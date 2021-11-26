Красавцы, парни! Россия разбила Италию и сделала первый шаг к выходу на чемпионат мира

Наши баскетболисты доказали, что совершенно напрасно их считали андердогами в противостоянии с гостями из Апеннин.

Мужская сборная России по баскетболу провела свой стартовый матч на отборочном турнире к чемпионату мира – 2023. В Санкт-Петербурге наша команда принимала итальянцев. Первый матч под руководством Зорана Лукича завершился важнейшей и уверенной победой – россияне обеспечили себе неплохой задел на старте соревнований.

Соперниками России по группе H также являются сборные Нидерландов и Исландии. Для проведения матчей первой стадии предусмотрены три окна: в ноябре 2021 года, а также в феврале и июле 2022-го. Во второй этап квалификации пройдут по три лучшие команды из каждого из квартетов (всего их восемь).

Заявка российской команды на отборочный турнир и без того не изобилует звёздными именами, а сегодняшний матч по договорённости с тренерским штабом пропустили и Андрей Зубков с Дмитрием Кулагиным. Михаил Кулагин не смог помочь команде из-за травмы. В итоге в стартовой пятёрке на игру вышли новоиспечённый капитан Семён Антонов, Антон Астапкович, Иван Стребков, Сергей Торопов и Александр Хоменко.

Первая четверть получилась не особо результативной. Итальянцы очень плотно играли в обороне, не оставляя никакого пространства сопернику. Но российские игроки, несмотря ни на что, старались действовать не менее агрессивно и двигать мяч вперёд. Отрезок прошёл достаточно равно, но на последней секунде трёхочковый Артёма Комолова вывел нашу сборную вперёд – 15:14. Во второй десятиминутке подопечные Зорана Лукича, видимо, справились с волнением и уже почувствовали себя более уверенно. До последней минуты сборная России вела в счёте с небольшим преимуществом, но за несколько секунд до сирены успешный дальний бросок вернул гостей в игру – 37:37.

После большого перерыва российские баскетболисты стартовали с рывка 10:0. Удержать двузначное преимущество до конца отрезка не удалось, но третья четверть всё равно осталась за россиянами. Убедительная игра в атаке и ошибки гостей в обороне позволили нашей команде набрать 27 очков. И к заключительной десятиминутке коллективы подошли со счётом 64:59. В концовке энтузиазма у сборной России отнюдь не поубавилось. Выдав в середине четверти ещё один рывок 10:0, коллектив Зорана Лукича довёл разницу в счёте до «+15». Разбитые итальянцы не смогли оказать достойного сопротивления. Итог – победа на кураже со счётом 92:78.

Самым результативным игроком встречи стал Антон Астапкович. На его счету 21 очко, 5 подборов и 2 ассиста. 17 очков набрал 32-летний Сергей Торопов, проведший свой первый матч за сборную. Ещё 10 очков и 5 передач на свой счёт записал Иван Стребков.

Несмотря на кадровые проблемы и недавние перестановки в тренерском штабе, российскому коллективу удалось одержать важную победу. Победу над командой, которую до начала встречи считали пускай и не абсолютным, но всё-таки фаворитом. Итальянцы разбиты. Результат обнадёживает, и первое окно сборная России вполне может завершить с двумя победами в кармане. Следующим соперником наших игроков станет Исландия. Матч состоится в Санкт-Петербурге в понедельник, 29 ноября. Начало – в 20:00 мск.