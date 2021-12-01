Самая короткая карьера в истории Евролиги: всего 4 секунды. Видео

Успешный дебют в Евролиге – отличный шанс проявить себя или даже завоевать внимание топ-клубов Старого Света. Но далеко не всегда всё складывается так хорошо. Для кого-то первый матч в главном европейском первенстве может стать и последним. Так, увы, и произошло с израильтянином Даганом Ивзори. Дебютировав в Евролиге ближе к закату карьеры, он не показал буквально ничего. Попросту не успел. Но в историю турнира всё-таки вошёл – как обладатель самой короткой карьеры.

Профессионально играть в баскетбол Ивзори начал в 2002 году, а в 2007-м дебютировал в высшей лиге Израиля. Он успел поиграть за шесть местных клубов и на национальном уровне добился неплохих успехов. В 2010 году он стал чемпионом страны в составе «Хапоэля» Гильбоа, а в 2014-м был признан MVP финальной серии внутреннего первенства (уже в составе «Маккаби» Хайфа). Вместе с обеими командами он успел поиграть в Еврокубке, в сумме приняв участие в 21 матче.

Помимо этого, в 2015 году защитник был вызван в национальную сборную Израиля для поездки на чемпионат Европы. Тогда команда успешно прошла квалификацию и даже заняла второе место на групповом этапе. Но уже в 1/8 финала израильтяне с разгромным счётом уступили итальянцам и покинули турнир.

После успешного выступления в Хайфе его заметили в другом «Маккаби» – из Тель-Авива. В сезоне-2015/2016 клуб занял пятое место в группе Евролиги и вылетел в Еврокубок. Ивзори принял участие в трёх матчах. В Евролиге команда провела 10 матчей. Вот только Дагану не суждено было появиться хотя бы в одном из них из-за травмы голеностопа. Если бы не это повреждение, то израильтянин явно не был антирекордсменом по длительности карьеры в сильнейшем турнире континента.

В ноябре 2016-го состоялся долгожданный дебют игрока в Евролиге. Незадолго до этого ему исполнился 31 год. В шестом туре регулярки «Маккаби» в Афинах встречался с «Панатинаикосом», и Даган вышел на площадку за четыре секунды до конца первой четверти. За считанные мгновения, остававшиеся до завершения отрезка, Ивзори не успел даже коснуться мяча.

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И когда прозвучала сирена, его карьера в Евролиге завершилась. Перед началом второй «десятиминутки» игрок вернулся на скамейку и больше не выходил на паркет. Ни в том, ни в каком-либо другом еврокубковом матче. Встречу с «Панатинаикосом» «Маккаби» проиграл в овертайме – 75:83.

С «Маккаби» Ивзори стал двукратным победителем Кубка Израиля, после чего покинул клуб. Он продолжил выступление в израильском чемпионате, где за 13 сезонов суммарно провёл 342 матча. Но за пределами родной страны поиграть ему больше не довелось. Игровую карьеру Даган завершил в сезоне-2018/2019. Он провёл 24 матча в Еврокубке, набирая респектабельные 9,2 очка в среднем. То есть Ивзори не был таким уж плохим исполнителем, в ротации «Маккаби» всегда присутствовали более слабые местные игроки. Просто обстоятельства сложились настолько неудачно, что ему было суждено провести чрезвычайно мало времени на паркете в Евролиге.

За всю историю Евролиги никто не провёл на площадке меньше четырёх секунд. Дебют, которого Ивзори ждал несколько лет, мягко говоря, не удался. Сам переход в «Маккаби» из Тель-Авива, самую титулованную команду домашнего чемпионата – уже большое достижение для любого израильского игрока. Но воспользоваться шансом и зарекомендовать себя в Европе у Дагана не получилось. Посмотрим, надолго ли он останется рекордсменом Евролиги.