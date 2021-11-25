А можно поменьше нервов? ЦСКА с трудом вырвал победу в концовке матча с «Баварией»

ЦСКА выступал в роли явного фаворита домашней встречи с «Баварией». Соперников разделяла всего одна победа в турнирной таблице, но у армейцев в последнее время было больше поводов для оптимизма. Впервые за долгое время клуб на официальном сайте отрапортовал об отсутствии травмированных.

Никола Милутинов, Торнике Шенгелия и Марюс Григонис наконец-то готовы играть на постоянной основе. Совсем без кадровых потерь не обошлось. Семён Антонов, Владимир Ивлев и Александр Хоменко отпущены в расположение сборной России для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира, но даже в случае попадания в заявку на матч с «Баварией» они вряд ли бы получили значимые минуты на площадке.

Состав в распоряжении главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса стал оптимальным. Его коллега из «Баварии» Андреа Тринкьери перед матчем отметил этот момент. Итальянец заявил, что у его команды нет никаких реальных преимуществ над армейцами. По большому счёту так и было. «Бавария» заметно слабее по подбору исполнителей и приехала в Москву без игроков основного состава Леона Радошевича, Пауля Ципзера и Жана Шишко. Хотя в строю были экс-армейцы Дэрран Хиллиард и Отелло Хантер, от которых следовало ожидать особой опасности. Бывшие игроки ЦСКА в последнее время как-то особенно рьяно играют против команды Итудиса.

Первая четверть началась тревожно для армейцев – 18:24. У ЦСКА часто бывают проблемы, когда не удаётся ударно начать матч. На концовку игроков часто просто не хватает. Этот вопрос вроде бы должен отпасть сам по себе после возвращения травмированных, но опасения по поводу физического состояния команды оставались. Как оказалось, тот же Милутинов ещё не готов к большой нагрузке.

К перерыву ЦСКА ещё больше отпустил «Баварию» — 32:41. Но всё-таки родные стены позволяли рассчитывать на камбэк. Да и «Бавария» не относится к разряду соперников, которые готовы все 40 минут действовать ровно и без провалов. В третьей десятиминутке ЦСКА начал стремительно сокращать разрыв. Хиллиарду позволяли спокойно набирать очки и покорить отметку 20 баллов уже на исходе игрового отрезка. При этом армейцы более-менее надёжно закрыли других лидеров Дешона Томаса, Огастина Рабита и Владимира Лучича.

Алексей Швед, Йоханнес Фойгтман, Дэниел Хэкетт, Торнике Шенгелия медленно, но верно дожимали «Баварию». ЦСКА даже удалось впервые со старта матча вырваться вперёд (53:51) в концовке третьей четверти. Однако немцы выдержали удар и быстро вернули лидерство, которое удерживали вплоть до 2:50 до конца заключительного отрезка, когда Джоэл Боломбой сделал счёт 67:67.

Всё началось с нуля. Дешон Томас практически сразу вывел «Баварию» вперёд. Дальше команда Тринкьери упустила прекрасный шанс увеличить преимущество до +4. Хиллиард не реализовал лэй-ап при выходе на свободное кольцо – помешал отработавший в защите Алексей Швед, который сразу же нашёл передачей Клайберна на периметре. Уилл исправился за предыдущую ошибку – 70:69 после трёхочкового американца. Дальше были точные штрафные Томаса и путбэк Хантера после промаха Хиллиарда. Клайберн ответил Отелло трёхочковым в лоб – 73:73 за 50 секунд до конца.

Хиллиард набрал 28 очков за игру, но явно не справился с нервами в решающий момент. По сути, защитник доказал, почему ЦСКА не стал сохранять его в составе прошлым летом. Просто талантливые скореры армейцам не нужны – команда нуждается в клатчерах. Фол на Дэрране при равном счёте был оправданным – американец реализовал всего один штрафной. Клайберн моментально ответил двухочковым в быстром отрыве. При том, что Уилл почти всю игру мазал с ближней дистанции – 2/7. Решающая атака «Баварии» после тайм-аута была очень сумбурной и увенчалась «кирпичом» Лучича из-за дуги, после которого немцы проиграли подбор, не удосужились сфолить и потеряли много драгоценного времени. Всё закончилось данком Клайберна за 0,7 секунд до сирены при выходе на свободное кольцо.

77:74 – ЦСКА одерживает нервную победу над достаточно слабым соперником. В игре команды Итудиса остаётся множество недостатков, над решением которых следует работать. Хорошо, что в двух последних турах эти недостатки видны после положительного результата в играх с «Басконией» и «Баварией».