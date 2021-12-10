Кризис в прошлом. ЦСКА наконец-то не на шутку разошёлся

В Каунасе завершился матч 13-го тура Евролиги. «Жальгирис» на своей площадке принимал ЦСКА – принципиальные соперники встретились впервые за 11 месяцев. Подопечные Димитриса Итудиса подходили к игре в статусе явного фаворита, ведь у литовцев нынешний сезон, мягко говоря, не задался. В итоге московский коллектив предсказуемо оказался сильнее и продлил победную серию в Евролиге до четырёх матчей.

Нынешний сезон «Жальгирис» начал катастрофически плохо, потерпев аж девять поражений подряд. 0-9 на старте – худший результат литовского клуба за всю историю выступления в Евролиге. После первых двух поражений в отставку был отправлен главный тренер Мартин Шиллер. Его сменил Юре Здовц, и в последних четырёх матчах под его руководством «Жальгирис» выиграл три матча из четырёх, уступив только «Барселоне». Но эти победы не позволили литовцам выбраться со дна турнирной таблицы – они по-прежнему занимают последнее место с балансом 3-11.

Несмотря на это, наставник ЦСКА Димитрис Итудис недооценивать соперника не стал.

«Несомненно, тот факт, что они выиграли три матча из последних четырёх в Евролиге, показывает, что они добавили как в защите, так и в нападении. Они побеждают соперников, сдерживая их на низких показателях результативности или набирая много очков. Дома при поддержке болельщиков «Жальгирис» становится очень опасной командой, там всегда сложно играть», — сказал Итудис.

И специалист оказался прав. В первой половине хозяева смогли воспользоваться ошибками москвичей в обороне и навязать им упорную борьбу. Стартовый отрезок завершился с минимальным преимуществом ЦСКА – 19:18. К середине второй четверти гостям удалось довести разницу в счёте до «+9», но «Жальгирис» тут же реабилитировался. Подбор в защите завершился точным попаданием Джоша Небо из-под кольца, вслед за ним последовали две безответные «трёшки». У москвичей из-за дуги, кстати, совсем не летело. За 20 минут они реализовали всего 3 дальних броска из 17 (17,6%).

В целом вторая десятиминутка вышла крайне нерезультативной (11:10), и на большой перерыв команды уходили со счётом 30:28. А вот в третьей четверти ЦСКА наконец не на шутку разошёлся – подопечные Димитриса Итудиса рванули в атаку и начали активно бороться под кольцом. Уже к середине отрезка разница в счёте впервые достигла двузначной отметки. В итоге за 10 минут армейцы набрали почти столько же, сколько за всю первую половину – 27 очков.

В заключительной четверти игра успокоилась – чтобы набрать свои первые очки, москвичам потребовалось 5 минут (и фол на Милутинове). Хозяева пытались сократить, но усилий Джоша Небо и Тайлера Кавано оказалось недостаточно – ЦСКА успешно отоборонялся. А за полторы минуты до финальной сирены московский коллектив выдал рывок 7:0, причём все 7 очков набрал Никола Милутинов. Итог – разгромная победа на выезде, 73:51.



Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл Милутинов. На его счету 19 очков и 12 подборов. Ещё 17 очков (+ 3 передачи, 1 подбор и 2 блок-шота) на свой счёт записал Алексей Швед. В составе «Жальгириса» лучшим стал Джош Небо – у него 11 очков.

ЦСКА продолжает набирать ход в Евролиге. Победа позволила москвичам сравняться с «Олимпиакосом» по количеству побед в нынешнем сезоне (9). Армейцы вышли из кризиса, настигшего их на старте сезона.

Дальше команду ждёт двойная неделя Евролиги. 15 декабря московский коллектив встретится с казанским УНИКСом, который, между прочим, уже обыгрывал ЦСКА в этом сезоне в Единой лиге ВТБ. А спустя два дня подопечные Димитриса Итудиса отправятся на выезд к берлинской «Альбе». Лидеры возвращаются на площадку, и команда чувствует себя всё более уверенно с каждым матчем. Так что у красно-синих есть все шансы продлить победную серию в Евролиге до шести матчей.