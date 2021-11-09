Смеются даже соперники. Громкий трансфер «Лейкерс» привёл к печальным последствиям

Переход Расселла Уэстбрука в «Лейкерс» стал одним из главных событий межсезонья. Вокруг нового «Большого трио» в лице Уэстбрука, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса ходило много разговоров. Однозначного ответа на вопрос, впишется ли Уэстбрук в «зарождающуюся суперкоманду», никто дать не мог. Сейчас это уже неважно, ведь на старте сезона ответ дал сам Расселл. Он и «Лейкерс» – это очень плохое сочетание. По крайней мере, пока.

Официально о переходе Уэстбрука в «Лейкерс» было объявлено в августе. Его вместе с тремя пиками второго раунда выменяли из «Вашингтона» на форвардов Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Кайла Кузму и Монтрезла Харелла, а также на права на центрового Айзею Джексона. Сейчас Расселл – самый высокооплачиваемый игрок в «Лос-Анджелесе» (и четвёртый в лиге) с зарплатой $ 44,2 млн. И эту цифру своей игрой он пока совсем не оправдывает.

Сегодня «Лейкерс» на своей площадке принимали «Шарлотт». Хозяевам с горем пополам удалось вырвать победу в овертайме (126:123) и избежать третьего поражения подряд. У Уэстбрука – трипл-дабл (17 очков, 12 подборов, 14 передач), зато 5 из 15 с игры, 7 потерь и плюс-минус «-17». Хуже только у Эйвери Брэдли – «-21». Матч на себе вытащили Энтони Дэвис вместе с 37-летним Кармело Энтони, играющим в «Лейкерс» на минималке.

И если в матче с «Хорнетс» Уэстбруку удалось хотя бы набить статистику по трипл-даблам, то предыдущий матч – поражение от «Портленда» (90:105) – вышел особенно провальным. В нём все игроки стартовой пятёрки «Лейкерс», включая Уэстбрука (8), набрали меньше 10 очков. Расселл выдал чудовищную реализацию – 1 из 13 с игры – и допустил 6 потерь. Это при том, что не было ни Леброна, ни Дэвиса, которые могли как-то помешать ему в полной мере проявить себя в атаке.

«Леброн, ты хотел его в свою команду. Наслаждайся. Теперь у тебя есть Уэстбрук. Расселл завершил провальный матч в Портленде с 1 из 13 с игры и шестью потерями. Надеюсь, Леброн видит этот твит, сидя на скамейке «Лейкерс» в своей неспортивной одежде», — с сарказмом отметил эксперт Скип Бэйлесс.

До этого было не менее постыдное поражение от «Оклахомы» (104:107) с потерей преимущества +19. И от него можно было спастись на последних минутах, если бы не Уэстбрук. Сначала он допустил потерю в быстрой атаке при счёте 101:103. Потом, во время следующего владения, Расселл потерял в защите Лугенца Дорта, который в итоге оформил данк, не встретив какого-либо сопротивления. А за 3,5 секунды до сирены третья звезда «Лейкерс» смазал спасительный трёхочковый из угла площадки.

Сам Уэстбрук оправдал неубедительное выступление в новой команде затянувшимся поиском себя и своей игры. Да, в свои 32 года Расселл всё ещё не до конца понимает, как ему нужно играть.

«Наверное, мне просто нужно больше стараться. Я говорю исключительно за себя. Нужно стараться быть собой и не ограничивать себя, потому что иначе это не работает. Мне нужно играть в своём темпе.

Пытаюсь понять, как мне нужно играть. Делаю это последние 4-5 лет. Я пришёл в новую команду и пытаюсь извлечь максимум из ситуации, будучи тем игроком, которым я являюсь», – признался Уэстбрук.

Конечно, ещё не вечер, и Расселл может по традиции прийти в себя примерно под конец сезона. Но то, что мы можем наблюдать в «Лейкерс» на данный момент, лишь навевает тоску. 18,8 очка и 8,5 передачи при 5,1 потери и 25,6% точности трёхочковых за игру – это статистика, явно неподобающая $ 44 млн и статусу звезды в контендере. Однако в команде в Уэстбрука верят. И готовы ждать, пока разыгрывающий подстроится под новых одноклубников.

«Было несколько матчей, когда Расс отлично вписывался, вёл команду, делал то, что обычно делает. Был в атакующем режиме. Были и матчи, когда у него это не получалось. Это такой компромисс с Рассом, ты пытаешься принять это.

На протяжении всей карьеры Уэстбрук находил способы и подстраивался под ситуацию, он всегда находил способы адаптироваться, что-то менял. Он разбирался с тем, что может сделать, ментально, физически. Мы не можем это контролировать. Это зависит от него. Только он сам знает, что надо делать. Мы должны быть рядом и поддерживать его. И мы будем делать это», – сказал Кармело Энтони.

«Расс – особенный игрок. Последние несколько недель он был самим собой, и нам это нужно. Нам нужны его атакующие способности, его резкость», – заявил Леброн Джеймс.

Звёзды «Лейкерс» логично поддерживают партнёра, даже если он совсем плох. Куда более показательными являются действия соперников, которые уже смеются над «Лейкерс» и Уэстбруком. Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма недавно оценил твит StatMuse, в котором отмечается, что его команда входит в Топ-10 регулярного чемпионата по основным статистическим показателям.

«К сожалению, никто из игроков команды не делает трипл-дабл в среднем за игру», – написано с твите с намёком на экс-игрока «Уизардс» Уэстбрука.

«Вашингтон» в межсезонье отправил Уэстбрука в «Лейкерс», получив взамен Кузму, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Монтрезла Харрелла. Последний тоже позволяет себе завуалированные выпады в адрес «Лос-Анджелеса». В нынешнем сезоне 27-летний «большой» набирает 18,0 очка, 9,7 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч. Показатели игрока в сезоне-2020/2021 – 13,4 очка, 6,1 подбора и 0,7 блок-шота.

«Монтрезл Харрелл – на площадке, брат. Вот в чём главное отличие», – сказал баскетболист.

«Лейкерс» с Уэстбруком в составе выдают баланс 6-5 и идут на восьмом месте, которое не даёт прямую путёвку в плей-офф. А находились бы в нижней части турнирной таблицы, если бы не блестящая игра Энтони, вытащившего концовку матча с «Шарлотт». «Вашингтон» тем временем с результатом 7-3 идёт в топ-4 Востока и имеет реальные шансы побороться даже за первое место. Пока всё выглядит так, что «Уизардс» отдали «Лейкерс» неликвидный актив, получив в качестве компенсации сразу нескольких очень ценных игроков ротации, которые реально усилили команду.

Уже сейчас можно сказать, что завышенные ожидания от громкого перехода Уэстбрука в «Лейкерс» не оправдались. Поклонники «озёрников» ждали, что в регулярке разыгрывающий будет уничтожать всех и вся, пока разгруженные Дэвис с Леброном ждут своего часа в плей-офф. Но что с Джеймсом и Дэвисом, что без них Расселл пока одинаково плох. Без броска, без игры в обороне, без видения площадки. Уэстбрук медленно, но верно приближается к статусу главного разочарования сезона. За который он, кстати, заработает сумасшедшие деньги. Остаётся лишь надеяться, что в «Лейкерс» придумают, как его использовать. Если не на все 100 процентов, то хотя бы не во вред команде.