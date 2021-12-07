«Мне тревожно за этого парня». В США шокированы состоянием 21-летнего Зайона Уильямсона

Первый номер драфта-2019 имеет проблемы с лишним весом. Непонятно, когда он в следующий раз появится на площадке.

Ещё не так давно тяжёлого форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона называли самым перспективным игроком НБА, талантом поколения. Но за два года к статусу суперзвезды лиги молодой бигмен особо не приблизился. Скорее, даже наоборот. И хотя в нынешнем сезоне Зайон пока не сыграл ни одного матча, он всё равно дал повод пообсуждать себя в интернете. Вот только гордиться нечем – в социальных сетях игрока критикуют за лишний вес.

Конечно, Уильямсон всегда отличался крупным телосложением. Когда он дебютировал в НБА, его вес составлял 129 кг при росте 198 см. Физической мощи 19-летнему здоровяку было не занимать, и его габариты действительно поражали. Но от своей былой кондиции он, судя по всему, уже очень далёк.

Оценить нынешнюю форму Зайона непросто – он давненько не выходил на площадку. В последний раз форвард появлялся на паркете в мае этого года. Летом он заработал перелом правой стопы, перенёс операцию и до сих пор не восстановился.

Ожидалось, что Уильямсон вернётся в строй к началу регулярного сезона, однако в октябре ему даже не разрешали выполнять беговые упражнения. В конце ноября игрок наконец-то приступил к полноценным контактным тренировкам, но боль в стопе никуда не делась. Возвращение постоянно откладывается. Непонятно, когда Зайон вернётся на паркет. И вернётся ли вообще в этом сезоне.

Недавно Зайон в качестве зрителя посетил игру своей команды с «Хьюстон Рокетс» (108:118). Там его сфотографировал один из журналистов Стив Хэлвик. И как только он опубликовал снимок на своей странице в «Твиттере», изображение завирусилось. Пользователи заметили серьёзные изменения во внешнем виде Уильямсона – на фотографии он выглядит гораздо крупнее, чем когда-либо.

Публикацию Хэлвик был вынужден удалить – слишком уж много негативных комментариев о лишнем весе посыпалось в адрес Уильямсона.

«Я отказываюсь верить, что это Зайон. С ума сойти», — отметил аналитик НФЛ Доминик Клэр.

Под записью с фото Зайона комментарии были преимущественно критичными. Многих шокировало состояние 21-летнего профессионального баскетболиста.

«Мне тревожно за этого парня».

«Луизианская еда явно не идёт ему на пользу».

«До чего он себя довёл? Он весит минимум 145 кг».

Хотя некоторые, наоборот, встали на сторону игрока. Кто-то посчитал, что изображение было «отфотошоплено» и преднамеренно растянуто. Кто-то обвинял во всём неудачный ракурс и даже крой спортивного костюма.

Возможно, они правы и фотография действительно неудачная. Но буквально на днях в «Твиттере» публиковали видео с бросковых тренировок «Пеликанс». Вот одно из них:

ВИДЕО

Зайон, конечно, выглядит не таким большим, как на злополучном снимке, но всё равно заметно пополневшим. Ещё в конце октября в лиге ходили слухи, что за прошедшее межсезонье игрок поправился на 9 кг, а его вес перевалил за отметку в 300 фунтов (136 кг). И с Уильямсоном это, видимо, случается не впервые. Аналогичная информация появлялась ещё в феврале 2020-го. Так что внушительные размеры первого номера драфта-2019 становятся предметом обсуждений не в первый раз.

Вероятно, на Зайоне сказалось отсутствие регулярных тренировок в период восстановления после травмы. Осуждение со стороны болельщиков – это некрасиво, но вполне объяснимо. Всё-таки Уильямсон – спортсмен, первый номер драфта-2019, от которого люди ждут соответствующий уровень игры и физического состояния. Как ещё оправдать многомиллионную зарплату, если не постоянно работать над собой?

Возможно, форвард сбросит вес к моменту своего возвращения на площадку, но проблемы с физикой очевидны. Зайон слишком травматичен и не может выдерживать большие нагрузки. С момента своего дебюта он пропустил ровно половину матчей «Пеликанс» – 85 из 170 возможных. Как бы то ни было, теперь остаётся только ждать его первого появления в нынешнем сезоне. Пока конкретных сроков нет, но ждать ещё минимум три недели. А потом возможен новый перенос. Это уже никого не удивит.