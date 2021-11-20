ЦСКА добыл важную победу в Испании. Но для полноценной реабилитации этого слишком мало

ЦСКА отправился на матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» в плохом настроении. Армейцы в среду потерпели болезненное поражение от «Барселоны» (73:81), растеряв преимущество +10 по ходу четвёртой четверти и в целом провалив три игровых отрезка (два из них вчистую).

Команда Димитриса Итудиса оказалась за пределами зоны плей-офф с результатом 5-5. Ещё не было такого, чтобы у армейцев процент побед не переваливал отметку 50% после почти трети регулярки. ЦСКА в таблице находился ниже других российских участников Евролиги «Зенита» и УНИКСа, что тоже является невиданным ранее случаем.

Итудис перед матчем акцентировал внимание на том, что «Баскония» имела на сутки больше отдыха, поскольку проводила встречу 10-го тура с «Црвеной Звездой» (93:74) во вторник. Во время прошлого «двойника» Евролиги во Франции ЦСКА оказался в похожей ситуации. Тогда армейцы уступили АСВЕЛу (68:70), а затем были разбиты более свежим «Монако» (80:97), растеряв преимущество +21 по ходу встречи и просто выдохнувшись во второй половине.



«Баскония» в начале недели уволила с поста главного тренера Душко Ивановича, при котором пребывала за пределами зоны плей-офф не только в Евролиге, но и в чемпионате Испании. Иванович — специалист старой школы, который любит физически изматывать игроков на тренировках. Многим это приходится не по душе. «Басконию» было просто не узнать уже в первом матче под руководством нового главного тренера Невена Спахии, который едва сутки пробыл в Витории перед стартовым вбрасыванием перед игрой с «Црвеной Звездой» на «Фернандо Буэса Арена».



Всё это сулило непростое испытания для ЦСКА, Из положительных для армейцев моментов можно отметить лишь возвращение в строй Джоэла Боломбоя, который не играл в Барселоне из-за пищевого отравления.

В первой четверти ЦСКА просто задавил «Басконию» — 23:8. Команда Итудиса доминировала на обоих концах площадки. Оптимистичное начало. Но ничего не значащее, памятуя прошлые игры армейцев. В особенности выезд во Францию. «Монако» в первой половине смотрелся ещё более блекло на фоне ЦСКА, а чем всё закончилось прекрасно известно.



Уже во второй четверти «Баскония» начала постепенно сокращать отставание. В середине четверти команда Спахии организовала рывок 8:0, разница на табло стала -5. Армейцам удалось уйти на перерыв при относительно комфортном преимуществе +9 благодаря штрафным Николы Милутинова и Уилла Клайберна, а также попаданию Ивана Ухова с двухочковой дистанции за 6 секунд до конца второй десятиминутки.



Интрига на этом, конечно же, не заканчивалась. У «Басконии» были резервы для улучшения, в частности в области точности трёхочковых бросков, которая в первой половине была чрезвычайно низкой — 2/14 (14,3%). Более чем за половину этих промахов ответственны лучшие снайперы испанцев Джейсон Грэйнджер, Рокас Гедрайтис и Симоне Фонтеккио, в то время как больше всего проблем ЦСКА доставлял центровой Стивен Энох. Да и про слова Итудиса о преимуществе соперника в свежести забывать не стоило.

Третья четверть началась под диктовку «Басконии», которая в какой-то момент уступала всего -3. Под конец десятиминутки ЦСКА усилиями Торнике Шенгелии, Клайберна и Милутинова совершил рывок 9:0. Перед заключительным игровым отрезком армейцы вели +13. Оставалось лишь надеяться, что не повторится «второе Монако» или «вторая Барселона», когда оппоненты тотально доминировали над армейцами в концовке.



К счастью, на этот раз всё обошлось. Лидеры «Басконии» так и не поймали ритм в нападении. ЦСКА, пусть и не слишком гладко, но на классе довёл дело до победы. Приятный момент, но обольщаться не стоит. Для полноценной реабилитации этого слишком мало. Армейцы всё ещё не входят в зону плей-офф. Начал дышать в спину армейцам «Анадолу Эфес», который наконец-то преобразился после провального старта регулярки. Уже через неделю команду Итудиса ждёт непростой домашний матч с «Баварией», потеря очков в котором заметно усугубит турнирное положение. Победа в Витории радует, однако для полноценной реабилитации за недавние неудачные результаты игрокам ЦСКА предстоит ещё очень много работать.