ЦСКА тратит больше всех на звёзд в Европе. Клуб так крут, что платит даже чужому игроку

Издание Basket News опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Данные одного из самых авторитетных инсайдеров Европы Донатаса Урбонаса заслуживают доверия. Литовец заработал репутацию человека, который практически никогда не предоставляет неточную информацию. Цифры в целом являются примерными, но при этом достаточно ясно отражают общую картину. Возможно, даже более чётко, чем летний рейтинг Eurohoops.

Какой основной вывод из вышеуказанных данных? У ЦСКА самые дорогие звёзды в Европе. Ни у кого нет сразу 3 представителей в топ-10. Ни один клуб не платит 3 игрокам более € 2 млн. Обычно за основу берётся топ-10, а остальные игроки указаны в качестве «достойных» упоминания. По сумме выплат в первой десятке ЦСКА нет равных.

«Барселона» может слегка потягаться с учётом топ-14. Никола Миротич по-прежнему с отрывом лидирует по зарплате в Евролиге. Кори Хиггинс и Ник Калатес получают почти в 3 раза меньше. В сумме на всех выходит € 8,6 млн. Однако нужно учитывать тот факт, что ЦСКА до сих пор платит неустойку отчисленному Майку Джеймсу. Американец уже в «Монако», где ему выдали рекордный контракт в истории чемпионата Франции на € 1-1,3 млн. Всё остальное — растянутая на несколько лет зарплата от ЦСКА (точные условия «растяжки» неизвестны). Если бы всё было нормально и Джеймс не конфликтовал с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом, в этом сезоне он заработал бы $ 2,5 млн в Москве То есть ЦСКА в любом случае тратит больше денег на игроков из топ-10 рейтинга, чем «Барселона» на своих представителей в топ-14. Даже с учётом того, что часть зарплаты Алексей Шведа, по данным инсайдеров, погашает бывший спонсор «Химок».

Да, ЦСКА настолько крут, что даже платит чужому игроку. Можно возразить, что повод для гордости сомнительный. Якобы ЦСКА не лучшим образом расходовал средства. Ситуация с Джеймсом — из разряда непредвиденных чрезвычайных происшествий. Конечно, задним числом легко рассуждать, что не стоило выдавать Майку долгосрочное дорогое продление контракта, но в межсезонье-2020 сделка была принята массовым одобрением после ударного выступления Майка в «коронавирусном» сезоне-2019/2020.

Во времена пандемии очень непросто подписывать исполнителей экстра-класса. Джеймс выражал большую приверженность ЦСКА, ничего не предвещало беды. Но потом американца занесло. Конфликт с Итудисом усугубился до такой степени, что стал нерешаемым. Такое случается в профессиональном спорте. в частности в баскетболе. Можно просто посмотреть на пример НБА. Обменные запросы постоянно выставляют звёзды с контрактами на сумму более $ 150-200 млн. Самый свежий пример — Бен Симмонс из «Филадельфии Сиксерс». Вряд ли в сложившихся обстоятельствах следует обвинять фронт-офис «Сиксерс» в некомпетентности. Точно так же нельзя вешать всю вину на менеджмент ЦСКА в ситуации с Джеймсом.

Кто-то может указать, что самые высокооплачиваемые игроки ЦСКА не заслуживают получать столько денег. Но это очень спорное утверждение. Опять же, обстоятельства для звёзд ЦСКА сложились неудачно. Начнём с «больших» Николы Милутинова и Торнике Шенгелии. Милутинов, Уолтер Тавареш и Брэндон Дэвис («Барселона») — три абсолютно лучших центровых Евролиги. Тавареш и Дэвис почти в каждом туре Евролиги претендует на звание MVP, попадая в топ-5 по эффективности. Милутинов составлял бы им компанию, если бы не проблемы с травмами. 2021 год запомнится Николе проблемами со здоровьем. Надеемся, что скоро серб наберёт форму и предстанет во всей красе. Сомнений в его квалификации нет. В сезоне-2019/2020 он стал лидером Евролиги по эффективности среди центровых «при живом» Тавареше.

Торнике Шенгелия и Ян Веселы — два лучших тяжёлых форварда Евролиги. Здесь ситуация аналогичная, как и в паре Милутинов/Тавареш. Веселы тоже регулярно входит в топ-5 игровой недели по эффективности, поскольку он здоров. Шенгелия стал MVP во втором и третьем турах, после чего случилась злосчастная травма плеча, на возвращение былых кондиций требуется какое-то время. Торнике доказал способность показывать доминирующий баскетбол. Ждём, когда он начнёт делать это снова.

Торнике Шенгелия Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У ЦСКА потенциально лучшая передняя линия в Евролиге в лице дуэта Шенгелия/Милутинов. Как только все последствия травм у этих «больших» пройдут, их игра на площадке наверняка снимет любые сомнения о том, заслуживают ли они находиться в топ-10 по зарплате на континенте.

Алексей Швед не претендует на защиту звания лучшего скорера и ассистента Евролиги в этом сезоне. Защитник пошёл на кардинальную смену роли после перехода из «Химок» в ЦСКА. Швед показал, что готов при необходимости уйти в тень Уилла Клайберна, Габриэля Лундберга, Йоханнеса Фойгтманна и других партнёров. Безусловно, Алексей будет радовать болельщиков яркими выступлениями. Процесс адаптации и поиска своего места в ЦСКА ещё в полной мере не завершён. Неудачные игры Шведа болезненно воспринимаются на фоне участившихся поражений команды, но пока нужно просто вытерпеть критику и усердно работать. Ключевые матчи для ЦСКА состоятся в конце сезона. К тому моменту все имеющиеся в обойме исполнители вполне могут сформировать сметающую всех соперников доминирующую машину, а Швед будет важной её частью.

Если кто-то и имеет основания сетовать на переплату звёздам, так это поклонники «Анадолу Эфес». Василие Мицич и Шейн Ларкин привели команду Эргина Атамана к чемпионству в прошлом сезоне. Оба получили внушительные контракты и, кажется, снизили к себе требования. Мицич и Ларкин подошли к сезону-2021/2022 в очень плохой форме. От их былого доминирования на паркете не осталось и следа. Едва ли наберётся пара удачных матчей у каждого по итогам 9 туров. В итоге «Анадолу Эфес» выдал худший старт для действующего чемпиона Евролиги в истории. Всего три победы в 9 матчах (все над нетоповыми клубами), место в нижней части турнирной таблицы и реальный риск с треском пролететь мимо плей-офф. ЦСКА в межсезонье пытался заполучить действующего MVP Евролиги Мицича. Возможно, даже к лучшему, что серб остался в Стамбуле.

Все остальные гранды платят обоснованную зарплату своим лидерам. Оклад Миротича всё ещё выглядит вопиюще высоким для европейского баскетбола, но можно сделать скидку на заключение контракта до пандемии коронавируса (никто не мог предсказать это явление и его финансовые последствия), а также огромное желание «Барсы» закончить мрачный период во второй половине прошлого десятилетия за счёт мощного усиления. Хиггинс и Калатес стоят своих денег. Вероятно, в Каталонии даже немного не доплачивают Брэндону Дэвису, который время от времени выдаёт ярчайшие доминирующие перфомансы. Команда Шарунаса Ясикявичюса пока избегала травм лидеров и идёт в верхней части турнирной таблицы, так что менеджмент не заслужил порицания за излишние траты.

«Монако» дебютирует в Евролиге. Рекордный для Франции контракт Джеймса вполне оправдан. Клуб стремится закрепиться в элите европейского баскетбола, без больших трат в этом процессе успеха не добиться. «Фенербахче» много платит Яну Веселы и Нандо Де Коло, которые годами выступают на звёздном уровне в Евролиге и заслужили большие деньги. Девин Букер, Пьеррия Хенри и Ачилле Полонара — очень хорошие и более дешёвые помощники Де Коло и Веселы в турецком клубе. «Фенербахче» ещё наверняка наверстает упущенное на старте нынешнего регулярного чемпионата и поднимется в верхнюю часть турнирной таблицы.

«Реал» в разгар пандемии уговорил регрессировавших ветеранов Руди Фернандеса и Серхио Льюля пойти на урезание зарплаты. Да и Тавареш получает не так уж много, учитывая степень его доминирования на площадке. Новые игроки — Гершон Ябуселе, Найджел Уильямс-Госс, Томас Эртель, Адам Ханга и Венсан Пуарье — достаточно неплохо играют на недорогих контрактах. Команда Пабло Ласо преобразилась и снова готова претендовать на выход в «Финал четырёх» после провального прошлого сезона.

«Милан» больше всего платит Николо Мелли, который пока выглядит не лучшим образом. Адаптация после возвращения из НБА затянулась. Хотя в команде Этторе Мессины всегда готовы показать себя делающие себе имя в Европе американцы — Девон Холл, Джериан Грант, Шевон Шилдс и Трой Дэниэлс. Да и опытные Серхио Родригес. Кайл Хайнс, Луиджи Датоме и Малкольм Дилэйни до сих пор достаточно полезны на паркете. «Олимпиакос» на фоне общего кризиса в Греции нашёл средства на возвращение домой 3-кратного чемпиона Евролиги Костаса Слукаса. Греки уверенно идут в верхней части турнирной таблицы, так что ставка на Слукаса выглядит более чем уместно в эпоху после завершения карьеры Вассилисом Спанулисом.