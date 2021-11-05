«Очевидный баст». Перед нами предстал один из худших первых номеров драфта всех времён?

Быть выбранным первым номером на драфте – ещё не залог успеха. Кейд Каннингем, удостоившийся такой чести минувшим летом, – отличный тому пример. 20-летний разыгрывающий «Детройт Пистонс» выдал провальный старт в НБА. Проведя на площадке всего 80 минут, он уже успел «отличиться» и установить сразу несколько антирекордов.

Незадолго до начала сезона защитник получил травму голеностопа. В результате он пропустил большую часть тренировочного лагеря, все предсезонные встречи и четыре матча «Детройта» на старте чемпионата. В результате дебют Каннингема в лиге и в составе «Пистонс» состоялся 31 октября. Команда на своей площадке принимала «Орландо» и добыла первую победу в новом сезоне (110:103). Но с выходом Кейда на площадку это, увы, никак не связано. Он провёл одну из худших дебютных встреч в истории НБА.

За 19 минут разыгрывающий набрал 2 очка, 2 передачи, 7 подборов и 1 блок-шот. При этом он реализовал всего 1/8 бросков с игры (12,5%). Так Каннингем стал 10-м в истории игроком, выбранным под первым номером на драфте и набравшим всего два очка в своём дебютном матче. Ничего подобного не происходило с 2013 года – тогда Энтони Беннетт попал 0 из 5 с игры. Первые матчи в лиге с «нулём» завершали также Грег Оден, Яо Мин и Даг Коллинз. Андреа Барньяни, Кваме Браун, Кент Бенсон, ЛаРю Мартин и Каззи Расселл набирали всего по 2 очка. За исключением Мина и Коллинза, компания у Кейда сомнительная. И статистика явно не на его стороне. Перед нами предстал худший первый номер драфта в истории? Пока рано давать утвердительный ответ на этот вопрос, но первые тревожные признаки нельзя не отметить.

Немного о неприятной компании, к которой присоединился Каннингем. 229-сантиметровому Мину можно простить стартовую неудачу из-за адаптации в США, но Беннетт, Оден и Браун – одни из крупнейших бастов всех времён. Кроме того, почти все перечисленные выше исполнители – «большие», которые не обязаны набирать много очков. В отличие от игроков задней линии вроде Каниннгема. Разыгрывающий, который имеет полную свободу действий на площадке в «сливной» команде, набирает всего 2 очка, зная о запредельных ожиданиях из-за статуса первого номера драфта.

Спустя три дня Кейд вышел на площадку в матче с «Милуоки» (89:117). Он получил 29 минут игрового времени, но их хватило только на то, чтобы установить новый антирекорд лиги. Защитник стал первым дебютантом в истории НБА, сделавшим восемь и более бросков в двух дебютных матчах с реализацией менее 15 процентов. Против «Бакс» он набрал 6 очков – успехом увенчались лишь 2 из 14 попыток забросить с игры (14,2%).

В третьем матче Каннингем, казалось бы, начал приходить в себя. «Пистонс» ожидаемо проиграли «Филадельфии» (98:109). Зато Кейд стал вторым по результативности в команде после Джереми Гранта и даже оформил дабл-дабл (18 очков + 10 подборов). Он присоединился к Гранту Хиллу и Айзее Томасу, став третьим в истории «Детройта» игроком, которому на это понадобилось не более трёх матчей. И всё бы хорошо, но есть одно «но» – чудовищная реализация никуда не делась. 4 из 17 с игры (23,5%) – с таким результатом защитник покидал площадку.

В итоге в трёх матчах у Каннингема – 39 попыток забросить с игры, из которых реализованных – всего 7 (17,9%). Что касается трёхочковых, то здесь всё совсем печально – 1/21 (4,7%). Это худший результат, который кто-либо демонстрировал в своих трёх дебютных встречах, за всю историю НБА. Недалеко ушёл, кстати, и пятый номер минувшего драфта Джелен Саггс – у него 25% с игры.

В NCAA, где Каннингем провёл 27 матчей за «Оклахому Стэйт», таких проблем с реализацией у игрока не наблюдалось. Минувший он завершил с показателем 43,8%. Очевидно, Кейду нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям нынешней НБА. В «Детройте» на него рассчитывают – как-никак, одна из главных звёзд коллектива. И своё игровое время Каннингем уже получает. Но набирать 6 очков за 30 минут, будучи игроком задней линии в команде вроде «Детройта», когда на тебя пашет весь коллектив… Вот как реагирует на свой провал Каннингем:

«Я просто хочу найти свою игру. Чувствую, что неплохо контролирую мяч. Я не был эффективен в своих первых трёх играх, но чувствую себя более комфортно с течением времени. Я пропустил тренировочный лагерь, но команда доверяет мне розыгрыш мяча и позволяет быть самим собой на площадке. Буду продолжать бросать, пока броски не начнут попадать в цель», — сказал Каннингем.

«В первой половине Каннингем отлично справился с розыгрышем мяча и организацией игры. Он находил партнёров в свободных позициях для броска и принимал правильные решения. Его бросок наладится. Это просто вопрос времени, когда он найдёт свой ритм трёхочкового броска. Так что меня не беспокоит его точность», — заявил главный тренер «Пистонс» Дуэйн Кейси.

В общем, начало сезона для первого номера драфта не задалось. Нетрудно догадаться, как чаще всего сейчас называют Каннингема болельщики в соцсетях: «Очевидный баст». С каждым матчем награда лучшему новичку года, которую он так хотел получить, «уплывает» в противоположном от него направлении. Если так пойдёт и дальше, то сравнений с Оденом, Беннеттом и тому подобными исполнителями не избежать. Посмотрим, что в дальнейшем предпримет Кейси, чтобы раскрыть одного из самых перспективных игроков лиги.