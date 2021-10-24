Из долларового миллионера в бездомного попрошайку. Что случилось с Делонте Уэстом?

Далеко не все игроки НБА заканчивают включением в Зал славы, походами на телевидение или хотя бы покупкой небольшого особняка где-нибудь в Калифорнии. Многие судьбы, увы, складываются весьма и весьма печально. Исключением не стал и 38-летний Делонте Уэст. На протяжении долгих лет он страдает от психического расстройства, а на днях попал в очередную передрягу.

Профессиональная карьера Уэста началась в Университете Святого Иосифа. В студенческой лиге он отыграл всего один год, зато какой: в среднем Делонте набирал 18,9 очка и 4,7 передачи за игру. И спустя год, в 2004-м, он был выбран «Бостоном» на драфте под 24-м номером. Под руководством Дока Риверса молодой талант отыграл три года. Первый сезон не задался из-за травм, но спустя год Уэст, сменивший позицию с атакующего на разыгрывающего защитника, стал игроком стартовой пятёрки. В сезоне-2006/2007 он выдал лучшую результативность в своей карьере, хоть под конец и был вынужден делить место в старте с Рэджоном Рондо. Однако по итогам розыгрыша Уэст, Уолли Щербяк и Джефф Грин были обменяны в «Сиэтл Суперсоникс» на легендарного Рэя Аллена.

В «Сиэтле» Делонте провёл несколько месяцев, после чего оказался в «Кавальерс». Именно после перехода в «Кливленд» выяснилось, что у Уэста есть серьёзные психологические проблемы. Первый тревожный звонок прозвенел в ходе тренировочного лагеря в 2008-м. Во время одной из предсезонных встреч защитник почувствовал внезапный приступ агрессии и сорвался на рефери. После того инцидента игрок и признался, что у него диагностировано биполярное расстройство личности. Уже после завершения карьеры в одном из интервью он расскажет, что страдал ментальными расстройствами на протяжении долгих лет: пытался покончить с собой, причинял себе вред и употреблял запрещённые вещества, ещё будучи подростком.

Делонте был нужен перерыв – он даже подумывал об уходе из команды ради получения квалифицированной медицинской помощи. Но в итоге ограничился пропуском трёх матчей «предсезонки» и вернулся на площадку. В связи с подписанием Мо Уильямса Уэст вновь стал играть на позиции второго номера. Тогда он ещё не знал, что это был его последний полноценный сезон – защитник вышел в старте в 64 матчах сезона-2008/2009.

Незадолго до старта нового розыгрыша Уэст вновь оказался в центре скандала. 17 сентября 2009 года трёхколёсный мотоцикл Уэста остановили за неправильную смену полосы движения недалеко от Вашингтона. В разговоре с полицейским Делонте заявил, что у него при себе пистолет. Но при последующем обыске у него обнаружили сразу два заряженных пистолета, а также дробовик, который он вёз в чехле для гитары. Началось судебное разбирательство, которое продолжалось почти год – до лета 2010-го. В результате Уэст был признан виновным в транспортировке и ношении заряженного огнестрельного оружия и приговорён к восьми месяцам домашнего ареста, двум годам испытательного срока и 40 часам общественных работ. При этом ему всё же разрешили продолжать выступление в НБА. Руководству лиги была предоставлена возможность наложить дополнительные санкции – было решено, что Уэст пропустит первые 10 игр сезона-2010/2011.

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Тот сезон Делонте начинал уже не в составе «Кавальерс». Через две недели после того, как игроку вынесли приговор, его обменяли в «Миннесоту». Оттуда защитник был сразу же отчислен. И тогда ему решили дать ещё один шанс в «Бостоне» – Рэджону Рондо нужна была подстраховка. После перехода Уэст сразу же «отличился», подравшись с Воном Уэйфером в раздевалке. А за весь год он принял участие всего в 24 матчах из-за травмы запястья. По завершении сезона в НБА произошёл локаут, и в жизни Уэста наступила чёрная полоса. У игрока возникли большие проблемы с деньгами. Хотя за всю карьеру Уэст заработал чуть более $ 16 млн.

Уэст мог бы отправиться выступать куда-нибудь за рубеж, но по постановлению суда спортсмену было запрещено покидать территорию США. Помимо этого, годом ранее он лишился рекламных контрактов, был вынужден потратиться на адвокатов и развод с женой. По словам самого игрока, он продал всё, что мог, но денег всё равно не хватало. Так, во время локаута ему даже пришлось устроиться на работу в мебельный магазин.



Продолжавшийся 161 день локаут завершился, и свой последний шанс в НБА Делонте получил в «Далласе». Клуб подписал его на «минималку» на один год. Переезд в Техас дался игроку непросто: он не мог арендовать жильё из-за наличия судимости, а клуб перестал оплачивать проживание в отеле с началом регулярного сезона (по правилам НБА). Уэст был вынужден спать в раздевалке или в своей машине, припаркованной возле арены «Маверикс». Тогда на помощь баскетболисту пришёл владелец клуба Марк Кьюбан. Жилищный вопрос был решён.



Уэст успешно отыграл за «Даллас» 44 матча, в которых набирал 9,6 очка и 3,2 передачи. Летом 2012-го с ним продлили контракт, однако во время подготовки к новому сезону защитник снова начал чудить. Его два раза подряд отстраняли за «поведение, наносящее ущерб команде». По слухам, игрок был недоволен условиями нового соглашения (ещё одна «минималка» на год). В клубе посчитали, что своими выходками Уэст оказывает негативное влияние на молодых игроков, и решили его отчислить. На этом и завершилась карьера Делонте в НБА.



Последующие попытки заиграть в Китае или в Лиге развития результата не принесли. Последним клубом Уэста стал «Техас Лэджендс» – фарм-команда «Маверикс». Однако Делонте отчислили и оттуда, так как он был вынужден досрочно завершить сезон-2014/2015 из-за травмы. После этого жизнь игрока покатилась по наклонной. И ни о каком возвращении в НБА речи и быть не могло.

В 2016 году появились первые слухи о том, что Уэст остался без крыши над головой. Тогда один из поклонников «Маверикс» узнал бывшего игрока, бродящего в больничной рубашке и босиком возле ресторана быстрого питания в Хьюстоне. Спустя несколько месяцев Делонте был замечен за попрошайничеством в Мэриленде. Журналисты нашли способ связаться с экс-баскетболистом, но он опроверг слухи о том, что живёт на улице. По словам Уэста, он просто помогал бездомному мужчине собирать мелочь. А вот в 2019-м его начали всё чаще замечать на улицах Далласа. И тогда уже не оставалось никаких сомнений в том, что 24-й номер драфта-2004 – бездомный. В «Твиттере» регулярно выкладывали его фотографии, просили НБА и «Маверикс» помочь Делонте, но всё безрезультатно.

В январе 2020-го Уэста избили посреди дороги в Оксон Хилл. По словам свидетелей, драку начал именно Делонте, ударив некого мужчину стеклянной бутылкой. Экс-игрока задержала прибывшая на место полиция. Эта новость, как и видео с места происшествия, само собой, не остались незамеченными среди игроков НБА. По слухам, лично помочь Уэсту намеревался даже сам Леброн Джеймс. И это несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ в 2010-м году. Тогда член Зала славы Кевин Мерфи заявил, что у Делонте была «интрижка» с матерью Джеймса. Никаких подтверждений этому, конечно же, не нашлось, но в прессе моментально раздули эту историю. Хотя никакой помощи от Леброна Уэст в конце концов так и не получил.

По сообщениям СМИ, вытащить Делонте из незавидного положения уже пытались, и пытались неоднократно. И профсоюз игроков, и Док Риверс, и экс-игрок НБА Джамир Нельсон, и бывший менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж. Последний даже назначил его скаутом «Бостона» в округе Колумбия и на Восточном побережье. Однако на этой должности Делонте не задержался – слишком редко появлялся на работе.

В итоге в сентябре прошлого года Уэста вновь заметили попрошайничающим на улицах Далласа. Фотография, на которой Делонте держит в руках картонную табличку с просьбой подкинуть мелочи, быстро «завирусилась». И тогда в ситуацию вновь решил вмешаться Марк Кьюбан. Он подобрал Уэста на одной из заправок города и отвёз в отель, где его ждали родственники. Впоследствии Кьюбан принял на себя все финансовые расходы за лечение экс-игрока в реабилитационном центре во Флориде, а также помог Уэсту восстановить отношения с его матерью. Казалось, что для Делонте всё складывается неплохо. Во время нахождения в стационаре он постепенно восстанавливался и даже тренировал бросок. В итоге Уэст покинул реабилитационный центр в декабре 2020-го, а уже в январе этого года получил там работу.

Но на днях Делонте попал в очередной неприятный инцидент и был арестован. Бывший баскетболист ломился в полицейский участок в Бойнтон-Бич, выкрикивая ругательства и держа в руках открытые бутылки с пивом и водкой. По прибытии полиции Уэст попытался покинуть место происшествия, но ему было приказано остановиться. Игрок подчинился, но затем встал и засунул руки в штаны, из-за чего одному из полицейских пришлось вытащить электрошокер. В итоге Делонте всё же удалось задержать, но он продолжал буянить, даже находясь на заднем сидении патрульной машины. Ему были предъявлены обвинения в сопротивлении полицейскому без применения насилия и нарушении общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения. Уэст провёл ночь в участке.

Что на данный момент происходит с Уэстом – неизвестно. Марк Кьюбан, казалось бы, сделал всё, чтобы поставить бывшего игрока «Мэвс» на ноги. Он пролечился в реабилитационном центре, нашёл работу, воссоединился с семьёй… Новостей о Делонте долго не появлялось. Остаётся только надеяться, что выходка возле полицейского участка была разовым мероприятием. И, конечно же, пожелать здоровья Уэсту.