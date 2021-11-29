Россия катком прошлась по соперникам в отборе! Наши парни уверенно пробивают путь на ЧМ

Мужская сборная России продолжает выступление в отборе на чемпионат мира 2023 года. Вторым соперником наших баскетболистов в квалификации стали исландцы. После оглушительной победы над фаворитом группы Италией (92:78( подопечные Зорана Лукича закрепили успех. Второй раз подряд матч в Санкт-Петербурге завершился тем, что Россия катком прошлась соперникам по отбору. Наши уверенно пробивают путь на ЧМ и возглавляют группу.

Несмотря на лёгкость победы над Италией, недооценивать сегодняшних соперников было нельзя. На турнире исландцы также стартовали с победы – они одолели сборную Нидерландов со счётом 79:77.

«Матч с Исландией может оказаться психологически тяжелее, чем с итальянцами? Конечно. Особенно после победы над Италией. Как я уже сказал вам, и два дня говорю игрокам: мы не хотим получать никакой урок», — сказал накануне встречи Зоран Лукич.

К национальной команде присоединились Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин, пропустившие встречу с итальянцами по договорённости с тренерским штабом. Однако в стартовой пятёрке вышли блиставшие в первом матче Антон Астапкович, Сергей Торопов, Иван Стребков, Семён Антонов и Вячеслав Зайцев.

Первую четверть наша команда начала с выдающегося рывка 16:0. Россияне качественно отыграли в обороне, из-за чего исландцы слишком часто теряли мяч (6 потерь за 5 минут и 10 – за всю четверть) и почти не атаковали кольцо. Набрать очки гостям всё же удалось, но за сборной России осталось двузначное преимущество – 17:4. Во второй четверти игра стала более результативной, несмотря на то что хозяева пытались жёстко пресекать каждую атаку соперника. При этом разница в счёте перевалила за 20 очков – 42:18.

После большого перерыва подопечным Зорана Лукича не расслабились, а даже наоборот. Игроки стали допускать меньше потерь, меньше фолить, но не перестали набирать очки. Уже к концу третьей четверти преимущество россиян составляло 41 очко – 77:36. А вот в четвёртом отрезке наши баскетболисты окончательно перестали напрягаться. Соперник начал цепляться за игру, но отыграть 40 очков за 10 минут – это задача из разряда невыполнимых. Заключительную «десятиминутку» российские игроки проиграли со счётом 12:29, но это не помешало им одержать разгромную победу – 89:65.

Самым результативным игроком матча стал Андрей Зубков. На его счету 14 очков, 8 подборов и 2 передачи. Ещё 12 очков набрал Сергей Торопов, 11 баллов (+ 4 подбора + 6 передач) – у Ивана Стребкова.

Опасения Зорана Лукича оказались напрасными. Уверенная победа в сегодняшней встрече вывела россиян на первое место в группе. Следующий матч отбора наша команда проведёт только в 2022-м. 24 февраля россияне примут на своей площадке сборную Нидерландов. Четвёртый тур квалификации пройдёт в то же февральское окно, а пятый и шестой – летом следующего года.