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ЦСКА — «Олимпиакос»: итоги матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги

«Понимаем, что выступаем в роли аутсайдеров». ЦСКА достойно вышел из трудного положения
Арина Ершова
ЦСКА достойно вышел из трудного положения
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«Олимпиакос» — не такой уж грозный соперник, как предполагалось. Армейцы легко справились с греками даже в условиях кадрового дефицита.

Московский ЦСКА столкнулся с трудностями на старте сезона. Армейцы потеряли ключевых игроков из-за травм и пока далеки от идеальной формы, но всё-таки выдают результат. В пятом туре команду Димитриса Итудиса ждал очередной серьёзный соперник – греческий «Олимпиакос». И с этим испытанием московский коллектив справился, отыгравшись после двузначного отставания.

«Олимпиакос» начал сезон крайне уверенно. В четырёх матчах подопечные Георгиоса Барцокаса уступили только «Барселоне» (78:79), и то в напряжённой борьбе в овертайме. ЦСКА проиграл «Милану» (74:84) в стартовом матче сезона, но три последующие победы дались московскому коллективу не без труда. В турнирной таблице греческий клуб опережал армейцев на одну позицию за счёт дополнительных показателей – с разницей очков «+46» против «+6». Перед сегодняшним матчем Итудис оценивал расклад не в пользу москвичей: «Понимаем, что выступаем в роли аутсайдеров».

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Из-за травм в матче не смогли принять участия выбывший минимум на два месяца Торнике Шенгелия (плечо), Марюс Григонис (спина) и Никола Милутинов (колено). В качестве замены последнему (и подстраховки для Джоэла Боломбоя) ЦСКА подписал американца Кеннета Фарида. В понедельник он дебютировал за команду в матче с «Пармой», а сегодня был включён в заявку клуба на Евролигу. На площадку в матче с «Олимпиакосом» он всё же вышел, но всего на две минуты, за которые успел только промазать из-под кольца и сделать фол в нападении. Главными действующими лицами были другие игроки ЦСКА.

С первых минут на площадку вышли Уилл Клайберн, Никита Курбанов, Габриэль Лундберг, Йоханнес Фойгтман и Алексей Швед. Стартовый отрезок у москвичей не задался. Гости сразу вырвались вперёд, преимущество доходило до отметки в 11 очков. «Олимпиакос» выдал потрясающую реализацию с игры – 11 из 12 бросков (91,7%). 14 очков за десять минут настрелял Тайлер Дорси, реализовавший 4 из 4 трёхочковых. К концу отрезка ЦСКА удалось сократить отставание до 5 очков (20:25), а окончательно вернуться в игру получилось уже во второй четверти.

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Первоочерёдную роль сыграла качественная оборона, «Олимпиакос» продолжал допускать потери. Сменилась у ЦСКА и тактика в нападении. Москвичи начали давить в «краске», где проседала оборона соперника. В итоге гостям дали набрать всего 13 очков (против 28 у ЦСКА). В составе москвичей реализовывать свои броски начал вышедший на площадку Джоэл Боломбой, подключились к атаке и Уилл Клайберн с Габриэлем Лундбергом. Как итог – «+10» от ЦСКА к большому перерыву (48:38).

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
22 октября 2021, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
88 : 82
Олимпиакос
Пирей, Греция
ЦСКА: Клайберн - 29, Боломбой - 16, Лундберг - 16, Курбанов - 10, Швед - 10, Хэкетт - 4, Фойгтман - 3, Антонов, Ивлев, Ухов, Фарид, Хоменко
Олимпиакос: Дорси - 32, Жан-Шарль - 11, Везенков - 6, Уолкап - 6, Фалль - 6, Маккиссик - 5, Мартин - 5, Папаниколау - 5, Принтезис - 4, Слукас - 2, Ларенцакис, Лунцис

В третьей четверти москвичи продолжили наращивать отрыв. Поначалу нападение соперника удавалось сдерживать, но на площадку уже вернулся Дорси, которого приберегли именно для второй половины. Так в конце десятиминутки ЦСКА пропустил рывок 0:10 – 66:59. В начале четвёртой четверти разница в счёте сократилась почти до минимума, но переломить ход встречи у «Олимпиакоса» всё же не получилось. Греческий коллектив на себе в одиночку тащил Дорси, по итогам встречи набравший аж 32 очка. А вот Уилла Клайберна, записавшего на свой счёт лишь тремя очками меньше, поддержали сразу несколько одноклубников. По 16 очков набрали Боломбой и Лундберг, по 10 – Швед и Курбанов. Фарид вышел всего на 2 минуты и очков не набрал, но пока команда Димитриса Итудиса неплохо обходится без помощи чемпиона мира 2014 года в составе сборной США. Результат – победа над принципиальным соперником со счётом 88:82.

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Пока ЦСКА неплохо справляется с серьёзными соперниками по Евролиге, несмотря на внушительные кадровые потери. Москвичи продолжают набирать ход, а с возвращением травмированных звёзд на площадку наверняка смогут вернуться на свой привычный уровень одной из сильнейших команд Европы. В следующем туре армейцы смогут немного расслабиться – им предстоит встреча с французским АСВЕЛом. Матч пройдёт в Виллербане 27 октября.

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