Полнейшая неожиданность. Двукратный чемпион НБА бросил США и перебрался в Россию

В это межсезонье в Единой лиге ВТБ наметился новый тренд – подписывать именитых бывших игроков НБА. В «Локомотиве-Кубань» решили от этой тенденции не отставать. На днях к краснодарской команде присоединился защитник Куинн Кук – двукратный чемпион НБА, любимец болельщиков «Голден Стэйт» и «Лейкерс», близкий друг суперзвёзд лиги и просто хороший парень. Но не всем хорошим парням гарантировано место в НБА, как бы они ни старались.

Кук бросил США и переехал в Россию, где постарается вывести свою карьеру на новый уровень. Трансфер выглядит полнейшей неожиданностью. Дело даже не в том, что Куинн отчаялся в попытках найти клуб НБА (хотя мог бы претендовать на 10-дневные или другие виды минимальных краткосрочных контрактов). Просто игроки с подобным послужным списком обычно сразу переходят в команды Евролиги, а не Еврокубка. Но эта неожиданность из разряда приятных сюрпризов. Единая лига ВТБ и Еврокубок только выиграют от присутствия столь известного исполнителя.

Что известно о новичке? Баскетбольная карьера Кука началась в университете Дьюка, где он отучился все четыре года, играя за «Блу Дэвилз». Своё выступление в студенческой лиге он завершил на высокой ноте, став чемпионом NCAA в 2015-м. Пришло время выходить на новый уровень, и Кук выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Тем летом он собрал семью и друзей для просмотра церемонии, но празднование, увы, пришлось отложить.

Кук остался незадрафтованным и пробивал себе путь на вершину через Летнюю лигу НБА. Там защитник сперва поиграл за «Оклахому», потом за «Кливленд». В результате «Кэвс» даже предложили ему контракт, но надолго в команде Кук не задержался – его отчислили после шести предсезонных игр. Так игрок оказался в «Кантон Чардж» – фарм-клубе «Кавальерс». Два года он провёл в Лиге развития, где был признан лучшим новичком сезона (2016) и MVP Матча всех звёзд (2017).

Посмотреть, как Кук играет в G-лиге, несколько раз приезжал Леброн Джеймс. Они познакомились ещё тогда, когда Куинн выступал за Дьюк. У Джеймса сложились очень тёплые отношения с тренером Майком Кржижевски, под руководством которого он стал двукратным олимпийским чемпионом со сборной США. На клубном уровне Майк с 1980-го возглавляет «Блу Дэвилз», Леброн всегда был желанным гостем на играх его команды. Там он и заметил Кука. А уже потом, в «Кливленде», стал его наставником и «старшим братом», как рассказывал сам Куинн.

Хотя ни одного совместного матча за «Кливленд» Леброн и Кук так и не провели. Куинн дебютировал в НБА только 2017-м году. Тогда он подписал 10-дневный контракт с «Даллас Маверикс». По его истечении защитник вернулся в «Чардж», но спустя короткое время получил другое предложение – от «Нью-Орлеан Пеликанс». Сначала его также подписали на десятидневный контракт, потом – на ещё один и в конце концов продлили до конца сезона. По слухам, «Пеликанс» даже собирались предложить игроку двухлетнее соглашение, но в итоге Кук был отчислен. Тем летом он оказался в «Атланте», но уже во время тренировочного лагеря также был исключён.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Казалось, что Кук скитается от команды к команде и в НБА никому особо и не нужен. Но тут его взяли на двусторонний контракт с «Голден Стэйт». Тогда в «Уорриорз» выступал близкий друг Куинна Кевин Дюрант, с которым они познакомились ещё в школьные годы. По словам самого Кука, он был счастлив оказаться с Кей Ди в одной команде: «Это сбывшаяся мечта для нас обоих».

И Куку повезло. Не только потому, что тот сезон оказался для «Уорриорз» чемпионским. Спустя пару месяцев после подписания ему представился шанс впервые попробовать себя в роли стартового разыгрывающего «Голден Стэйт». Стефен Карри выбыл из-за травмы, и кто-то должен был его заменить. Ситуация повторилась под конец регулярки. Именно это дало Куинну возможность показать себя и даже наиграть на гарантированный контракт. Уже в новом статусе он дебютировал в плей-офф НБА, где получал приличные минуты в первом раунде. Но с возвращением Стефа Кук сразу же отправился на скамейку запасных. В следующем розыгрыше защитник стал выходить на площадку чаще и принял участие в 74 матчах, но в среднем играл всего по 14 минут.

Какого-то выдающегося баскетбола Куинн не показывал. У него были проблемы с игрой в обороне, к тому же он не справлялся с ролью чистого первого номера. Но, несмотря на это, он вписывался в тогдашний состав «Уорриорз» благодаря стабильному трёхочковому. В первом сезоне за «Голден Стэйт» он реализовал 44,2% дальних бросков. Сейчас его карьерный показатель – 40,2%. Но чтобы остаться в «Голден Стэйт» этого было недостаточно.

Летом 2019-го «Уорриорз» сделали Куку квалификационное предложение, но позже отозвали его. А уже через несколько дней игрок присоединился к «Лейкерс», за которых болел с самого детства. Там он объединился с Леброном и Энтони Дэвисом, с которым они когда-то вместе играли за «Пеликанс». Сам Кук признавался, что в его переходе в «Лос-Анджелес» есть очень большая заслуга Эй Ди. Он, кстати, тоже является одним из ближайших друзей Куинна в лиге. Да-да, в НБА Кука, кажется, любят и знают повсеместно. Он был в хороших отношениях даже со своим кумиром – Коби Брайантом, с которым познакомился также благодаря Кржижевски.

Но как бы тепло Кук ни общался с партнёрами по команде, в «Лейкерс» он оставался ролевиком. В регулярке он отыграл 44 матча, но в среднем проводил на площадке по 11 минут, а за весь плей-офф суммарно получил всего 24. Однако, по словам Леброна, без Куинна «озёрники» бы не завоевали чемпионский титул в том сезоне. Видимо, роль идеального партнёра невозможно оценить, не побывав в раздевалке «Лейкерс».

«Знаю Кука уже довольно долгое время. Видел, как он усердно работал, цеплялся за возможности. Без него «Лейкерс» не выиграли бы титул. Куинн – профессионал. На него точно обратят внимание», — утверждал Леброн.

В «Лейкерс» Кук выиграл второй перстень, но единственное, чем запомнился болельщикам после финальной серии, – это нелепый инцидент, произошедший с ним после решающей встречи. В разгар празднования «Лейкерс» попросту забыли про Кука и уехали со стадиона без него. Растерявшийся Куинн присоединился к эфиру Джей Ар Смита в «Инстаграме», чтобы напомнить о себе, но командный автобус за ним так и не вернулся. Всё происходило в «пузыре» НБА в Орландо, поэтому добираться до отеля двукратному чемпиону пришлось пешком.

Триумфальный сезон завершился, и уже спустя месяц стало известно, что «Лейкерс» готовы досрочно расстаться с Куком. Ему выплатили миллион долларов неустойки и позволили выйти на рынок свободных агентов. Однако Леброн Джеймс открыто заявлял, что надеется на возвращение товарища в команду. И это, возможно, сыграло немаловажную роль, ведь спустя две недели после отчисления Кук всё-таки подписал новое соглашение с «Лейкерс». Защитник получил второй шанс, но воспользоваться им не сумел – в феврале его отчислили окончательно.

Тогда Кук попробовал вернуться в «Кливленд», где получил два десятидневных контракта. Но продлевать соглашение до конца сезона «Кавальерс» не стали, и с конца марта Кук не выходил на площадку. В мае он фантазировал о возвращении в «Лейкерс» в «Твиттере» на пару с Айзеей Томасом, а осенью они вместе проходили просмотр в «Голден Стэйт». Позже появилась информация, что Куинн якобы подпишет негарантированный контракт с «Портлендом». Но в результате защитник выбрал для себя весьма неожиданное направление – Россию и, в частности, Краснодар.

Для «Локомотив-Кубань» Кук – отличное усиление. Да, в НБА он никогда не был ведущей атакующей опцией, но Единая лига ВТБ и Еврокубок – турниры совершенно другого уровня. Здесь его класс будет выше, чем у большинства исполнителей. Да и могли ли железнодорожники оставаться в тени, когда остальные конкуренты из «Большой четвёрки» Лиги ВТБ подписывают ивестных экс-игроков НБА? У ЦСКА есть Кеннет Фарид, у «Зенита» — Шабазз Напьер, у УНИКСа – Марио Хезонья и О Джей Мэйо. Теперь и в Краснодаре появилась своя американская звезда.

Кук наверняка держит в уме возвращение в НБА. Он постарается наилучшим образом проявить себя в России. Хотя не исключено, что Куинну так приглянется Краснодар, что он останется здесь надолго. Последует примеру Алана Уильямса, который стал своим в «Локо» после нескольких лет скитаний по НБА. Дебют двукратного чемпиона НБА в команде Евгения Пашутина может состояться уже на следующей неделе. Очень интересно посмотреть, что американец покажет на площадке.