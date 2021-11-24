Майкл с закрытыми глазами реализовал штрафной, чтобы задеть Дикембе Мутомбо. А через 6 лет снова заставил центрового выглядеть неловко.

«Это для тебя, малыш». Джордан изящно посмеялся над одним из главных гигантов НБА. Видео

В регулярном чемпионате НБА проходят последние матчи перед небольшой паузой на День благодарения. Всё идёт достаточно размеренно, игроки пребывают в предвкушении праздника. Так было не всегда. 30 лет назад шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан сумел разбавить серые будни своими яркими действиями.

23 ноября 1991 года «Чикаго» обыграл «Денвер Наггетс» (107:100) на выезде. Майкл Джордан набрал 37 очков, став лучшим в составе победителей. В концовке игры Майкл изящно посмеялся над центровым «Денвера» Дикембе Мутомбо, исполнив штрафной бросок с закрытыми глазами.

«Эй, Мутомбо. Это для тебя, малыш», — издевательски сказал Джордан перед тем, как реализовал вторую попытку.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ESPN.

Дикембе Мутомбо — член Зала славы, один из лучших оборонительных игроков в истории НБА (4 раза признавался лучшим в лиге по защите). 8-кратный участник Матча звёзд. Один из немногих исполнителей, номера которого вывели из обращения сразу два клуба. №55 легендарного центрового висит под сводами арен «Атланта Хоукс» и «Денвер Наггетс». Один из главных гигантов в истории НБА (218 см, 118 кг) до сих очень уважаем в баскетбольном сообществе.

В 1991 году Мутомбо дебютировал в лиге. По итогам сезона он вошёл в первую сборную новичков, а его 3,0 блок-шота в среднем за игру сразу же дал понять, что в НБА пришёл защитный специалист элитного уровня. Майкл Джордан понимал, что перед ним не какой-нибудь рядовой новобранец, поэтому уделил конголезцу особое внимание.

Джордан встал на линию штрафных за 3,5 секунды до сирены, когда исход матча был фактически предрешён, так что никакого риска для результата не было. Но момент всё равно показательный. Точно так же Джордан троллил другого легендарного центрового Патрика Юинга из «Нью-Йорк Никс».

Мутомбо (как Юинг и много других легенд 1990-х) ни разу не выиграл титул за время выступления в НБА. Пик его карьеры пришёлся на доминирование Джордана и «Чикаго». Однако было кое-что, чем центровой запомнился. Дикембе сделал фирменным свой жест с покручиванием пальцем после успешного блок-шота.

«Ты должен сердито посмотреть на соперника одним глазом и покрутить пальцем, не двигая рукой», – утверждает Мутомбо.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Филадельфии Сиксерс».

Мутомбо регулярно останавливал суперзвёздных соперников, а затем исполнял свой издевательский жест. Кроме того, удовольствие Дикембе доставлял тот факт, что Майкл Джордан за шесть лет ни разу не смог забить через него постер-данк. Он заявил об этом Джордану прямо в лицо в раздевалке во время Матча звёзд НБА 1997 года. Юинг сидел рядом и активно поддерживал Мутомбо. Майкл спокойно отреагировал на эти слова, не вступая в спор.

Его Воздушество ответил Мутомбо в том же сезоне на площадке. Майкл вколотил мощнейший постер через Дикембе и исполнил его же фирменный жест с покручиванием пальцем в важнейшем матче полуфинала Восточной конференции с «Атлантой Хоукс». При том, что Джордан был на 20 см ниже центрового-гиганта. «Чикаго» в конечном счёте выиграл свой пятый титул, до всем известным «Последнего танца» оставался один год.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Конечно, всё это соперничество было дружеским. На площадке игроки не щадили друг друга, но за её пределами никто не выдвигал никому претензий. Атмосфера НБА 1990-х уникальна и в чём-то даже неповторима. По крайней мере, в современной лиге очень не хватает таких эмоций, как во времена Джордана и Мутомбо.