Мрачные перспективы ЦСКА, отличные дела у «Зенита». Что происходит в Евролиге

Завершилась вторая «двойная» неделя регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022. УНИКС дважды обыграл испанские топ-клубы на домашней площадке, «Зенит» сделал это только один раз. ЦСКА проиграл оба матча во Франции. Прошло уже 7 туров или 20% регулярки. Подводим главные итоги.

Крайне неудачный выезд ЦСКА во Францию и дальнейшие мрачные перспективы

ЦСКА уступил АСВЕЛу (68:70) и «Монако» (80:97). В первом случае на площадке была интрига до последних секунд и шанс вырвать победу с сиреной за счёт трёхочкового броска Уилла Клайберна. Не хватило удачи. АСВЕЛ наверняка легко был бы обыгран, будь в составе ЦСКА ведущие «большие» Торнике Шенгелия и Никола Милутинов. Экстренно подписанный Кеннет Фарид пока получает мало минут и совершенно не впечатляет. Всё это привело к тому, что ЦСКА позволил АСВЕЛу взять 50 подборов. Ещё один — и было бы повторение исторического антирекорда клуба за время выступления в Евролиге.

В игре с «Монако» армейцам не хватило сил на вторую половину. Во второй четверти преимущество команды Димитриса Итудиса составляло +21, но после перерыва «Монако» тотально доминировал на паркете. ЦСКА сумел ограничить Майка Джеймса до 10 набранных очков. Свободы скандальному экс-армейцу не дали, хотя выгоды это не принесло. Стоит отметить, что Майк держал себя в руках и не сбивался на трёхочковые с центра площадки через руки соперников. Джеймс в целом мало бросал (4/8 двухочковых, 0/4 трёхочковых) и сосредоточился на плеймейкинге, отдав 8 передач.

ЦСКА выиграл подбор в матче с «Монако» (35-29), но на этот раз проблемой стала 21 потеря. Очень много для европейского баскетбола. ЦСКА (4-3) делит 7-9-е места в турнирной таблице с «Зенитом» и «Монако». Не лучший результат. Ещё и не катастрофа, но дальнейшие перспективы достаточно мрачные. Играть ограниченной ротацией без классных «больших» и постоянно перегружать 5-7 человек – подобная стратегия чревата провалом в долгосрочной перспективе. Очень важным будет следующий домашний матч с «Фенербахче», который нацелен исправиться за провальный старт 2-5. В случае поражения ЦСКА рискует попасть в глубокую психологическую яму.

Приемлемый результат «Зенита»

«Зенит» начал неделю с поражения от «Реала» (68:75), после чего разбил «Басконию» (83:54). В целом приемлемый результат для команды Хавьера Паскуаля. «Зенит» (4-3) держится в верхней половине турнирной таблицы и не теряет очки с прямыми конкурентами за место в плей-офф или явными андердогами. С точки зрения чистого прагматизма лучше проиграть «Барселоне», «Реалу» и ЦСКА, чем отдать очки той же «Басконии» или УНИКСу с «Баварией».

Нужно учитывать, что «Зенит» с начала регулярки играет без травмированного разыгрывающего Шабазза Напьера, который вернётся в строй в лучшем случае через три недели. Команда Паскуаля достойно держится в таких обстоятельствах. «Зенит» четыре раза играл на выезде (в том числе с ЦСКА и «Барселоной»), а также принимал крепкий «Реал». Баланс 5-2 по итогам семи туров был бы идеальным, но и за 4-3 нет поводов критиковать сине-бело-голубых.

УНИКС набирает обороты

«Двойная» неделя получилась очень удачной для УНИКСа. Победа над «Басконией» (83:69) была очень лёгкой и непринуждённой. Команда Велимира Перасовича обеспечила себе преимущество +25 к перерыву, после чего экономила силы на игру с «Реалом» и позволила сопернику сократить разницу. Такая тактика принесла пользу. В пятницу УНИКС сломил «Реал» (65:58) в жёсткой защитной битве.

Главным Х-фактором для УНИКСа стал Андрей Воронцевич. В матче с «Басконией» 34-летний форвард набрал 14 очков и 7 подборов при эффективности 21 балл. Против «Реала» тоже был очень хорош — 13 очков при эффективности 12 баллов. Воронцевич доказывает свою состоятельность в УНИКСе, хотя многие уже успели списать его со счетов. Официальный YouTube-канал Евролиги красноречиво назвал видео в честь перформанса Андрея: «Воронцевич повернул время вспять».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Прошлая двойная неделя завершилась для УНИКСа унизительным поражением от «Фенербахче» (41:80). Перасович рисковал потерять рабочее место, но сумел в кратчайшие сроки исправить ситуацию. УНИКС (3-4) находится на подступах к зоне плей-офф. У команды есть резерв для улучшения в лице третьего номера драфта НБА 2008 года О Джей Мэйо, который пока не радует своей результативностью. 0, 4, 2 — столько баллов набирал О Джей в матчах с «Анадолу Эфес», «Басконией» и «Реалом». Все ожидают от него намного большего.

Непобеждённых команд в Евролиге не осталось

«Милан» начал неделю с поражения от «Баварии» (77:83), которая набирает обороты и исправляется за провальный старт. Во втором матче подопечные Этторе Мессины разобрались с «Црвеной Звездой» (79:62). 6-1 — отличный старт итальянцев. Вряд ли кто-то мог требовать большего. «Милан» теперь делит первое место в турнирной таблице с «Барселоной», которая тоже впервые познала горечь поражения на этой неделе.

Во вторник «Барса» с трудом вырвала победу в матче с «Фенербахче» (76:74) благодаря победному двухочковому броску Николы Миротича с финальной сиреной. Команда Шарунаса Ясикявичюса уже не раз была на грани провала и откровенно «отскакивала» в играх с «Монако» (85:81 ОТ), «Олимпиакосом» (79:78 ОТ) и тем же «Фенербахче». Своего рода расплата настигла «Барселону» в Тель-Авиве, где испанцы без шансов уступили «Маккаби» (68:85). Рано или поздно сине-гранатовые должны были проиграть. Столь болезненный удар в Израиле, возможно, даже пойдёт команде на пользу. Нельзя всё время полагаться на чистый класс исполнителей, который приводил к нескольких чудесным спасениям. Ясикявичюсу есть над чем работать в плане улучшения организации игры.

«Олимпиакос», АСВЕЛ и «Маккаби» — главные сенсации сезона

Старт «Олимпиакоса», АСВЕЛа и «Маккаби» с результатом 5-2 превосходит все ожидания. «Олимпиакос» уверенно начинает новую главу в истории клуба в эпоху после завершения карьеры Вассилиса Спанулиса. Костас Слукас прибрал к рукам лидерские функции в задней линии. На этой неделе команда Георгиоса Барцокаса обыграла «Альбу» (87:83) и «Фенербахче» (67:65). Разница не впечатляющая, но есть результат и это главное. Особенно важен успех в игре с «Фенербахче», «Олимпиакос» отсёк одного из сильных претендентов на плей-офф и сам закрепился в верхней части турнирной таблицы. Победный бросок в лучших традициях Спанулиса за 2 секунды до сирены реализовал Слукас, который огорчил свой бывший клуб.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

АСВЕЛ добыл пять побед при не самом простом календаре. Подопечные Ти Джей Паркера обыграли «Жальгирис» (88:76), «Анадолу Эфес» (75:73), «Альбу» (71:67), ЦСКА (70:68) и «Панатинаикос» (84:70). Даже в проигранных матчах команду Ти Джей Паркера есть за что похвалить. АСВЕЛ чуть было не обыграл «Милан» (72:73) на выезде и не так уж плохо смотрелся дома против «Маккаби» (85:93), который сейчас тоже очень хорош. Состав АСВЕЛа не блещет звёздными именами, результат достигается за счёт жёсткости и характера. Однако одного исполнителя всё-таки стоит выделить. 24-летний разыгрывающий Эли Окобо — одно из главных открытий сезона. Окобо набрал 16 очков в матче с ЦСКА, став лучшим в своей команде. Продолжит почин на выезде с «Панатинаикосом», набрав 35 очков при 37 баллах эффективности. Бесспорный MVP 7-го тура. Окобо был выбран на драфте-2018 «Финиксом», но не пригодился клубу из Аризоны. Пару лет Эли безуспешно пытался пробиться в НБА через G-Лигу. В межсезонье-2021 наконец-то решился перебраться в Европу и не прогадал. Окобо заметно упрочил свою рыночную ценность, а АСВЕЛ стал одной из самых интересных команд Евролиги.

«Маккаби» начинал сезон невнятно. Были вымученная победа над «Баварией» (69:68) и безвольные поражения от «Милана» (72:83) и «Црвены Звезды» (63:75). Казалось, что команда Янниса Сферопулоса снова будет где-то в нижней части турнирной таблицы на подступах к зоне плей-офф без потенциала бороться за высокие места. Это было ложное впечатление. Просто именитым американским новичкам «Маккаби» потребовалось время на адаптацию. Деррик Уильямс, Джеймс Наннэлли и Джален Рейнольдс прибавляют с каждым туром и уже затмевают прежнего бесспорного лидера команды Скотти Уилбекина. «Маккаби» боролся за место в топ-4 в «коронавирусном» сезоне-2019/2020. Сейчас израильтяне выглядят готовыми снова сделать это. Победа над «Барселоной» (85:68) стала убедительным аргументом конкурентоспособности израильтян.

«Реал», «Монако» и «Бавария» могут быть довольны в данный момент времени

«Реал» стартовал с результатом 5-2, хотя не планировал оступаться в игре с УНИКСом (58:65) в Казани. Выезды в Россию всегда тяжело даются мадридскому клубу. В прошлом сезоне команда Пабло Ласо стала одной из немногих, кто проигрывал последней команде в таблице «Химкам». Ласо ни разу за 10 лет работы не смог обыграть принципиального соперника ЦСКА в Москве. Две третьих матчей в России в этом сезоне «Реал» уже отыграл. Зацепил победу в противостоянии с «Зенитом» (75:68), что уже хорошо. Всего выиграно пять матчей, что в целом нормально. Ветераны Серхио Юль и Руди Фернандес всё ещё в ротации, но уже окончательно отошли на второй план. Уолтер Тавареш, Адам Ханга, Томас Эртель, Альберто Абальде, Гершон Ябуселе, Венсан Пуарье — ключевые игроки обновлённого «Реала». Всем им нужно время, чтобы получше сыграться. Если оценивать перспективы на сезон в целом, команда Ласо снова должна претендовать на участие в «Финале четырёх».

Мало кто ожидал, что у «Монако» (4-3) будет положительный баланс после 7 туров. Команда Звездана Митровича — дебютант турнира. Новичкам особенно сложно стартовать в сильнейшем турнире старого света, календарь был не самым простым. Однако «Монако» преспел. Единственная провальная игра была на выезде с «Басконией» (66:78). Даже в проигранных встречах с «Реалом» (86:94) и «Барселоной» (81:85 ОТ) команда Митровича боролась до последних секунд. Самое главное опасение не подтвердилось — у «Монако» нет запредельной зависимости от Майка Джеймса, которого часто затмевают Альфа Диалло, Донта Холл и другие. В заднюю линию добавился ещё один классный исполнитель Дуэйн Бэйкон, который набирал двухзначную результативность в прошлом сезоне НБА.

Французские журналисты на пресс-конфернции в Лионе спросили главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса о том, как он оценивает уровень клубов местного чемпионата АСВЕЛа и «Монако». Итудис уверенно заявил, что эти команды являются претендентами на плей-офф. Вполне вероятно, это справедливая оценка, а не просто банальный комплимент. По крайней мере, ЦСКА прочувствовал на себе, что АСВЕЛ и «Монако» просто так не сломить.

«Бавария» (3-4) на этой неделе обыграла «Милан» (83:77) и «Альбу» (82:69), доведя победную серию до трёх матчей. Команда Андреа Тринкьери исправляется за 4 подряд поражения на старте регулярного чемпионата. Порой «Баварии» откровенно не везло, но главная причина неудач заключалась не в этом. Новички немецкого клуба были несыгранными, но теперь они более-менее адаптировались в Мюнхене. Особенно хорош экс-игрок ЦСКА Дэрран Хиллиард, перформансы которого с 20+ очков результативности уже не являются каким-то сюрпризом. «Бавария» должна ещё более активно заявить о себе в гонке плей-офф.

«Баскония», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Альба», «Црвена Звезда», «Панатинаикос» и «Жальгирис» разочаровывают

«Баскония» — единственная из указанной группы команд с тремя победами по итогам 7 туров. Вроде бы нет никаких причин говорить о полном провале, но качество игры команды Душко Ивановича в выездных матчах с УНИКСом (69:83) и «Зенитом» (54:83) оставляет много вопросов. Календарь «Басконии» был достаточно простым — из претендентов на титул испанцы встречались только с «Миланом». Впереди непростые встречи с ЦСКА, «Барселоной», «Реалом», «Эфесом» и другими конкурентоспособными клубами. В стремительный подъём «Басконии» вверх по турнирной таблице верится с трудом.

«Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Альба», «Црвена Звезда», «Панатинаикос» выдают баланс 2-5. Особенно разочаровывающим такой результат является для турецких клубов. «Фенербахче» на этой неделе пожаловался Евролиге на необъективное судейство. Турки недовольны работой арбитров в матчах с «Панатинаикосом» (87:91), «Реалом» (69:70) и «Барселоной» (74:76). Исход всех встреч определялся в напряжённых концовках. В любом случае «Фенербахче» должен усердно работать над игрой в клатче. В последней встрече с «Олимпиакосом» (65:67) команда Александра Джорджевича может винить только себя, поскольку Костас Слукас получил уж слишком много свободы во время исполнения победного броска за 2 секунды до сирены.

Защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло стал на удивление нестабильным. Хотя Ян Веселы, Пиеррия Хенри, Девин Букер и Ачилле Полонара в целом играют не так уж плохо. Потенциал у «Фенербахче» есть, что доказывает недавний матч с УНИКСом (80:41) — единственный раз, когда у стамбульского клуба по-настоящему шла игра в этой регулярке. «Фенербахче» окопался в нижней части турнирной таблицы, но по своему уровню не является аутсайдером. Рано или поздно команда должна прибавить. Возможно, уже не под руководством Джорджевича. В любом случае ЦСКА вряд ли стоит рассчитывать на лёгкую прогулку во встрече с турками 4 ноября в Москве.



«Анадолу Эфес» в среду был разбит «Панатинаикосом» (69:85). Команда Эргина Атамана стартовала с результатом 1-5, что является худшим показателем для действующего чемпиона. В пятницу «Эфес» оторвался на ещё более безнадёжном «Жальгирисе» (94:60). Шейн Ларкин и Василие Мицич очень долго вкатываются в сезон. «Эфес» должен разогнаться, как и другой турецкий клуб «Фенербахче». Вопрос лишь, когда это случится. В прошлом сезоне «Анадолу» тоже часто проваливался в первом круге, хоть и не до такой степени, как сейчас. Вероятно, за преимущество домашней площадки «Эфес» уже вряд ли поборется, но из числа претендентов на плей-офф команду Атамана точно нельзя вычёркивать.

«Альба», «Црвена Звезда» и «Панатинаикос» добыли по две победы. С самого начала сезона стало ясно, что эти команды неспособны бороться за место в топ-8. «Панатинаикос» обыграл «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», воспользовавшись уязвимостью турецких клубов в конкретный момент времени. Однако сразу же после этого подопечные Димитриса Прифтиса проваливались. Кадровый потенциал «Пао», «Альбы» и «Црвены Звезды» слишком слабый, что на длинной дистанции регулярного чемпионата становится всё более ясно. Всем этим клубам нужны продолжительные серии побед для подъёма наверх, что является фактически невыполнимой задачей для греков, немцев и сербов.

«Жальгирис» проиграл все семь матчей. Совершенно непонятным выглядит решение руководства литовского клуба уволить главного тренера Мартина Шиллера уже после второго тура. Его сменщик Юре Здовц ситуацию не исправил, а скорее, наоборот, усугубил. Создаётся впечатление, что с каждым туром «Жальгирис» играет ещё хуже. Ни о какой борьбе за плей-офф уже речь не идёт. Собраться и выбраться с последнего места в таблице — потолок литовцев в этом сезоне.