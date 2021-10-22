«Понимаем, что выступаем в роли аутсайдеров». ЦСКА достойно вышел из трудного положения

Московский ЦСКА столкнулся с трудностями на старте сезона. Армейцы потеряли ключевых игроков из-за травм и пока далеки от идеальной формы, но всё-таки выдают результат. В пятом туре команду Димитриса Итудиса ждал очередной серьёзный соперник – греческий «Олимпиакос». И с этим испытанием московский коллектив справился, отыгравшись после двузначного отставания.

«Олимпиакос» начал сезон крайне уверенно. В четырёх матчах подопечные Георгиоса Барцокаса уступили только «Барселоне» (78:79), и то в напряжённой борьбе в овертайме. ЦСКА проиграл «Милану» (74:84) в стартовом матче сезона, но три последующие победы дались московскому коллективу не без труда. В турнирной таблице греческий клуб опережал армейцев на одну позицию за счёт дополнительных показателей – с разницей очков «+46» против «+6». Перед сегодняшним матчем Итудис оценивал расклад не в пользу москвичей: «Понимаем, что выступаем в роли аутсайдеров».

Из-за травм в матче не смогли принять участия выбывший минимум на два месяца Торнике Шенгелия (плечо), Марюс Григонис (спина) и Никола Милутинов (колено). В качестве замены последнему (и подстраховки для Джоэла Боломбоя) ЦСКА подписал американца Кеннета Фарида. В понедельник он дебютировал за команду в матче с «Пармой», а сегодня был включён в заявку клуба на Евролигу. На площадку в матче с «Олимпиакосом» он всё же вышел, но всего на две минуты, за которые успел только промазать из-под кольца и сделать фол в нападении. Главными действующими лицами были другие игроки ЦСКА.

С первых минут на площадку вышли Уилл Клайберн, Никита Курбанов, Габриэль Лундберг, Йоханнес Фойгтман и Алексей Швед. Стартовый отрезок у москвичей не задался. Гости сразу вырвались вперёд, преимущество доходило до отметки в 11 очков. «Олимпиакос» выдал потрясающую реализацию с игры – 11 из 12 бросков (91,7%). 14 очков за десять минут настрелял Тайлер Дорси, реализовавший 4 из 4 трёхочковых. К концу отрезка ЦСКА удалось сократить отставание до 5 очков (20:25), а окончательно вернуться в игру получилось уже во второй четверти.

Первоочерёдную роль сыграла качественная оборона, «Олимпиакос» продолжал допускать потери. Сменилась у ЦСКА и тактика в нападении. Москвичи начали давить в «краске», где проседала оборона соперника. В итоге гостям дали набрать всего 13 очков (против 28 у ЦСКА). В составе москвичей реализовывать свои броски начал вышедший на площадку Джоэл Боломбой, подключились к атаке и Уилл Клайберн с Габриэлем Лундбергом. Как итог – «+10» от ЦСКА к большому перерыву (48:38).

В третьей четверти москвичи продолжили наращивать отрыв. Поначалу нападение соперника удавалось сдерживать, но на площадку уже вернулся Дорси, которого приберегли именно для второй половины. Так в конце десятиминутки ЦСКА пропустил рывок 0:10 – 66:59. В начале четвёртой четверти разница в счёте сократилась почти до минимума, но переломить ход встречи у «Олимпиакоса» всё же не получилось. Греческий коллектив на себе в одиночку тащил Дорси, по итогам встречи набравший аж 32 очка. А вот Уилла Клайберна, записавшего на свой счёт лишь тремя очками меньше, поддержали сразу несколько одноклубников. По 16 очков набрали Боломбой и Лундберг, по 10 – Швед и Курбанов. Фарид вышел всего на 2 минуты и очков не набрал, но пока команда Димитриса Итудиса неплохо обходится без помощи чемпиона мира 2014 года в составе сборной США. Результат – победа над принципиальным соперником со счётом 88:82.

Пока ЦСКА неплохо справляется с серьёзными соперниками по Евролиге, несмотря на внушительные кадровые потери. Москвичи продолжают набирать ход, а с возвращением травмированных звёзд на площадку наверняка смогут вернуться на свой привычный уровень одной из сильнейших команд Европы. В следующем туре армейцы смогут немного расслабиться – им предстоит встреча с французским АСВЕЛом. Матч пройдёт в Виллербане 27 октября.