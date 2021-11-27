«Худшее поражение в эпоху Леброна». Чрезвычайно печальная картина в «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» пока совершенно не оправдывает статус одного из главных фаворитов сезона НБА. Команда Фрэнка Вогеля занимает седьмое место в Западной конференции с результатом 10-11. У «Лейкерс» ещё есть предостаточно времени для того, чтобы выбраться из зоны плей-ин и подняться в топ-4. Однако пока не видно никаких предпосылок для подобного сценария.

«Лос-Анджелес» мучается, а не играет. С огромными потугами «озёрные» добыли победы над «Индианой» (124:116 ОТ) и «Детройтом» (121:116) во время турне в Восточной конференции. При этом были допущены поражения от «Бостона», «Милуоки» и «Нью-Йорка». По большому счёту «Лейкерс» ни разу за четверть сезона не показали по-настоящему доминирующий баскетбол. Всё время были какие-то страдания на паркете, заканчивающиеся преимущественно разочарованием для фанатов команды.

Расселл Уэсбрук чрезвычайно нестабилен и проваливается куда чаще, чем показывает что-то стоящее. Энтони Дэвис не играет на уровне суперзвезды. Особенно ясно стало это во время отсутствия из-за травмы Леброна Джеймса. Кармело Энтони сполна оправдывает свой минимальный контракт, но ожидать от 37-летнего ветерана блестящего выступления на постоянной основе — верх наивности.

У Леброна выдались тяжёлые времена, даже если вынести за скобки проблемы со здоровьем. Недавняя стычка с форвардом «Детройта» Айзеей Стюартом вывела Короля из равновесия. Впервые в карьере Джеймс был дисквалифицирован, на что резко отреагировал и получил предупреждение от НБА за использование ненормативной лексики на пресс-конференции после матча с «Индианой».

Леброн был злым в матче с «Пэйсерс», набрал 39 очков и помог команде вырвать победу в овертайме. Во время одного из попаданий в клатче Джеймс исполнил так называемый танец Сэма Касселла, который запрещён в НБА. За это был наказан штрафом в размере $ 15 тыс. Всё это отдельный частный случай успеха Короля. В целом у Леброна не получается разгрузить себя в этом сезоне хотя бы в регулярном чемпионате, поскольку приобретённый Уэстбрук никак не помогает в этом плане. Вершиной всех проблем Леброна и «Лейкерс» стал домашний матч с «Сакраменто Кингз» (137:141 3 ОТ).

«Кингз» преобразились в лучшую сторону после увольнения главной Люка Уолтона и назначения Элвина Джентри, но оттого не перестали быть слабой командой. Особенно на фоне «Лейкерс». «Лос-Анджелес» мучился с «королями» три овертайма и всё равно уступил. Леброн оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 передач, но при этом выбросил 2/13 из-за дуги и совершил 7 потерь. Решающие ошибки Джеймс допустил в концовке, смазав два трёхочковых на победу на последних секундах четвёртой четверти и первого овертайма. Рейтинг «-7» у Леброна — второй худший в команде после Энтони Дэвиса (-16). После матча Джеймс взял вину на себя, но ситуацию в «Лейкерс» это никоим образом не меняет.

Слишком многое приходится делать Леброну, поскольку нет надёжной подстраховки. Сил откровенно не хватает. Регресс с возрастом тоже даёт о себе знать. Вырисовывается чрезвычайно печальная картина. Болельщики «Лейкерс» обычно лояльны к Джеймсу, но сейчас в соцсетях они ополчились и на него. Не говоря уже про других представителей «Большого трио» Дэвиса и Уэстбрука.

Наконец-то достаётся и главному тренеру Фрэнку Вогелю, который очень долгое время оставался словно не при делах из-за значимости личности Леброна в команде. Фан-база «Лос-Анджелеса» требует уволить Вогеля как можно скорее.

Возможно, это один из необходимых шагов для исправления ситуации. Проблемы «Лейкерс» выглядят практически нерешаемыми, потому что нельзя вернуть на 10 лет назад сверхвозрастной состав и заставить ветеранов эффективно вкалывать на обоих концах площадки. Олнако «Лос-Анджелесу» нужно что-то менять. Вогель в концовке матча с «Кингз» (и не только) выглядел совершенно отстранённым и безразличным. Леброн отчасти выполняет обязанности главного тренера в команде, но полностью на себя эту роль взять не может.

Джеймс провёл 50 минут (рекорд по игровому времени для баскетболиста в 19-м сезоне в НБА) в матче с аутсайдером только ради того, чтобы всё закончилось безвольным поражением в третьем овертайме. Авторитетный писатель и обозреватель НБА Крис Палмер считает, что ситуация дошла до критической точки. И винит в этом именно Вогеля.

«Лейкерс» выиграли титул 13 месяцев назад. Кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Дэвид Физдейл, Фил Хэнди или Рекс Каламиан. Кто, кроме Леброна Джеймса, должен стать следующим главным тренером «Лейкерс»? Худшее поражение в эпоху Леброна. Это неприемлемо. Есть билет на автобус с именем Фрэнка Фогеля? Пора убирать его. «Лейкерс» давно должны были освободить Фрэнка Фогеля от исполнения обязанностей. И повысить Джейсона Кидда до главного тренера», — написал Палмер в «Твиттере».

Дальше по календарю у «Лейкерс» домашний матч с «Детройт Пистонс». Нынешний «Лос-Анджелес» может оступиться даже со «сливными» соперниками. «Пистонс» наверняка хорошо настроятся на игру. Леброн и Стюарт отбыли дисквалификацию, что придаёт противостоянию дополнительную принципиальность. Главное, чтобы на этот раз обошлось без инцидентов вроде того, что был в Детройте.