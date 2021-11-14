«Крупнейший мошенник в истории спорта». Майкла Джордана атакуют с разных сторон

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», ныне владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан с начала ноября небывало часто фигурирует в заголовках СМИ. Причиной всему стал его бывший одноклубник Скотти Пиппен, который не устаёт делать выпады в адрес Майкла.

2 ноября был опубликован отрывок из биографической книги Пиппена под названием «Неудержимый». Скотти назвал Майкла эгоистичным, некомандным игроком. Обвинил в неуважении ко всем одноклубникам по «Буллз» из-за выхода сериала «Последний танец», который сосредоточен исключительно вокруг личности Майкла.

Позже Пиппен дал интервью New York Times и GQ, где вновь нелицеприятно высказался о Джордане. 9 ноября наконец-то вышла в свет книга Скотти. Конечно, не обошлось без новых колкостей в адрес Майкла. Самое громкое высказывание — утверждение, что Джордан разрушил баскетбол, а Леброн Джеймс — величайший игрок всех времён.

«Не побоюсь сказать, что Майкл Джордан разрушил баскетбол. В 1980-х на детских площадках все передавали друг другу мяч, все делали передачи, чтобы помочь команде. Это прекратилось в 1990-е годы. Дети хотели быть «как Майк». Что ж, Майк не любил делать передачи, не любил подбирать, не любил опекать лучшего игрока соперника. Он хотел, чтобы всё делалось для него.

Вот почему я всегда считал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории баскетбола – он делает на площадке всё, он воплощает в себе то, каким на самом деле должен быть баскетбол», – пишет Пиппен.

У Пиппена нашлись последователи, которые на волне шумихи в СМИ начали атаковать Джордана с разных сторон. В первую очередь включились представители «Плохих парней» «Детройт Пистонс» — самые принципиальные соперники Джордана и «Чикаго».

Рик Махорн заговорил первым, критически высказавшись о «Последнем танце» и Джордане.

«Да, я действительно не смотрел «Последний танец», ведь я не смогу потом вернуть потраченные на него 10 часов своей жизни. Я много чего смотрю, но не «Последний танец». Ведь его единственная цель — прославление Майкла Джордана. Смотрел сериал «Стрелок», много разных программ по телевизору, пересматривал старые фильмы. Смотрел «Флинстоунов», потому что это хотя бы поднимет мне настроение», — сказал Махорн.

Айзея Томас позвонил Пиппену и заявил о готовности примириться с ним. Однако объединения «против общего врага» не произошло. Скотти хоть и затаил обиду на Джордана, но к Томасу относится как минимум не лучше. Пиппен в интервью New York Times заявил, что не видит смысла налаживать с Томасом отношения после того, как они презирали друг друга несколько десятков лет. Даже если учесть, что их «союз» против Джордана обещал быть очень мощным.

Томас пытается поддеть Джордана на постоянной основе, без каких-либо информационных поводов вроде выхода биографии Пиппена. Дело не только в соперничестве «Детройта» и «Чикаго». Айзея затаил обиду за то, что его не взяли в «Дрим Тим» сборной США на Олимпиаду-1992 в Барселоне по прихоти Майкла, который фактически шантажировал функционеров национальной команды отказом участвовать в Играх, если в заявку включат принципиального соперника из «Детройта». Томас чуть ли не каждую неделю принимает участие в аналитических шоу НБА и каким-то образом пытается зацепить Джордана.

На днях Айзея заявил, что Майкл всего лишь пятый по сложности соперник за его карьеру после Мэджика Джонсона, Карима Абдул-Джаббара, Ларри Бёрда и Джулиуса Ирвинга. Слабовато по меркам Томаса. Бывали и более жёсткие высказывания.

Больше всего удивил экс-игрок НБА Рашад Маккэнтс, который максимально прямо высказался в поддержку Пиппена.

«Конечно, в данной ситуации я поддерживаю Скотти Пиппена. Здесь не может быть других вариантов. Да, сейчас я разожгу пожар, но это моё искреннее мнение о Джордане. Крупнейший мошенник в истории спорта. За ним много плохих историй. Например, именно Джордан положил конец карьере Айзеи Томаса, запретив брать его в «Дрим Тим».

В «Последнем танце» Майкл Джордан показал идеальную версию себя, такого, каким он хочет себя считать. Но на самом деле он был не таким. Все, кто играл с ним, это знают», — заявил Маккэнтс.

Сразу возник вопрос: «Кто такой Рашад Маккэнтс?». Атакующий защитник был выбрал под лотерейным 14-м пиком на драфте НБА клубом «Миннесота Тимбервулвз» Карьера в лиге у него не задалась. Три с половиной года выступал за «Миннесоту», ещё полсезона провёл в «Сакраменто Кингз». Дальше пошёл на заметное понижение, играя в чемпионатах Пуэрто-Рико, Китая, Ливана, Бразилии, Венесуэлы и Доминиканской Республики до завершения карьеры в 2015 году. В США Рашада больше знают как бывшего парня модели Хлои Кардашьян, а не игрока НБА. Спустя многие годы Маккэнтс наконец-то решил дать о себе знать, уцепившись за конфликт легенд «Чикаго».

Конечно, у позиции Пиппена есть и много противников. Известный аналитик НБА Стивен Эй Смит заявил, что Скотти должно быть стыдно за всё сказанное в адрес Джордана. Легендарный баскетболист, ныне эксперт Чарльз Баркли тоже упоминается в книге Пиппена. Скотти винит его в провале «Хьюстон Рокетс», куда он перешёл из «Чикаго» после завоевания шестого титула в карьере.

«Мне немного жаль Пиппена, потому что, как мне кажется, он пытается сделать слишком много, чтобы продать свою книгу. Когда вы упоминаете Фила Джексона, Майкла Джордана, меня, вы делаете очень многое, потому что знаете, что это привлечёт внимание.

Когда люди говорят обо мне, они вспоминают те глупости, которые я совершил. Что случилось — то случилось, не стоит расстраиваться по этому поводу. Майкл Джордан сказал правду в «Последнем танце», но я не верю, что он ставил перед собой цель высмеять Скотти. В любом случае Пипен начал говорить всё это, только когда вышла его книга», — сказал Баркли.

А что же сам Джордан? Майкл наверняка слышал о выпадах Пиппена и его сторонников. Вот только никак на них не отреагировал. Статус Его Воздушества это позволяет. Джордан — богатейший спортсмен в истории, владелец клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» (первый среди выступавших в лиге игроков). Майкла больше беспокоит плохое решение форварда «Хорнетс» Келли Убре в концовке матча с «Нью-Йорк Ник», чем заявления бывшего партнёра. Джордан решил не опускаться до уровня Скотти, устраивая разборки в СМИ. Очень взвешенная позиция по-настоящему авторитетной личности.

Книга Пиппена будет пользоваться спросом из-за своей резонансной и резкой тональности. Вероятно, Скотти хотя бы частично и на время поправит финансовое положение, которое после завершения карьеры радужным сложно назвать. Однако репутации легенды может быть нанесён непоправимый урон. Уже сейчас многие стали относиться к Пиппену заметно хуже, чем полгода назад, когда вышла очень короткая, но резкая аннотация к «Неудержимому». Ситуация лишь усугубилась после выпуска книги целиком.