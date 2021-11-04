ЦСКА выдохся до изнеможения. На армейцев откровенно жалко смотреть

ЦСКА и «Фенербахче» оказались в очень непростом положении перед очным противостоянием в восьмом туре регулярного чемпионата Евролиги. Это делало встречу очень интересной и непредсказуемой.

Армейцы на прошлой неделе потерпели выездные поражения от АСВЕЛа (68:70) и «Монако» (80:97) в Евролиге, после чего в понедельник вчистую провалили игру с «Калевом» (56:67) в Единой лиге ВТБ. Команда Димитриса Итудиса установила исторический антирекорд результативности в Эстонии. Не помогло даже преждевременное возвращение в строй Торнике Шенгелии, который залечивал плечо за три недели вместо ожидаемых двух месяцев.

У «Фенербахче» дела складывались ещё хуже. Баланс 2-5 — полное разочарование для турецкого клуба. Как минимум в трёх матчах у руководства «Фенербахче» были претензии к судейству, в связи с чем в Евролигу был направлен официальный протест. Однако в первую очередь искать причины нужно в себе. Команда Александра Джорджевича с завидным постоянством проваливалась в концовках. Очень много вопросов накопилось к главному тренеру, который обязан показывать лучший результат с имеющимися в распоряжении ресурсами.



«Фенербахче» уже не гранд Евролиги с бюджетом на уровне топ-4, как в эпоху Желько Обрадовича (2013-2020). Однако в составе хватает талантливых исполнителей, чтобы спокойно пребывать в зоне плей-офф и даже бороться за преимущество домашней площадки в играх на выбывание, если кто-то из фаворитов расслабится. Нандо Де Коло, Ян Веселы, Ачилле Полонара, Марко Гудурич, Пиеррия Хенри, Девин Букер — мало кто в Евролиге может похвастаться подобным перечнем солидных имён в заявке. Джорджевич, безусловно, несёт ответственность за то, что не использовал по максимуму кадровый потенциал «Фенербахче».



Обе команды подошли к противостоянию с двумя потерями. У ЦСКА уже долгое время привычно в лазарете пребывает Марюс Григонис. Была надежда на восстановление Николы Милутинова, но всё-таки сербский центровой пока играть не готов. «Фенербахче» не мог рассчитывать на травмированных Дайшона Пьера и Данило Бартеля.

В первой четверти ЦСКА и «Фенербахче» показали результативный баскетбол. «Перестрелку» удалось выиграть гостям из Турции — 25:21. Это внушало тревогу. ЦСКА откровенно выдыхался в недавних проигранных матчах во Франции и Эстонии, так что давать сопернику даже минимальную фору в самом начале было очень нежелательно. Во второй десятиминутке армейцы отставание сократить не сумели. На перерыв турки ушли при лидерстве +5 — 49:44.



В третьей четверти начали подтверждаться опасения, что ЦСКА не хватает физических кондиций на всю дистанцию матча из 40 минут. «Фенербахче» уходил в отрыв на 12 очков, однако результативные действия Алексея Шведа и Уилла Клайберна в течение двух последних минут игрового отрезка позволили сократить отставание до относительно приемлемого 62:69.

«Фенербахче» трижды имел двузначное преимущество в четвёртой четверти. В последний раз (79:69) за 5:11 до финальной сирены. Казалось, что дело сделано и победа у турок в кармане, однако «Фенербахче» не был бы самим собой, если бы не начал нервничать в концовке. Гостей из Стамбула «засушило» на 3 минуты в определяющий момент игры. Армейцы за это время смогли оформить рывок 6:0 за счёт дальних попаданий Клайберна и Шведа.

На большее не хватило сил. «Фенербахче» за 2:11 до конца основного времени всё-таки размочил счёт с помощью штрафных Марко Гудурича и повёл 91:75. Это позволило туркам поубавить градус паники. Йоханнес Фойгтман реализовал трёхочковый и сократил отставание до -3, на что у «Фенербахче» нашёлся симметричный ответ. Двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Нандо Де Коло попал из-за дуги и сделал счёт 84:78 за полторы минуты до конца. На этом, по сути, вопрос о победителе был снят.

Де Коло окончательно добил ЦСКА ещё одним трёхочковым за минуту до завершения игры. Окончательный счёт – 91:82 в пользу «Фенербахче». У ЦСКА был близок к дабл-даблу Уилл Клайберн (26 очков, 9 подборов). Лучшим скорером «Фенербахче» стал Нандо Де Коло (18 очков).



ЦСКА терпит четвёртое поражение подряд, что является чем-то немыслимым в новейшей истории клуба. Нечто подобное было разве что в сезоне-2010/2011 под руководством Душко Вуйошевича, когда армейцы не вышли в плей-офф и единственный раз с 2003 года пропустили «Финал четырёх». Пока полную аналогию с тем периодом проводить рано, но команде Итудиса нужно что-то срочно делать с физическим состоянием. Армейцы выдохлись до изнеможения. На команду просто жалко смотреть.

Пока непонятно, где ЦСКА может найти период для передышки. Уже в воскресенье у подопечных Итудиса непростой выезд в Казань к УНИКСу в Единой лиге ВТБ, а в следующий четверг армейцы примут солидно выглядящий в этом сезоне «Маккаби» в Евролиге.