Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

«Калев» — ЦСКА: обзор матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Кажется, ЦСКА никогда не был настолько плох. Армейцы терпят крах по всем фронтам
Алексей Фалько
Кажется, ЦСКА никогда не был настолько плох
Комментарии
Московский клуб впервые проиграл «Калеву» на выезде, показав худшую результативность за всё время выступления в чемпионатах страны.

ЦСКА потерпел поражение от «Калева» (56:67) в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Армейцы уступают третий раз кряду с учётом Евролиги. На прошлой неделе ЦСКА неудачно съездил в гости к АСВЕЛу (68:70) и «Монако» (80:97).

Главный тренер московского клуба Димитрис Итудис после встречи с «Монако», по ходу которой было растеряно преимущество +21, посетовал на усталость команды. Ротация была ограничена из-за отсутствия травмированных Торнике Шенгелии, Марюса Григониса и Николы Милутинова, соперник имел на день больше отдыха. Вроде бы и логичные объяснения, но всё-таки ЦСКА обладает приличной глубиной и не имеет права просто так терять крупное преимущество. Выезд к «Калеву» подтвердил текущее плачевное состояние команды, которая терпит крах по всем фронтам.

Мрачные перспективы ЦСКА, отличные дела у «Зенита». Что происходит в Евролиге Мрачные перспективы ЦСКА, отличные дела у «Зенита». Что происходит в Евролиге

В Единой лиге ВТБ ЦСКА до сегодняшнего дня не проигрывал. Ничего не предвещало беды и в противостоянии с «Калевом». Всё-таки это соперник уровнем намного ниже любого из участников Евролиги. Эстонцы в этом сезоне вряд ли будут претендовать на попадание в плей-офф Единой лиги. Добавляло оптимизма поклонникам армейцев и возвращение в строй Торнике Шенгелии, который восстановился после травмы спины за три недели вместо ожидаемых двух месяцев. Каким же было удивление от увиденного на паркете в Таллине.

ЦСКА банально выдохся. Команды Итудиса хватило только на первую четверть. Последний случай лидерства команды Итудиса — 14:13 в конце первой десятиминутки. В дальнейшем «Калев» перехватил инициативу и спокойно удерживал преимущество. Нельзя сказать, что подопечные Роберта Штельхамерса показывали что-то чрезвычайное на площадке. Кажется, ЦСКА никогда не был настолько плох. Особенно это касалось нападения, которое порой переживало засуху в течение 4 минут.

56 набранных очков – новый антирекорд результативности в истории ЦСКА за время выступления в чемпионатах страны. Особенно неприглядно он смотрится, учитывая уровень соперника. «Калев» очень далёк от статуса топ-команды. 33% точности с игры и 23% (6/26) из-за дуги — ужасные показатели, которые свидетельствуют об измотанном состоянии армейцев. Не летело практически у всех. Алексей Швед, Никита Курбанов и Иван Ухов совершили по 4 промаха с дальней дистанции. Дэниел Хэкетт (10 очков) и Габриэль Лундберг (13 очков) с трудом осилили двузначную результативность, но с такими показателями лучших скореров сложно рассчитывать на положительный результат.

Месть удалась на славу. Майк Джеймс поглумился над ЦСКА в первой встрече после отчисления Месть удалась на славу. Майк Джеймс поглумился над ЦСКА в первой встрече после отчисления

Шенгелия отбегал 22 минуты, набрав 7 очков при точности 1/6 с игры (0/2 из-за дуги) и 3 потерях. Грузинский «большой» далёк от той формы, которая была до травмы. Напомним, Торнике стал MVP 2-го и 3-го туров Евролиги, чуть ли не единолично вытащив матчи с «Анадолу Эфес» и «Зенитом». В Эстонии засвидетельствовали его возвращение раньше ожидаемого срока. Пожалуй, это единственный положительный момент для ЦСКА по итогам выезда.

Армейцы потерпели второе поражение в истории от «Калева». Первое было 7 февраля этого года на домашней площадке (102:107), когда не спасли даже 38 очков ныне выступающего за «Баварию» Дэррана Хиллиарда.

Начало и концовка — хуже не придумаешь. ЦСКА безвольно отдал победу слабым французам Начало и концовка — хуже не придумаешь. ЦСКА безвольно отдал победу слабым французам

ЦСКА (4-1) делит первое место в Единой лиге ВТБ с УНИКСом. «Зенит» (3-1) находится на подступах к лидерам, проведя на матч меньше. Интрига в регулярном чемпионате возвращается. ЦСКА громил соперников в первых четырёх играх, но очевидно, что доминирующая форма потеряна. Дальше в календаре встречи с более сложными соперниками, включая топ-клубы «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань». Команде Итудиса очень не помешала бы передышка, но такой возможности сейчас нет. Уже 4 ноября ЦСКА ждёт непростой матч с «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021