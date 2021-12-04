Самая чудовищная драка в истории. Безумная бойня в Детройте навсегда изменила НБА

Недавний инцидент с Леброном в «Городе моторов» ни в какое сравнение не идёт с тем, что творилось там 17 лет назад.

19 ноября 2004 года на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте случилась, пожалуй, самая жестокая драка в истории НБА, вошедшая в историю под названием Malice at the Palace. О событиях того дня вспоминают до сих пор – в этом году на Netflix даже вышел документальный фильм о произошедшем. Обычный игровой эпизод перерос в настоящее побоище за пределами площадки – такого сумасшествия лига не видела никогда.

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Это был очередной игровой день регулярного чемпионата. «Пистонс» на своей площадке принимали «Индиану». Всё шло к поражению хозяев – «Пэйсерс» вырвались вперёд ещё в первой половине, и после большого перерыва продолжили удерживать двузначное преимущество. Победа была почти у них в кармане. Но когда до финальной сирены оставалось 45 секунд, на площадке произошла стычка.

Игрок «Индианы» Рон Артест (признанный в том году лучшим оборонительным игроком НБА и впоследствии сменившим имя на Метта Уорлд Пис) жёстко сфолил на Бене Уоллесе, когда тот пытался оформить данк. Фол был грубым и совсем необязательным. Во всяком случае, так показалось всем. Кроме самого Артеста.

«Когда Уоллес получил мяч в трёхсекундной зоне, его опекал Стивен Джексон. И в итоге позволил ему пройти в краску. Мне было всё равно на счёт. Я собирался сфолить на нём. Мы боролись всю игру, и я не мог позволить ему так легко забросить. Я никогда не даю набирать лёгкие очки. Я потянулся за мячом и жёстко сфолил на нём, но не более того. Я однозначно не пытался нанести ему повреждение», — писал он в своей автобиографии.

После случившегося Уоллес не сумел сдержать эмоций и в гневе оттолкнул Артеста двумя руками. Тот отлетел на пару метров, но Бен, явно готовый продолжить разборку на кулаках, двинулся в его сторону. В конфликт вмешались игроки обеих команд. И пока Уоллеса пытались угомонить, виновник инцидента с ухмылкой разлёгся на судейском столе. И даже примерил наушники одного из рефери, как бы пытаясь показать, что абсолютно не заинтересован в происходящем. Уоллес же не успокаивался – кричал, пытался прорваться к сопернику и даже швырнул в него свою повязку на голову. Казалось, что вывести Артеста из себя ему так и не удастся… Но на помощь пришли трибуны.

Один из зрителей бросил в Рона стаканчик с «Колой». И если драться с Уоллесом он был не намерен, то терпеть выходки болельщиков точно не собирался. Терпение игрока лопнуло, и тут понеслось.

«Я никогда не сталкивался с подобным. Я был готов ко всему, что может произойти на площадке, но как только мне в лицо прилетел стакан, это перестало иметь отношение к баскетболу», — вспоминал Артест.

Он бросился прямиком на трибуну и сбил болельщика с ног. Позднее выяснится, что Артест атаковал не того – стакан в него бросил приятель жертвы. Но в момент стычки другой болельщик, стоявший совсем рядом, плеснул свой напиток в лицо Рону. За эту выходку его «наказал» побежавший вслед за одноклубником Стивен Джексон – он зарядил парню кулаком в ухо. И тогда на трибунах началось настоящее побоище.

В драку включились и другие болельщики, и игроки «Пистонс». Артеста продолжали атаковать: одни кидались на него с кулаками, другие продолжали бросаться стаканами. А когда игроку наконец удалось выбраться с трибуны, его настигли двое вышедших на паркет поклонника «Детройта». Услышав что-то нелицеприятное в свой адрес, Рон огрел и одного из них. И пока Уильям Уэсли (ныне – вице-президент «Никс») оттаскивал его, на провокаторов налетел Джермейн О’Нил.

На арене происходил настоящий хаос. Когда Артеста вдвоём тащили в подтрибунное помещение, на его обрушился целый град из попкорна, стаканчиков и другого мусора. О’Нилу повезло меньше: когда Джермейн сцепился с кем-то возле туннеля, в него прилетел стул. Никто из игроков, к счастью, не пострадал, а вот без травм среди болельщиков не обошлось. Девять из них получили повреждения, двое были госпитализированы.

Игру остановили за 45,9 секунд до конца, «Пэйсерс» были объявлены победителями. Сразу после завершения матча в раздевалку «Индианы» нагрянула полиция, чтобы провести задержания. Но Артеста оперативно посадили в командный автобус и отказались из него выводить. В итоге правоохранители решили не спешить с арестами, и вместо этого помогли команде без происшествий покинуть стадион.

В НБА отреагировали незамедлительно. Артеста, Уоллеса, О’Нила и Джесона отстранили на неопределённый срок до выяснения обстоятельств. А уже на следующий день было объявлено, что девять игроков из обеих команд пропустят в общей сложности 146 матчей (137 – «Пэйсерс», 9 – «Пистонс»). Самую продолжительную дисквалификацию заработал Артест – ему запретили выходить на площадку до конца сезона-2004/2005. Он пропустил 86 матчей, и это стало самым длительным отстранением в истории НБА. Из-за этого Рон потерял более $ 5 млн из своей зарплаты (остальные понесли убытков на $ 6 млн в сумме).

Но санкции со стороны НБА – не единственное наказание, настигшее участников произошедшего. Артест, Джексон, О’Нил, Дэвид Харрисон и Энтони Джонсон были обвинены в нанесении побоев. В 2005-м, после долгого судебного разбирательства они были приговорены одному году условно, 60 часам общественных работ (Джонсону – 100 часов), штрафу в размере $ 250 и психологической консультации по управлению гневом.

Не без внимания, само собой, остались и участвовавшие в драке болельщики. Всем им было запрещено посещать матчи «Пистонс». Джона Грина, бросившего стакан в Артеста, в ходе расследования признали инициатором драки. В тот момент он находился на испытательном сроке, так как ранее задерживался за подделывание денег, ношение оружия, потасовки и вождение в нетрезвом виде. В 2006-м его приговорили к одному месяцу тюремного заключения и двум годам условно за нападение на Артеста. Брайант Джексон, бросивший стул в Джермейна О’Нила, получил два года условно и был обязан выплатить $ 6 тыс. компенсации. А Дэвид Уоллес, брат Бена Уоллеса, также находившийся на трибунах, был приговорён к году условно и общественным работам за нападение на игрока «Пэйсерс» Фреда Джонса.

Произошедшее повлияло на ход истории НБА в целом. 30 ноября 2004 года комиссар НБА Дэвид Стерн заявил: «Настало время, чтобы навсегда установить, что командам можно делать, а что нет». 17 февраля 2005 года НБА опубликовала новую редакцию правил безопасности для всех спортивных арен лиги. Эти правила предусматривали введение специальных программ для водителей, продажу не более двух порций алкоголя в одни руки, запрет на продажу алкоголя после окончания третьей четверти, ограничение порции в 700 мл, подготовку рабочего персонала арены по продаже алкоголя, выпуск нового руководства для болельщиков, каждая команда обязана выставлять не менее трёх охранников между игроками и болельщиками.

Новые правила также предусматривают возможность удаление болельщиков за нарушение правил со стадиона и аннулирование их абонементов. Кроме того, драка во «Дворце» в Детройте стала одной из причин принятия дресс-кода в НБА. Лига хотела улучшить пошатнувшуюся репутацию в глазах общественности.

Ничего подобного в НБА с тех пор не случалось. Драки, конечно, никуда не делись, но все разборки остаются в пределах площадки. Совсем недавно, например, произошла потасовка в матче между «Пистонс» и «Лейкерс» с участием Айзеи Стюарта и Леброна Джеймса. Но побоище 2004-го – событие из ряда вон выходящее. И хочется верить, что это был последний раз, когда провокация со стороны болельщиков доводит до массовой драки с пострадавшими.