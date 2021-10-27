Начало и концовка — хуже не придумаешь. ЦСКА безвольно отдал победу слабым французам

ЦСКА провёл очень неровный и нервный матч регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом. Переживать за результат пришлось до последних секунд. К сожалению, всё закончилось отрицательным исходом для армейцев.

АСВЕЛ преимущественно приятно удивлял в этом регулярном чемпионате. Команда Ти Джей Паркера начала сезон с трёх побед подряд. Затем последовали два поражения от «Маккаби» (83:95) и «Милана» (72:73).

Критиковать французов не за что, особенно во втором случае. Состав АСВЕЛа очень скромный и откровенно слабый, так что длительные серии побед от подопечных Паркера никто не ждёт и не требует. В любом случае стоит отметить характер французов. АСВЕЛ цепляется за результат с любым соперником, будь то действующий чемпион Евролиги «Анадолу Эфес», непобеждённый до вчерашнего для «Милан» или постоянный участник «Финала четырёх» ЦСКА.

Армейцы в таблице расположились недалеко от АСВЕЛа, выдав баланс 4-1 по итогам пяти туров. Российский клуб научился вполне неплохо справляться без травмированных Торнике Шенгелии, Марюса Григониса и Николы Милутинова. И всё-таки какой-то сверхдоминирующий баскетбол в исполнении команды Димитриса Итудиса пока не доводилось увидеть. В частности, домашние победы над «Црвеной Звездой» (78:76) и «Олимпиакос» (88:82) добыты с небольшой разницей и не без нервов. Заведомо записывать армейцев в победители матча в Лион было слишком самонадеянно.

ЦСКА начал встречу на арене «Астробаль» хуже не придумаешь. Армейцы пропустили рывок 0:8, причём все очки были пропущены от не хватающего звёзд с неба атакующего защитника АСВЕЛа Дэвида Лайти. Затем за дело взялся Юссуфа Фалл. Как итог – счёт 13:26 в первой четверти. Трудно вспомнить, когда армейцы проигрывали игровой отрезок с соотношением два к одному по пропущенным и набранным очкам.

Во второй четверти дела команды Димитриса Итудиса пошли немного лучше, но не глобально. К перерыву разницу удалось немного сократить – 30:39. И только в третьей четверти ЦСКА по-настоящему взялся за дело, выиграв игровой отрезок со счётом 26:14. Наконец-то команда Итудиса смогла впервые за всю игру вырваться вперёд – 56:53 перед заключительной десятиминуткой.

Казалось, что ЦСКА перехватил инициативу и дожмёт менее классного соперника. Армейцы лидировали в течение 7:48 минут четвёртой четверти, пока Эли Окобо не вывел АСВЕЛ вперёд (68:67) с двухочковой дистанции. Дальше около двух минут на паркете наблюдалась засуха, которую снова прервал Окобо – 70:67. Итудис взял тайм-аут и выпустил на паркет Алексея Шведа, Йоханнеса Фойгтмана и Габриэля Лундберга. Расчёт понятен. Команде нужен трёхочковый бросок, чтобы перевести игру в овертайм. Хотя вполне ожидаемо АСВЕЛ тактически сфолил, чтобы соперник набрал максимум два балла. Уилл Клайберн реализовал 1 из 2 с линии, подобрал мяч после собственного промаха и не реализовал трёхочковый бросок на победу.

68:70 – ЦСКА уступает в Лионе слабым французам. Двузначную результативность покорили Алексей Швед (10 очков), Йоханнес Фойгтман (13) и Дэниел Хэкетт. Кеннет Фарид сыграл 9 минут и набрал первые 2 очка в третьем матче за российскую команду. От американца явно ждут большего. Вызывает тревогу тот факт, что армейцы вчистую провалили начало и концовку (всего 4 набранных очка за последние 4,5 минуты). Итудису определённо есть над чем подумать в течение ближайших пары дней.

Дальше у ЦСКА по расписанию встреча с «Монако» в пятницу. Эта игра особо примечательна противостоянием с Майком Джеймсом, который перебрался на Лазурный берег после отчисления из российской команды полтора месяца назад. Майк проводит больше провальных игр, чем качественных. Американец от безысходности начал жаловаться на судейство. Тренерский штаб «Монако» решил усилить глубину в задней линии, подписав Дуэйна Бэйкона, набиравшего более 10 очков в прошлом сезоне НБА за Орландо.

Пока на новом месте дела у Майка складываются не так, как он планировал. Однако на игру с армейцами американец наверняка найдёт вдохновение. Другое дело, что Итудис тоже постарается создать Майку максимальные трудности на паркете. Жёсткая защита американцу обеспечена. Очень интересно посмотреть, как всё сложится в следующем туре.