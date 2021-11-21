«Теперь всё иначе». Постаревший Родман не стал молчать о том, как изменилась его жизнь

Деннис Родман – бесспорно, самый эпатажный игрок НБА 80-х. Поклонникам баскетбола он запомнился не только своей выдающейся игрой, но и вызывающими образами, громкими вечеринками и целым ворохом скандалов. В этом году Родману исполнилось 60 лет. Деннис не стал молчать о том, как изменилась его жизнь, в недавнем интервью GQ. Постаревший легендарный баскетболист совершенно не похож на того человека, которым был в молодости.

Наверное, ни одна история подобного характера не обходится без непростого детства. Всё началось оттуда. Родман рос без отца – тот оставил семью, когда Деннису было три года. Они не виделись на протяжении нескольких десятилетий и встретились только в 2012-м. И на тот момент Филандер Родман уже был отцом ещё 28 детей. Неудивительно, что участия в жизни старшего из них он не принимал. В прошлом году Родман-старший скончался в возрасте 79 лет.

Мать Денниса трудилась на трёх работах, чтобы содержать его и ещё двух дочерей. По словам самого Родмана, с матерью у них сложились непростые отношения. Ширли всегда уделяла больше внимания его сёстрам, а на сына ей попросту не хватало времени. Она никогда не проявляла материнской любви и даже выгоняла его из дома. Но сейчас Деннис не таит обиды. Он признался, что дистанция между ними существует до сих пор, и он хотел бы её преодолеть. Пускай это и кажется невозможным: «Мы никогда не разговаривали по душам. Так что это, прямо скажем, замкнутый круг».

Но отношения с родителями далеко не единственная трудность, с которой Деннис столкнулся в юности. В школьные годы даже его младшие сёстры добились большего успеха в баскетболе, чем он. Тогда Родман был достаточно небольшого роста – по различным данным, примерно 175-180 см. Он хотел играть в баскетбол, но не мог даже исполнить простейший лэй-ап. Поэтому после окончания школы отказался от мечты о большом спорте и устроился работать уборщиком в аэропорт Далласа. Подметал, мыл полы – ничего необычного. Но в один день ему в голову пришла идея украсть наручные часы в одном из магазинов. Причём не одни, а сразу 50 штук. И не для того, чтобы продать – Родман раздал их своим друзьям. Он вспоминал: «Я хотел угодить людям. Просто хотел им нравиться». Однако в тот день Денниса засекли камеры видеонаблюдения, и он был арестован. К счастью, всё обошлось – дело закрыли после того, как Родман попросил друзей вернуть украденные часы.

К 19 годам кое-что в его жизни всё-таки переменилось – Деннис вымахал до двух метров. Он чувствовал себя некомфортно в собственном теле, каком-то новом и непривычном. Но решил ещё раз попробовать себя в баскетболе. И благодаря другу семьи Родману удалось попасть в колледж в Техасе. Однако за местную команду он отыграл всего 14 матчей, а потом бросил учёбу. Он вернулся на улицы Далласа и пошёл по кривой дорожке. «С тем, что я делал, я бы точно оказался в тюрьме. Моя мать давала мне деньги на поиски работы, но я их просто прогуливал. В конце концов ей надоело, что я сижу дома и бездельничаю, и она выгнала меня», — вспоминал Родман.

Спустя три месяца его нашёл тренер баскетбольный команды университета Оклахомы. Это был последний шанс подняться с низов – и Деннис ухватился за него. В итоге в студенческой NAIA он показал впечатляющее выступление, и накануне драфта-1986, на турнире для претендентов в Портсмуте его заметили в «Пистонс». В итоге молодой Родман был выбран «Детройтом» под 27-м номером.

В «Детройт Пистонс» Деннис раскрылся в полной мере – завоевал с командой два чемпионских титула, получил две награды лучшему защищающемуся игроку, впервые поехал на Матч всех звёзд. Но в 92-м идиллия закончилась: команду покинул главный тренер Чак Дейли, с которым у игрока сложились очень тёплые отношения. Дейли, можно сказать, заменил ему отца. Лишившись стабильности и поддержки, Родман тяжело переживал происходящее – не только на площадке, но и в личной жизни. В конце того же года он развёлся с первой женой. А зимой 93-го был в шаге от очень необдуманного поступка. Деннис написал записку, взял ружьё и закрылся в своей машине на парковке арены «Пистонс». Спустя некоторое время полицейские нашли его спящим в автомобиле – выстрелить Родман, к счастью, не решился.

После этого печального инцидента Деннис почти два месяца не выходил из дома. В его жизни наступил переломный момент: «Я превратился из мягкого, скромного, эмоционального парня в совершенно другого Денниса Родмана. Когда я вышел из своего дома, тогда и появился новый Деннис».

Родман перешёл в «Сан-Антонио Спёрс» и именно там стал таким, каким навсегда останется в памяти большинства болельщиков. С татуировками, пирсингом, сумасшедшим цветом волос, который он менял чуть ли не каждый день. На площадке он срывался на судей, вне её – примерял шокирующие образы (например, носил женскую одежду), отжигал в ночных клубах и крутил романы со знаменитостями вроде Мадонны и Кармен Электры. На последней он даже женился – правда, ненамеренно. Родман был слишком пьян в момент бракосочетания и через девять дней подал на развод.

Фото: Michele Eve Sandberg/Getty Images

Это был второй брак Денниса. Тогда у него уже была дочь от первой супруги и сын от девушки, на которой он никогда не был женат. Ещё двое детей Родмана появятся на свет в 2001-2002 годах от его третьей избранницы. Сейчас многодетный отец сожалеет, что не проводил с ними достаточно времени. На церемонии включения в Зал славы в 2011-м в присутствии всех четверых отпрысков он попросил прощения за то, что никогда не был хорошим папой. 10 лет спустя он всё ещё работает над тем, чтобы им стать.

«У меня будут нормальные отношения с моими детьми. Это скоро произойдёт. Я просто должен собрать их вместе. Хочу знать, каково им было все эти годы», — говорит Родман.

Сейчас легенда НБА вроде как пытается остепениться и исправить ошибки прошлого. Но пока с воссоединением семьи как-то не складывается, он продолжает искать любовь и признание в весьма необычных местах. Например, в КНДР. В 2013 году Деннис стал одним из первых американцев, кто нанёс визит главе государства – Ким Чен Ыну. Изначально поехать налаживать дипломатические отношения должны были его экс-одноклубники по «Чикаго Буллз» Майкл Джордан или Скотти Пиппен. Оба отказались. Зато согласился Родман, который даже не знал, что в стране действует авторитарный режим.

Поездка удалась, и теперь Деннис называет главу КНДР своим другом. И вот почему: «Мне дали президентский номер в лучшем отеле в Северной Корее. Мне дали горничных, поваров. Они просто сидели и хвалили меня, как будто я был одним из них. Я просто влюбился в их страну, потому что они были такими любящими».

Правда, через несколько недель после посещения Северной Кореи Родман попал в реабилитационный центр. У него были проблемы с алкоголем. В возрасте 40 лет он разгулялся настолько, что в Лас-Вегасе принимали ставки на то, когда он покинет этот мир. Сейчас, 20 лет спустя, уже старик Родман спокойно относится к тому, что рано или поздно его не станет. Более того, у него всё под контролем и он готов к этому. Хотя прощаться с жизнью пока не собирается, в отличие от кризисных моментов молодых лет.

«Думаю, мне ещё есть что дать людям. Но я продолжаю готовить себя к тому, чтобы спокойно умереть. В последнее время много думаю об этом. Это успокаивает мой разум, потому что я знаю, что это произойдёт. Но я не собираюсь саморазрушаться, как тогда, 10-15 лет назад. Теперь всё иначе. Сейчас я держу свою жизнь под контролем. Всё идёт в правильном направлении», — сказал Родман.

Пятикратный чемпион НБА не обладает большим состоянием. На его счетах есть около $ 500 тыс. и приличное количество долгов. Родман не живёт в роскоши. Да это ему и не нужно. Он просто хочет спокойно встретить старость без каких-либо скандалов и фигурирования на первых полосах СМИ. От былого бунтарства не осталось и следа.