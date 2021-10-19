ЦСКА громит всех соперников, «сухой» дебют чемпиона мира из США. Что происходит в Лиге ВТБ

Завершилась четвертая неделя регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Чемпион мира в составе сборной США Кеннет Фарид дебютировал за ЦСКА, «Зенит» оказался сильнее «Локомотива-Кубань», УНИКС столкнулся с неожиданными проблемами в Красноярске. Подводим главные итоги.

«Зенит» добыл лёгкую победу над «Локомотивом-Кубань»

К сожалению, центральный матч недели прошёл без особой интриги. «Зенит» «пробил сотню» и разгромил «Локомотив-Кубань» (106:79). В первой четверти «Локо» оказался сильнее — 29:28. Но уже со второго игрового отрезка «Зенит» перехватил инициативу и ушёл на перерыв с лидерством "+11". В дальнейшем команда Хавьера Паскуаля лишь наращивала преимущество.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Самым результативным на площадке стал 23-летний российский форвард Игорь Вольхин (21 очко). Паскуаль не побоялся прибегнуть к более широкой ротации и делал ставку не только на легионеров, что заслуживает похвалы. «Зенит» пару недель назад неожиданно оступился дома с «Астаной» (69:83), но быстро пришёл в себя. Пока сине-бело-голубые достаточно успешно совмещают выступления на два фронта. В Евролиге после четырёх туров баланс 3-1, а в Единой лиге текущий результат — 2-1. Можно сказать, что в Краснодаре «Зенит» сполна реабилитировался за провал с «Астаной».

«Локо» в среду проведёт первый матч в Еврокубке с «Андоррой». Команда Евгения Пашутина ещё должным образом не вкатилась в сезон. Эррик Макколлум хорошо знаком с российским баскетболом после выступлений за УНИКС и «Химки», а вот другим новичкам-американцам Джонатану Мотли, Грегу Уиттингтону, Стэнтону Кидду и Дариусу Томпсону нужно время на адаптацию. Соперник в стартовой игре Еврокубка не самый сильный, игра пройдёт в Краснодаре. Это даёт хорошие основания рассчитывать на победу. В Единой лиге ВТБ результат «Локо» не самый впечатляющий — 2-2. Однако впереди ещё более чем достаточно времени на исправление ситуации. Краснодарский клуб однозначно будет претендовать на получение преимущества домашней площадки в плей-офф.

УНИКС чудом спасся в Красноярске

УНИКС в четверг потерпел сокрушительное поражение от «Фенербахче» (41:80) в Евролиге. Команда Велимира Перасовича была фаворитом выездной встречи с «Енисеем», но не таким уж однозначным. УНИКС был физически уставшим после двойной недели Евролиги и морально деморализованным из-за разгрома в Стамбуле. Это давало шанс «Енисею» зацепиться за положительный результат.

Команда Дражена Анзуловича владела двузначным преимуществом в начале второй половины и вела 69:61 за 3,5 минуты до финальной сирены. Казалось, что сенсация неизбежна. Однако казанцы включили жёсткую защиту и не позволили сопернику отметиться результативными действиями в течение более чем трети решающей четверти. Марио Хезонья, Лоренцо Браун и Джон Браун отлично проявили себя на обоих концах площадки, что помогло сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительное время сказался класс УНИКСа. Браун забил решающий трёхочковый в клатче.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

В Единой лиге УНИКС (3-0) остаётся непобеждённым, хотя к качеству игры есть вопросы. Команда приспосабливается играть на два фронта. В Евролиге (1-3) старт выдался не очень, особенно с учётом вчистую проваленной игры с «Фенербахче». Скоро в ротацию в УНИКса вольётся О Джей Мэйо, что должно немного упростить жизнь команде Перасовича.

ЦСКА продолжает громить соперников, «сухой» дебют Кеннета Фарида

ЦСКА захватил лидерство в Единой лиге и идёт с результатом 4-0. Подопечные Димитриса Итудиса поочерёдно уверенно разобрались с «Цмоки-Минск» (92:70), «Зелёна-Гурой» (105:71), «Нижним Новгородом» (92:72) и «Пармой» (82:60). В последнем случае на площадке ожидалось увидеть побольше интриги. Не только из-за того, что в лазарет армейцев угодили Никола Милутинов, Торнике Шенгелия и Марюс Григонис. Всё-таки «Парма» — крепкий соперник, представитель России в Кубке Европы ФИБА. Команда Казиса Максвитиса особенно опасна дома. Но выезд в Пермь получился слишком простым для ЦСКА.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Армейцы снова без особых проблем разгромили соперника. Габриэль Лундберг (16 очков) и Дэниэл Хэкетт (14 очков) показали лучшую результативность. Итудис получил возможность поэкспериментировать с ротацией. На площадке 11 минут провёл чемпион мира 2014 года в составе сборной США Кеннет Фарид, который прилетел в Москву несколько дней назад и толком не тренировался с командой. Фарид показал нулевую результативность (0/1 двуочковых, 0/2 штрафных), но собрал 3 подбора и 1 перехват за отведённое время на площадке. У американца худший в команде рейтинг «плюс-минус» — "-5". Конечно, пока нет никаких оснований для критики. Да, дебют мог быть лучше, но нужно учитывать что баскетболист только присоединился к армейцам. Спрашивать с Кеннета можно будет по прошествии хотя бы пары недель.

В других матчах недели «Астана» обыграла «Зелёна-Гуру» (84:70), «Автодор» легко победил «Цмоки-Минск» (95:79), «Нижний Новгород» дома оступился с «Калевом» (65:71). Пока приходится констатировать слабость «Зелёна-Гуры», которая после поражений с разницей «30+» от ЦСКА и УНИКСа выглядела беспомощно и против более слабого соперника в Казахстане.

«Астана» в целом заслуживает похвалы и выглядит сильным кандидатом на то, чтобы занять место той же «Зелёна-Гуры» в плей-офф по итогам регулярки. Подопечные Дарко Руссо идут с результатом 2-1. После сенсационной победы в матче с «Зенитом» было поражение упорной борьбе в гостевом поединке с «Нижним Новгородом» (73:76). В первой домашней игре «Астана» спокойно разобралась с поляками. Интересно проследить за дальнейшим выступлением клуба из Казахстана. Не исключено, что команда Руссо станет непростым оппонентом даже для грандов лиги.

«Автодор» верен традициям и показывает сверхрезультативный баскетбол. В среднем 94,33 очка за 3 матча, две победы и одно поражение. При этом команда Эмиля Райковича успешно стартовала и в Кубке Европы ФИБА, уверенно обыграв далеко не последний клуб чемпионата Испании «Сарагосу» (100:80). Команда из Саратова является ещё одним состоятельным претендентом на плей-офф. Президент «Автодора» Владимир Родионов склонен часто менять главных тренеров, но пока у Райковича нет причин переживать за своё рабочее место.

«Нижний Новгород» все три матча регулярки проводил дома. Команда Зорана Лукича ожидаемо уступила ЦСКА (72:92). Победа над «Астаной» (76:73) получилась более тяжелой, чем предполагалось. И совсем разочаровывающей вышла игра с «Калевом» (65:71). Потери Евгения Бабурина и Антона Астапковичаа из-за травм сказываются на «Нижнем». Бабурин (грыжа поясничного отдела позвоночника) выбыл примерно на три месяца, Астапкович (перелом кости в правой кисти) пропустит около четырёх недель. За это время «Нижнему» нужно зацепить несколько побед в группе Лиги чемпионов ФИБА и не слишком просесть в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Возможно, «Нижний Новгород» постарается усилиться на трансферном рынке, поскольку, как показала практика, проблемы могут возникнуть даже с достаточно слабыми оппонентами. «Калев» ранее проигрывал «Зениту» на выезде, а также «Енисею» и «Автодору» дома. В данный момент с трудом верится, что эстонцы будут бороться за место в плей-офф.