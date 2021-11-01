Кажется, ЦСКА никогда не был настолько плох. Армейцы терпят крах по всем фронтам

ЦСКА потерпел поражение от «Калева» (56:67) в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Армейцы уступают третий раз кряду с учётом Евролиги. На прошлой неделе ЦСКА неудачно съездил в гости к АСВЕЛу (68:70) и «Монако» (80:97).

Главный тренер московского клуба Димитрис Итудис после встречи с «Монако», по ходу которой было растеряно преимущество +21, посетовал на усталость команды. Ротация была ограничена из-за отсутствия травмированных Торнике Шенгелии, Марюса Григониса и Николы Милутинова, соперник имел на день больше отдыха. Вроде бы и логичные объяснения, но всё-таки ЦСКА обладает приличной глубиной и не имеет права просто так терять крупное преимущество. Выезд к «Калеву» подтвердил текущее плачевное состояние команды, которая терпит крах по всем фронтам.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА до сегодняшнего дня не проигрывал. Ничего не предвещало беды и в противостоянии с «Калевом». Всё-таки это соперник уровнем намного ниже любого из участников Евролиги. Эстонцы в этом сезоне вряд ли будут претендовать на попадание в плей-офф Единой лиги. Добавляло оптимизма поклонникам армейцев и возвращение в строй Торнике Шенгелии, который восстановился после травмы спины за три недели вместо ожидаемых двух месяцев. Каким же было удивление от увиденного на паркете в Таллине.



ЦСКА банально выдохся. Команды Итудиса хватило только на первую четверть. Последний случай лидерства команды Итудиса — 14:13 в конце первой десятиминутки. В дальнейшем «Калев» перехватил инициативу и спокойно удерживал преимущество. Нельзя сказать, что подопечные Роберта Штельхамерса показывали что-то чрезвычайное на площадке. Кажется, ЦСКА никогда не был настолько плох. Особенно это касалось нападения, которое порой переживало засуху в течение 4 минут.



56 набранных очков – новый антирекорд результативности в истории ЦСКА за время выступления в чемпионатах страны. Особенно неприглядно он смотрится, учитывая уровень соперника. «Калев» очень далёк от статуса топ-команды. 33% точности с игры и 23% (6/26) из-за дуги — ужасные показатели, которые свидетельствуют об измотанном состоянии армейцев. Не летело практически у всех. Алексей Швед, Никита Курбанов и Иван Ухов совершили по 4 промаха с дальней дистанции. Дэниел Хэкетт (10 очков) и Габриэль Лундберг (13 очков) с трудом осилили двузначную результативность, но с такими показателями лучших скореров сложно рассчитывать на положительный результат.

Шенгелия отбегал 22 минуты, набрав 7 очков при точности 1/6 с игры (0/2 из-за дуги) и 3 потерях. Грузинский «большой» далёк от той формы, которая была до травмы. Напомним, Торнике стал MVP 2-го и 3-го туров Евролиги, чуть ли не единолично вытащив матчи с «Анадолу Эфес» и «Зенитом». В Эстонии засвидетельствовали его возвращение раньше ожидаемого срока. Пожалуй, это единственный положительный момент для ЦСКА по итогам выезда.



Армейцы потерпели второе поражение в истории от «Калева». Первое было 7 февраля этого года на домашней площадке (102:107), когда не спасли даже 38 очков ныне выступающего за «Баварию» Дэррана Хиллиарда.

ЦСКА (4-1) делит первое место в Единой лиге ВТБ с УНИКСом. «Зенит» (3-1) находится на подступах к лидерам, проведя на матч меньше. Интрига в регулярном чемпионате возвращается. ЦСКА громил соперников в первых четырёх играх, но очевидно, что доминирующая форма потеряна. Дальше в календаре встречи с более сложными соперниками, включая топ-клубы «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань». Команде Итудиса очень не помешала бы передышка, но такой возможности сейчас нет. Уже 4 ноября ЦСКА ждёт непростой матч с «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги.