Баскония» избежала старта 0-3 или 0-4 и не попала в психологическую яму, хотя вероятность подобного сценария была достаточно высокой. За это подопечным Душко Ивановича нужно отдать должное.

К «Фенербахче», «Панатинаикосу», «Альбе», УНИКСу, «Баварии», «Анадолу Эфес» и «Жальгирису» есть много вопросов

«Фенербахче» — единственный из вышеуказанной группы, кто добыл две победы. Однако могло и должно быть больше, учитывая календарь. Подопечные Саши Джорджевича вымучили положительный результат в первой игре с «Црвеной Звездой» (61:57), после чего безвольно уступили «Панатинаикосу» (87:91) и «Альбе» (70:84). В Афинах «Фенер» вёл 87:82, а закончилось всё пропущенным рывком 0:9 в концовке и поражением. Джорджевич выразил недовольство судейством, хотя винить должен только самого себя. Тренер растерялся и нервничал в концовке, этот настрой передался подопечным. В Берлине «Фенербахче» выглядел ещё безвольнее, растеряв двузначное преимущество и проиграв -14 откровенно слабой «Альбе».

Команда с Нандо Де Коло, Яном Веселы, Девином Букером, Пиеррией Хенри, Ачилле Полонарой и Марко Гудуричем в составе должна играть лучше. Частичная реабилитация произошла в домашнем матче четвёртого тура с УНИКСом (80:41). Сверхубедительная победа, но нужно учитывать тотальный провал соперника. Джорджевич по большому счёту ранее проваливался на клубном уровне во главе «Милана», «Виртуса», «Баварии» и «Панатинаикоса». Есть сомнения, что преуспеет и в «Фенербахче». Частая потеря очков с андердогами может привести к невыполнению задачи-минимум — попадания в плей-офф под низким номером посева. Хотя пока глобальные выводы по Джорджевичу в «Фенербахче» делать рано.

«Панатинаикос» и «Альба» могли начать регулярку с результатом 0-4, если бы им не попался под руку невнятный «Фенербахче». Оба клуба начинают сезон с новыми главными тренерами и заметно преобразившимся составом. Димитрис Прифтис («Панатинаикос») и Исраэль Гонсалес («Альба») имеют в своём распоряжении весьма посредственный подбор исполнителей. Кое-какие ожидания есть от «Панатинаикоса», но с трудом верится, что команда способна побороться за плей-офф. Греки продолжают ужасно играть на выезде и иногда могут зацепить кое-какие неожиданные победы только дома. Немцы наверняка будут радовать своих болельщиков ещё реже.

УНИКС первые три матча проводил на домашней площадке. Подопечные Велимира Перасовича уступили «Зениту» (69:70) и «Монако» (80:88 ОТ), после чего вырвали победу в игре с «Баварией» (73:70), совершив камбэк с отставания -16. Вероятно, успех в этой игре спас Перасовича от увольнения. Хотя тотальный провал в выездной игре с «Фенербахче» (41:80) не даёт поводов с оптимизмом смотреть в будущее. В Стамбуле провалились все до единого игроки УНИКСа, но Марио Хезонья и Лоренцо Браун до этого смотрелись неплохо. К сожалению, их статистика только один раз конвертировалась в положительный результат. На следующей неделе в казанском клубе может дебютировать третий номер драфта-2008 О Джей Мэйо. Возможно, команда преобразится. Хотя испытание в пятом туре не из простых — выезд к действующему чемпиону Евролиги «Анадолу Эфес», который жаждет реабилитироваться за ужасный старт.

«Эфес», «Бавария» и «Жальгирис» — команды, которые в этом чемпионате пока только проигрывают. «Анадолу» должен улучшить турнирные позиции. Шейн Ларкин и Василие Мицич играют периодическими вспышками, ролевики турецкого клуба долго вкатываются в сезон. Команда Эргина Атамана год назад тоже невнятно смотрелась в первом круге. Закончилось всё завоеванием титула чемпиона Евролиги. Практически нет сомнений в том, что «Эфес» прибавит и ворвётся в зону плей-офф. Возможно, даже включится в борьбу за топ-4.

Перспективы «Баварии» и «Жальгириса» не такие радужные. Немецкий клуб выглядит неготовым повторить прошлогодний результат с сенсационным выходом в плей-офф. «Бавария» на этой неделе гостила в России и разбазаривала солидное преимущество во второй половине в играх с УНИКСом (70:73) и «Зенитом» (71:78). Команда Андреа Тринкьери деморализована. На следующей неделе «Баварию» ждёт выезд к коллеге по несчастью «Жальгирису». Кто-то точно прервёт серию из 4 поражений. «Жальгирис» принял странное решение уволить главного тренера Мартина Шиллера после двух туров. Назначение Юре Здовца к каким-то переменам не привело. Вероятно, этот сезон будет самым провальным для литовцев за последние 5 лет. О борьбе за плей-офф вряд ли стоит вести речь.