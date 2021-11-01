Хассан в отчаянии. Он упустил возможность заработать $ 23 млрд

Центровой «Юта Джаз» Хассан Уайтсайд сейчас пребывает в отчаянии. Баскетболист упустил возможность заработать $ 23 млрд. Рассказываем, что произошло.

Чуть более года назад Уайтсайд вложил $ 30 000 в криптовалюту Shiba Inu, которая на тот момент не стоила практически ничего. Со временем роста ценности не наблюдалось. Самым логичным решением было сбросить этот актив, что Уайтсайд и сделал. Каким же было его разочарование после того, как Shiba Inu начала стремительно расти на рынке.

«Тот, кто купил SHIB на $ 8000 в августе прошлого года, теперь может заработать $ 5,7 млрд. Рост от $ 8000 до $ 5,7 млрд примерно за 400 дней. Это, пожалуй, самый невероятный поворот в истории рынка», — отмечает издание Morning Brew в «Твиттере».



«Я вложил $ 30 000 в SHIB. Я вне себя от злости», — отреагировал на это сообщение Уайтсайд.



Понять разочарование Уатсайда можно. В теории он действительно упустил возможность заработать крупную сумму, однако в реальности всё не так однозначно. SHIB — криптовалюта, созданная в августе 2020 года анонимным лицом или лицами, известными как «Риоши». Многие финансовые эксперты считают, что это классическое мошенничество вида Pump&dump (накачать и сбросить). Если говорить проще, создание данной криптовалюты — схема манипулятивного повышения ценности актива с последующим обвалом. В основу заложена попытка увеличить стоимость при помощи ложных, ни на чём не основанных рекомендаций.



Иными словами, если бы Уайтсайд (и многие аналогично мыслящие люди) не сбросил акции SHIB, никакого стремительного роста не было бы. Ценность этой валюты взлетела за несколько дней, но с тем же успехом может рухнуть ещё до того, как все обналичат деньги. Да, формально Уайтсайд упустил возможность заработать $ 23 млрд, но если оценивать ситуацию с точки зрения реалиста, то статус мультимиллиардера ему не светил. Деньги не берутся с потолка. Нельзя вложить относительно маленькую сумму и из ничего получить миллиарды долларов. Лёгкой наживы не бывает, хотя человеческое стремление к ней побороть невозможно.

Уайтсайду следует перестать думать об упущенных эфемерных миллиардах и сосредоточиться на своей игре на площадке. Прошлым летом Хассан подписал минимальный контракт с «Юта Джаз» на $ 2,4 млн, хотя не так давно он был одним из самых доминирующих центровых НБА, включался в символическую пятёрку по защите (2016), становился лучшим подбирающим лиги (2017) и лидером по блок-шотам (2016, 2019).

В межсезонье-2020 истёк четырёхлетний контракт Хассана на $ 96,5 млн, который он заключал на пике карьеры с «Майами Хит». В сезоне-2019/2020 Уатсайд был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс» и заработал $ 27,1 млн. Вероятно, это последняя крупная зарплата в его карьере, которая резко пошла на спад.

Классические центровые всё меньше котируются в НБА. Бросать из-за дуги Хассан так и не научился. Какое-то время он сохранял ценность за счёт доминирования под кольцом, однако на финишном этапе карьеры в «Майами» возникли вопросы к трудовой этике центрового. Уайтсайд конфликтовал с главным тренером «Хит» Эриком Споэльстрой и вёл себя непрофессионально. Был обмен в «Портленд», однолетнее пребывание в «Сакраменто» на минимальной зарплате и теперь «Юта» на тех же условиях.

Поток больших денег на счёт Хассана прекратился. Теперь Уайтсайд довольствуется тем, что кто-то просто предлагает ему статус игрока НБА за минималку. В этом сезоне Хассан в составе «Юты» набирает в среднем 7,0 очка, 7,0 подбора и 1,5 блок-шота при точности 60,7% с игры. Солидные цифры за 16,5 минут на площадке, однако в «Джаз» Уайтсайд не является ведущей опцией в передней линии и находится в тени центрового Руди Гобера.



Успешное выступление «Юты» в нынешнем сезоне может поднять ценность Уайтсайда на рынке и позволит ему рассчитывать на повышение зарплаты следующим летом. Для этого центровой обязан усердно работать. Что ему точно не следует делать, так это витать в облаках и жалеть о призрачных упущенных $ 23 млрд.