ЦСКА — худший из клубов России, экс-армеец Джеймс устроил скандал. Что творится в Евролиге

В Евролиге завершился 11-й тур регулярного чемпионата. Прошла треть сезона. Подводим промежуточные итоги.

ЦСКА стал худшим российским клубом, уступая «Зениту» и УНИКСу в таблице

ЦСКА на «двойной» неделе в Испании уступил «Барселоне» (73:81) и обыграл «Басконию» (80:74). Армейцы занимают девятое место в турнирной таблице с балансом 6-5. Команда Димитриса Итудиса неожиданно находится ниже других российских-клубов участников «Зенита» (8-3) и УНИКСа (6-5), который впереди по разнице мячей.

Пока что рано говорить о том, что ЦСКА вышел из кризиса. Победа над «Басконией» получилась не такой уж убедительной, в концовке достаточно слабый соперник едва не совершил камбэк. Но в Витории был сделан первый шаг к подъёму наверх. Из топ-8 в ближайшее время, скорее всего, выпадет АСВЕЛ, который исчерпал лимит сенсаций после сильного старта регулярки. Зато команде Итудиса следует опасаться «Анадолу Эфес» (5-6), который сильно прибавил и дышит им в спину.

У ЦСКА вернулись в строй Торнике Шенгелия, Никола Милутинов и Марюс Григонис. Ждём прогресс команды за счёт этих внутренних резервов, хотя Итудису всё равно нужно работать над исправлением собственных ошибок с распределением ролей и минут в ротации. Этих ошибок греческий тренер в последнее время совершил немало, что выливалось в беспомощность армейцев в решающие моменты игр.

«Зенит» сломил «Альбу» (75:66) и «Милан» (74:70). Да, не сверхубедительно, но результат есть. Сине-бело-голубые равномерно распределяют силы на игру и уверенно действуют в концовках. Команда Хавьера Паскуаля делит 3-4 места в таблице с «Миланом» и находится в шаге от лидирующих «Барселоны» (9-2) и «Реала» (9-2). Уже даже не приходится задаваться вопросом, когда вернётся в строй Шабазз Напьер. Джордан Лойд, Билли Бэрон, Джордан Мики, Артурас Гудайтис и остальные игроки «Зенита» приспособились продуктивно действовать и без американского разыгрывающего. Хотя, конечно же, восстановление Шабазза ещё больше может максимизировать потенциал команды Паскуаля.

УНИКС в последнее время был чуть ли не самой горячей командой Евролиги. Команда Велимира Перасовича в среду разгромила «Милан» (97:61), после чего в пятницу разобралась с «Альбой» (85:71). В последнем случае разница отчасти обманчивая, поскольку казанцам пришлось совершать камбэк после отставания с -18 в первой половине. УНИКС успешно справился со всеми трудностями. Перасович располагает очень качественной ротацией. Андрей Воронцевич не играл на этой неделе из-за проблем с желудком. При этом лидерские функции поочерёдно берут на себя Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Джон Браун, Айзея Канаан. Активизировался даже О Джей Мэйо, который в матче с «Миланом» набрал 20 очков. До этого в пяти играх третий номер драфта НБА разочаровывал, записывая на свой счёт в среднем 3,0 очка. Возможно, прибавит и Янис Тимма, который в дебютной игре за казанцев с «Альбой» набрал 3 очка за 8 минут. УНИКС ворвался в зону плей-офф и лишь набирает обороты после адаптационного периода на старте регулярки.

Майк Джеймс устроил скандал в Стамбуле

«Монако» на выезде разгромно проиграл «Анадолу Эфес» (77:98). Главным событием матча стала скандальная выходка защитника французского клуба Майка Джеймса. В четвёртой четверти Майк самовольно покинул площадку после словесной перепалки с главным тренером Звезданом Митровичем. Вернулся на скамейку за две минуты до финальной сирены в футболке и тапочках.

Новость по теме В «Монако» отреагировали на самовольный уход Майка Джеймса в раздевалку во время матча

Митрович на послематчевой пресс-конференции решил замять ситуацию. Якобы он отвернулся и не видел уход Джеймса. Черногорский тренер быстро «съехал» с неудобного вопроса. Не было никакой реакции на инцидент и со стороны Джеймса, который не общался со СМИ и молчит в «Твиттере». Видимо, в «Монако» пока хотят просто сделать вид, что ничего серьёзного не произошло. Митрович не собирается провоцировать конфликт с Джеймсом, руководство наверняка проведёт с американцем воспитательную беседу в кулуарах. То есть до критической ситуации, которая была с Джеймсом в ЦСКА, дело пока не дошло. Но сигнал тревожный.

Сага с Майком в армейском клубе по-настоящему разогналась после аналогичных действий американца. В марте Майк ушёл с площадки в начале матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом, после чего был отстранён и больше никогда не выходил на паркет в форме ЦСКА. Была аренда в «Бруклин Нетс» на оставшуюся часть сезона-2020/2021, возвращение в Москву, ссылка в молодёжку армейцев в сентябре, последующее отчисление и переход в «Монако». И вот уже есть первые признаки пожара на Лазурном берегу. Пока его искусственно погасили. Ждём дальнейшего развития событий. В случае с Джеймсом вряд ли всё просто так улетучится само по себе.

Теперь собственно о баскетболе в Стамбуле. «Анадолу Эфес» на этой неделе разгромил «Олимпиакос» (88:69) и «Монако» (98:77), до этого уничтожил в гостях «Альбу» (90:63). Команда Эргина Атамана уже вплотную приблизились к зоне плей-офф. Действующие чемпионы Евролиги наконец-то разогнались и представляют большую опасность. При том, что лидеры «Анадолу» Шейн Ларкин и Василие Мицич пока что в лучшем случае действуют на 50% от своих возможностей.

Испанское превосходство

«Барселона» (9-2) и «Реал» (9-2) возглавляют турнирную таблицу. У команд Шарунаса Ясикявичюса и Пабло Ласо всё отлично. Лидер «Барселоны» Никола Миротич (21,4 балла) — первый в Евролиге по эффективности и третий по результативности (16,8 очка). Ник Калатес — лучший ассистент (5,8 передачи). Кайл Курич, Брэндон Дэвис, Николас Лапровиттола, Рокас Йокубайтис, Сертач Шанлы — очень полезные игроки ротации. «Барса» справилась с ЦСКА даже без травмированного Кори Хиггинса, после чего через два дня разгромила АСВЕЛ (80:60).

В «Реале» доминирует центровой Уолтер Тавареш, занимающий второе место в Евролиге по полезности (20,8 балла), третье по подборам (7,2) и первое по блок-шотам (1,6). При этом нельзя не отметить качественное усиление глубины в межсезонье. Зависимость от ветеранов Руди Фернандеса и Серхио Льюля практически сведена к нулю, оба выходят на ограниченные минуты и помогают своим опытом. Основную нагрузку берут на себя более молодые Венсан Пуарье, Гершон Ябуселе, Адам Ханга, Альберто Абальде, Томас Эртель, Найджел Уильямс-Госс. Ласо даёт минуты 18-летнему форварду Тристану Вукчевичу. «Вторым Лукой Дончичем» он не станет, но наверняка будет выбран под высоким пиком на следующем драфте НБА. На этой неделе мадридский клуб на классе разобрался с АСВЕЛом (87:74) и «Црвеной Звездой» (79:67), затратив для достижения результата минимум сил.

Конечно, никто не застрахован от резкого спада, но в данный момент «Барселона» и «Реал» закономерно находятся на вершине.

«Милан», «Олимпиакос» и «Маккаби» держатся в топ-8, но начинают сбоить

«Милан» (8-3), «Олимпиакос» (7-4) и «Маккаби» (7-4) однозначно оправдывают ожидания и не заслуживают критики. Но все эти клубы начали подавать признаки уязвимости. «Милан» ни с чем уехал из России, проиграв УНИКСу (71:97) и «Зениту» (70:74). В первом случае команда Этторе Мессины вчистую провалилась, во втором — дрогнула в решающий момент игры. Итальянцы надолго потеряли форварда Диноса Митоглу, получившего перелом стопы в Казани. Это может отрицательно сказаться в долгосрочной перспективе.

«Олимпиакос» совершенно не умеет играть на выезде. Все 7 побед в регулярке команда Георгиоса Барцокаса добыла на домашней арене «Мира и Дружбы» в Пирее. На чужой площадке греки выглядят растерянными. Особенно удручает последний матч с «Анадолу Эфес» (69:88), в частности, унизительно проигранная четвёртая четверть со счётом 3:20. Реальный топ-клуб не может позволять себе такие провалы. Рано или поздно соперники приспособятся играть с «Олимпиакосом» в Пирее, в календаре будет больше выездных матчей. Это сулит команде Барцокаса проседание в таблице.

У «Маккаби» отчасти аналогичная проблема. Команда Янниса Сферопулоса обеспечила себе высокое положение, главным образом, за счёт уверенности на родной арене «Менора Мивтахим» (5-1). Израильтяне дважды победили на выезде, так что в этом плане у них дела получше, чем у «Олимпиакоса». Главной проблемой «Маккаби» является нестабильность лидера Скотти Уилбекина, который после 37 очков и 37 баллов эффективности с «Монако» (85:74) растворился на выезде с «Олимпиакосом» (73:90), записав на свой счёт 6 баллов в графе результативности. Неудачных игр у Скотти больше, чем ударных. Пополнившие команду летом Деррик Уильямс, Джеймс Наннэлли и Джален Рейнольдс постепенно прибавляют и всё реже разочаровывают, но непостоянство первой атакующей опции должно вызывать беспокойство Сферопулоса. Хотя в целом «Маккаби» считается претендентом на 5-8 номера посева в плей-офф и показывает соответствующий результат.

Кризис французских клубов, оживление «Баварии»

Представители чемпионата Франции «Монако» и АСВЕЛ сбавляют обороты. Разгромные поражения (или как минимум с двузначной разницей) стали всё более частым явлением для команд Звездана Митровича и Ти Джей Паркера. ЦСКА во многом не повезло встретиться с «Монако» и АСВЕЛом в прошлом «двойнике». Сейчас армейцы наверняка увезли бы как минимум одну победу из Франции. Но, конечно же, это не оправдывает слабую игру команды Итудиса на недавнем отрезке.

Что касается «Монако» и АСВЕЛа, то в дальнейшем, скорее, верится в то, что они продолжат падение в таблице и не будут подниматься. Разыгрывающий АСВЕЛа Эли Окобо набирает 19,6 очка и уверенно лидирует в гонке за лучшего скорера Евролиги, опережая защитника «Панатинаикоса» Дэрила Мэйкона (16,9 очка). Окобо вполне может побороться за награду Альфонсо Форда, что уже станет приятным итогом сезона для АСВЕЛа. При этом о борьбе команды за плей-офф вряд ли стоит вести речь, как и в случае «Монако».

«Бавария», напротив, должна считаться реальным претендентом на топ-8. Команда Андреа Тринкьери выиграла 5 из последних 8 матчей. Дэрран Хиллиард, Отелло Хантер, Кори Уолден и Дешон Томас ещё приспосабливаются играть друг с другом, но промежуточный результат достаточно неплохой. Особенно разыгрался Хиллиард, который часто выдаёт выступления с 20+ очков результативности. На следующей неделе «Бавария» едет в Москву на матч с ЦСКА. Экс-армейцы Хиллиард и Хантер будут особенно мотивированны. Ожидается очень интересная и важная в турнирном плане игра, в которой ЦСКА наверняка не будет легко.

«Црвена Звезда», «Баскония», «Фенербахче», «Альба», «Панатинаикос» и «Жальгирис» проваливают сезон

«Црвена Звезда» (4-7) и «Баскония» (4-7) возвышаются над остальными в группе аутсайдеров. Тем не менее не видно, за счёт чего команды Деяна Радонича и Невена Спахии могут кардинально изменить турнирное положение. «Баскония» уволила Душко Ивановича, после чего легко разобралась с «Црвеной Звездой» (93:74). Запала на игру с ЦСКА (74:80) уже не хватило. Возможно, под руководством Спахии будут какие-то положительные перемены, но не глобальные. «Црвена Звезда» лучше выглядела в стартовой части сезона и постепенно сдаёт, а не прибавляет.

«Альба» (3-8), «Панатинаикос» (2-9) и «Жальгирис» (2-9) — самые безнадёжные аутсайдеры, которые ни на что не претендуют. «Альба» неудачно съездила в Россию к «Зениту» (76:85) и УНИКСу (71:85), в очередной раз доказав свою неконкурентоспособность. «Панатинаикос» плох дома и абсолютно беспомощен на выезде. На этой неделе команда Димитриса Прифтиса проиграла «Жальгирису» (69:76) и «Баварии» (78:81), ещё глубже окопавшись в нижней части турнирной таблицы. Решение Прифтиса покинуть УНИКС и возглавить «Панатинаикос» выглядит не самым лучшим. Греки перед стартом сезона котировались выше казанцев, но сейчас разница между командами в таблице разительная. «Жальгирис» прервал серию из 9 поражений, обыграв дома «Панатинаикос» (76:69) и «Фенербахче» (86:75). Главный тренер Юре Здовц наконец-то выиграл во главе литовского клуба. Но особо обольщаться не стоит. «Жальгирис» победил две самые безнадёжные команды Евролиги. Чёрная полоса «зелёных» может возобновиться уже со следующей недели в выездном матче с «Барселоной».

«Фенербахче» (3-8) заслуживает отдельного, более тщательного разбора. В турецком клубе выступают два недавних MVP Евролиги Нандо Де Коло и Ян Веселы, а также именитые игроки Ачилле Полонара, Марко Гудурич. Пиеррия Хенри и Девин Букер. Результат катастрофический при таком подборе исполнителей. Главный тренер Александр Джорджевич словно не контролирует своих подопечных. Самый стабильный игрок Евролиги последних 5 лет Де Коло зачастил выдавать игры с 2-4 очками результативности. Нандо было интересно противостоять только своей бывшей команде ЦСКА (91:82) в Москве, что вылилось в единственную победу «Фенербахче» на недавнем отрезке. Руководство турецкого клуба пока проявляет завидное терпение и не увольняет Джорджевича. На этой неделе стамбульцы проиграли пребывающим в нижней части турнирной таблицы «Баварии» (63:71) и «Жальгирису» (75:86), упустив прекрасный шанс исправить плачевное положение. На следующей неделе «Фенербахче» ждёт турецкое дерби с «Эфесом», провал в котором может стать фатальным для рискующего потерять рабочее место Джорджевича.