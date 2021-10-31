«Потерял сознание от голода и рухнул на пол». Тяжелейший путь Янниса к своим $ 228 млн

Яннис Адетокунбо – игрок с по-настоящему удивительной историей. Суперзвезде «Милуоки Бакс» пришлось пройти огонь, воду и медные трубы, прежде чем оказаться на вершине. Не так много времени прошло с тех пор, как он голодал и вместе с семьёй пытался вырваться из нищеты. А теперь Яннис – один из самых популярных и высокооплачиваемых игроков в НБА. Рассказываем, как до сегодняшнего дня складывалась его судьба.

Яннис родился в 1994 году в Афинах, в семье иммигрантов из Нигерии. Его родители покинули родную страну в поисках работы, но всё оказалось не так просто. Не имея легального статуса в Греции, они не могли официально трудоустроиться и едва сводили концы с концами. Уже с шести лет Яннис начал помогать матери заниматься уличной торговлей. Они отправлялись в бедные районы, покупали там безделушки за 1-2 евро, а потом перепродавали чуть дороже в более людных местах.

«В течение 20 лет родители были нелегалами. Жить 20 лет без документов очень, очень трудно. У тебя есть дети, и тебе приходится выходить на улицу и работать без документов. В любой момент полицейские могут остановить тебя и сказать: «Подойди сюда, и дай-ка мне отправить тебя обратно в твою страну». Для меня мои родители – герои», — вспоминал Адетокунбо.

Но с юридической точки зрения ситуация у самого Янниса была даже более сложной, чем у его родителей. Он родился и вырос на территории Греции, но это не давало ему права получить местное гражданство. Чтобы ребёнку выдали греческий паспорт, гражданство должно быть хотя бы у одного из родителей. Поэтому до своих 18 лет «Фрик» не имел никаких документов и фактически находился в стране нелегально. Это, безусловно, сыграет определённую роль в его судьбе. Особенно после того, как Яннис начнёт играть в баскетбол.

Тогда ему было 13 лет. Янниса заметил местный тренер Спирос Веллиниатис. Он разглядел что-то в подростке, просто игравшем с братьями в салочки во дворе. Специалист будто чувствовал, что у мальчика впереди большое будущее. Позже он скажет, что тогда сам бог направлял его. Веллиниатис поговорил с Яннисом и, узнав его печальную историю, решил выручать семью Адетокунбо. Он пообещал, что поможет родителям парнишки найти работу, если тот попробует себя в «Филатлитикосе» – небольшой баскетбольной команде, где он был ассистентом главного тренера. Однако в детстве Яннис, в отличие от старшего брата Танасиса, не любил баскетбол. Он мечтал стать футболистом, коим когда-то был его отец, и обожал Тьерри Анри. Но ради своей семьи всё-таки согласился.

С новым видом спорта у Янниса поначалу не складывалось. Худой, не умевший обращаться с мячом и совсем не понимавший, что делать, он был вынужден тренироваться на пределе своих возможностей. К изнурительным тренировкам добавлялась долгая дорога до той части города, где базировалась его команда. Тренеры прекрасно знали, в чём главная проблема Янниса – он недоедал. Можно сказать, голодал, из-за чего заметно уступал сверстникам в плане физики. Ситуация была критической – на одной из тренировок он даже упал в голодный обморок.

Всё это случилось не так давно. В начале сезона-2012/2013, то есть менее 10 лет назад. Яннис был в плачевном положении. Ничто не предвещало просветления и уж тем более рекордного контракта в истории НБА на $ 228 млн через 8 лет.



Тренер «Филатликоса» Григорис Мелас какое-то время в полной мере не осознавал масштабов проблемы Янниса, пока однажды днем не увидел измученного парня после тренировки. Адетокунбо сложился пополам и с трудом дышал.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

«Только тогда я понял, насколько Яннис слаб. Он потерял сознание от голода и рухнул на пол. За весь день он не ел вообще ничего», — сказал тренер.



С тех пор питание перспективного баскетболиста стало главной заботой всей команды второго дивизиона чемпионата Греции. Особенно Меласа, который всегда что-то приносил с собой на тренировки.



Финансовая ситуация была до того незавидной, что Яннису и Танасису приходилось делить на двоих одну пару баскетбольных кроссовок. Вторую их семья попросту не могла себе позволить. «Фрику» приходилось надевать две пары носков, чтобы обувь плотно прилегала к ноге, а сразу после матча отдавать кроссовки брату, игравшему в тот же день в старшем дивизионе. И тоже за «Филатлитикос». В дальнейшем там, кстати, будут выступать и младшие Костас с Алексом. Хотя другого выбора у них и не было. Играть за клуб из более высокого дивизиона братьям Адетокунбо всегда мешало отсутствие паспорта. Яннис даже был вынужден пропускать те матчи, на которые команда добиралась самолётом. Казалось, что он навсегда застрял в полупрофессиональной лиге.

Отсутствие денег и стабильной работы – не единственная проблема, с которой столкнулась семья Адетокунбо. Они были вынуждены остерегаться не только возможной депортации, но и преследования со стороны местной неонацистской партии (ныне признанной преступной группировкой). Её члены частенько нападали на иммигрантов, особенно в том районе Афин, где проживала семья Янниса. Они не просто недолюбливали приезжих, но и винили их во всех бедах своей страны – в частности, в возникновении большого экономического кризиса. Темнокожие, в том числе Яннис и его семья, опасались выходить на улицу по ночам. Иногда, после поздних тренировок, игрок даже оставался ночевать в тренажёрном зале.

Однажды 16-летний Яннис вместе со страшим братом отправился на очередную игру на Крит. И местные болельщики были настроены, мягко говоря, недоброжелательно. «Уезжайте домой!» — доносилось с трибун, пока в единственных темнокожих игроков на площадке летела мелочь и банки газировки. После того матча они оба плакали. Но Яннису не оставалось ничего, кроме как смириться. На ситуацию в стране он повлиять точно не мог, поэтому решил попросту игнорировать существующую проблему расизма. Ничто не должно было отвлекать его от баскетбола и усердных тренировок, которые с годами дали свои плоды. В Греции его начали обсуждать – уже тогда в будущей звезде видели огромный потенциал.

Постепенно слухи о поразительно талантливом юноше дошли до скаутов НБА, а потом – и до первых лиц лиги. Только представьте: на игры скромного «Филатлитикоса» на роскошных автомобилях приезжали Дэнни Эйдж, Дэрил Мори, Дэнни Ферри. И, конечно, бывший генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хэммонд. В крохотном зале, где выступала команда Янниса, не хватало места для зарубежных гостей. В происходящее никто не мог поверить.

Яннис был в одном шаге от НБА, в которую так мечтал попасть. Приближался заветный драфт-2013, и единственное, что могло сорвать его переезд в США – отсутствие паспорта. Да, на тот момент у него по-прежнему не было никаких документов. В ситуацию вмешалась Федерация баскетбола Греции, в стороне не остался и тогдашний министр спорта. В итоге Яннису в срочном порядке (и в виде исключения) был выдан греческий паспорт. Он со спокойной душой отправился в Нью-Йорк на церемонию драфта, а то, что произошло дальше, уже вошло в историю американского баскетбола. Восемь лет в «Милуоки», миллионы долларов, Матчи всех звёзд, две награды MVP… И вот, наконец-то, его первый перстень в сезоне-2020/2021.

От выходца из бедной семьи иммигрантов до чемпиона НБА – таким был путь Янниса. Сложным, тернистым, извилистым, сломавшим бы кого угодно, но только не его. Он исполнил свою мечту, вытащил семью из нищеты и стал кумиром миллионов. И хотя Адетокунбо уже всем всё доказал, останавливаться он точно не собирается.