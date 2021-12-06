«Наш брат Стеван стал ангелом». Рекордсмен Единой лиги ВТБ ушёл из жизни в 32 года

Очень печальные новости пришли из Сербии в воскресенье, 5 декабря, поздно вечером. Бывший баскетболист «Нижнего Новгорода» и сборной Сербии Стеван Еловац, выступавший в последнее время за греческий АЕК, умер в Белграде в возрасте 32 лет. Причиной смерти стали последствия обширного инсульта, который он перенес 14 ноября на тренировке АЕКа.

Еловац недолго играл в Единой лиге ВТБ, но успел оставить значимый след в истории турнира. Стеван играл за «Нижний Новгород» в сезоне-2017/2018 и признавался самым ценным игроком месяца в Лиге ВТБ в мае 2018 года, а также получал приз за лучший перформанс сезона. Иных вариантов и быть не могло, потому что Стеван набрал рекордные в истории турнира 49 очков при феноменальном рейтинге эффективности 55 баллов в матче с «Калевом» (103:97 ОТ).

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Еловац подкупал своей скромностью, даже после впечатляющих индивидуальных достижений на площадке в первую очередь делал акцент на командной работе.



«Игра против «Калева» удалось для всей команды, не только для меня. Мы победили, и это единственная вещь, которая имеет значение, поскольку мы продолжаем бороться за попадание в плей-офф. Все сейчас спрашивают про мой персональный результат, но что я могу сказать? Всё было просто: парни отдавали мне мяч, а я бросал.

Наверное, свою роль сыграли те несколько дней отдыха, которые легионеры получили во время игр Кубка России. Сейчас я чувствую себя заметно свежее. После победы все партнеры по команде поздравили и намекнули, какие бургеры хотели бы видеть в раздевалке в ближайшее время», – слова Стефана после фантастического выступления в Таллине.

«Я очень счастлив получить эту награду. Думаю, она досталась мне даже не за личную статистику, а потому, что вся наша команда провела мощную концовку регулярного сезона. Вряд ли кто-то ожидал, что «Нижний Новгород» обыграет «Автодор» и тем более «Локомотив», а до этого ещё и «Зенит».

Мы же, наоборот, продолжали верить в себя и знали, что вся работа, которую провели в сезоне, когда-нибудь окупится. В итоге заняли седьмую строчку, причём отстояли её сами, а не ждали ошибок других коллективов. Хочу, чтобы награду MVP мая считали достижением всего «Нижнего Новгорода», — заявление после получения награды MVP месяца в Единой лиге ВТБ.

Еловац — добротный по европейским меркам баскетболист. 32 года — это уже не прайм-тайм игрока, но тот возраст, когда можно поддерживать высокий уровень. Ничего не предвещало беды до злосчастного инцидента 14 ноября. Стеван упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе после травмы голеностопа. Еловац был доставлен в больницу Афин, а позже по просьбе родственников был перевезён в Сербию. К сожалению, его жизнь спасти не удалось.

«Как мириться с жестокостью судьбы? Как смириться с необъяснимым? Наш улыбчивый парень ушёл. Трагедия… Невыносимая боль. Наш брат Стеван стал ангелом. Он улетел в небо… 17 августа 2021 года он искренне улыбался после перехода в наш клуб. Мы переживаем тяжёлый период. Нам всем была нужна его помощь. 14 ноября 2021 года время остановилось. Наш брат начал самую большую битву в своей жизни.

Команда черпала силы от его страсти. 5 декабря 2021 года. Спустя 22 дня неравный бой с болезнью окончен. Стеван не выдержал. Что теперь сказать его семье? Его родителям? Его сестре, его девушке? Спортивная семья АЕКа подавлена. Как нам принять тот факт, что мы потеряли своего парня? Нет никаких слов утешения. Их не существует. Покойся с миром, брат», — написал АЕК в память о Еловаце.

Баскетбольная карьера Еловаца удалась. Он поиграл во многих сильных европейских командах, повидал разные страны. Еловац начинал играть в сербском клубе «Визура». Кроме АЕКа и «Нижнего Новгорода», в его резюме также есть сербский гранд «Црвена Звезда», турецкие клубы «Анталья» и «Газиантеп», итальянский «Юве Казерта», литовский «Летувос Ритас», испанская «Сарагоса», немецкий «Бамберг», японский «Сан-Эн Неофеникс». Еловац пытался пробиться в НБА через Летнюю лигу в составе «Даллас Маверикс» в 2016 году, но не удалось. Зато выступил за сборную Сербии на Кубке мира в 2019 году, что является вершиной его карьеры в баскетболе.



Стеван предполагал, что после завершения карьеры может стать хорошим детским тренером. К сожалению, реализовать эту идею не получится. Судьба порой бывает очень жестока.