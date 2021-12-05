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«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: обзор матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Даже двукратный чемпион НБА не спас «Локо». ЦСКА набрал очень мощный ход
Арина Ершова
ЦСКА набрал очень мощный ход
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Кадровые проблемы не мешают армейцам громить соперников и исправлять положение в Лиге ВТБ и Евролиге.

Почти месяц ЦСКА не играл в Единой лиге ВТБ – календарь Евролиги преподнёс армейцам сразу пять непростых противостояний подряд. Свой первый матч после продолжительного перерыва команде выпало провести в Краснодаре. Там подопечные Димитриса Итудиса уверенно разобрались с «Локомотивом-Кубань» (88:69) и одержали свою пятую победу в нынешнем сезоне.

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Это при том, что к сегодняшнему матчу армейцы подошли в несколько сокращённом составе. Игру пропустили Йоханнес Фойгтман и Дэниел Хэкетт (оба – простуда) и Торнике Шенгелия (травма колена). Помимо этого, главный тренер москвичей жаловался на отсутствие времени на подготовку: «У «Локо» было около 20 дней на подготовку к игре, а у нас – всего один. Мы в разных ситуациях».

В стартовой пятёрке на матч вышли Семён Антонов, Габриэль Лундберг, Никола Милутинов, Алексей Швед и Никита Курбанов. Последний, кстати, стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству сыгранных встреч, обойдя Виталия Фридзона. Сегодняшняя игра стала для него 295-й на турнире.

Стартовый состав хозяев выглядел следующим образом: Эррик Макколлум, Джонатан Мотли, Стэнтон Кидд, Станислав Ильницкий и Дариус Томпсон. А в начале первой четверти за «Локомотив» дебютировал Куинн Кук – двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Но появление Кука на площадке не помогло краснодарцам завладеть инициативой. С первых минут матча армейцы вышли вперёд, и к концу стартового отрезка вели в счёте с разницей «+7» – 25:18. Во второй «десятиминутке» преимущество москвичей уже доходило до двузначного. Наибольший вклад в игру ЦСКА в нападении внёс Алексей Швед – за 20 минут он набрал 12 очков и 2 передачи. На большой перерыв команды ушли со счётом 44:35. В первой половине хозяевам не доставало стабильности. Передняя линия «Локомотива» выглядела неплохо, а вот в бэккорте возникали некоторые сложности. Не хватило Макколлума, толком разыгравшегося только ко второй четверти.

Во второй половине преимущество ЦСКА продолжило постепенно расти и доходило до отметки в «+17». «Локомотив» оборонялся как мог, причём достаточно грубо: в третьей четверти у краснодарцев было 7 командных фолов. Усилиями Мотли с Макколлумом разницу в счёте удалось подсократить, но к заключительному отрезку москвичи всё равно подошли с отрывом «+12» – 66:54. Побороться за победу у «Локомотива» в четвёртой четверти так и не получилось. Хозяева много «мазали» из-под кольца и слишком часто теряли мяч. Итог – уверенная победа ЦСКА со счётом 88:69.

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Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джонатан Мотли. На его счету 20 очков, 5 подборов и 3 передачи. Ещё 17 очков набрал Эррик Макколлум. Лучшим в составе ЦСКА стал Алексей Швед – у него также 17 очков и 7 передач. Дабл-дабл оформил Никола Милутинов – 12 очков, 10 подборов.

Кажется, армейцы вышли из кризиса и набрали очень мощный ход. Последние соперники командой Итудиса были разгромлены («Панатинаикос» и «Локомотив-Кубань») в неоптимальном составе. Сегодня ЦСКА одержал важную победу в Единой лиге, несмотря на кадровые проблемы и отсутствие должного времени на восстановление. Посмотрим, как будет складываться ситуация в предстоящих матчах. На следующей неделе ЦСКА снова сыграет в Евролиге – москвичей ждёт выездной матч с «Жальгирисом», который обосновался на дне турнирной таблицы. «Локомотив-Кубань» же сыграет с «Тренто» в Еврокубке.

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