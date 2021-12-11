«Его ценность выше, чем можно представить». Ситуация Кайри Ирвинга наконец-то разрешится?

Возможно, мы увидим одного из лучших разыгрывающих НБА на площадке уже в этом сезоне. Обмен выгоден как «Бруклину», так и самому игроку.

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не провёл ни одного матча в этом сезоне. Клуб отстранил игрока из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Кайри не имеет права выходить на площадку в домашних матчах «Нетс» в Нью-Йорке из-за протоколов безопасности в городе. В выездных может участвовать, но «Нетс» не нужна «звезда на полставки». Ирвинг якобы готов воспользоваться вакциной на растительной основе, но пока таковая лишь на стадии разработки и её внедрение явно не вопрос кратчайших сроков.

Приближается 15 декабря — период, когда подписанные в межсезонье игроки НБА становятся доступными для обмена. Это повышает вероятность того, что Ирвинг и желающий покинуть «Филадельфию Сиксерс» Бен Симмонс всё-таки окажутся в другом клубе. Есть вопросы по текущему состоянию Бена и Кайри, которые выбились из игрового ритма и занимаются по индивидуальной программе.

Хотя в случае Кайри имеются оптимистичные данные. Ирвинг не сидит без дела. По данным инсайдеров НБА, Кайри с ходу готов влиться в ротацию и получать значимые минуты.

«Кайри поддерживает себя в форме. Он сможет практически сразу играть 30+ минут. Ирвинг проводит бросковые тренировки, бегает и делает всё, что нужно для возвращения», — написал в «Твиттере» Джордан Шульц.

«Его ценность выше, чем можно представить. Об этом мне сообщили несколько источников в НБА. Хотя «Нетс» будет трудно получить за Ирвинга равнозначную компенсацию», — отмечает обозреватель Nets Daily Алек Старм.

«Бруклин» действительно был бы не против обменять Кайри, несмотря на его дружеские отношения с Кевином Дюрантом. Тем более что в свете последних событий эти отношения перестали быть слишком прочными. Ценность Ирвинга на рынке не запредельно высокая, но она есть. «Бруклин» и не мечтает о том, что получит взамен Стефена Карри, Криса Пола или других топ-разыгрывающих НБА. Но качественных игроков ротации вместо Кайри взять можно.

«Бруклин» лидирует в Восточной конференции с результатом 18-8. Однако команде Стива Нэша дышат в спину «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс» и ещё целая группа конкурентоспособных команд. Кевин Дюрант и Джеймс Харден достаточно неплохо справляются с возложенной нагрузкой, но бывают и неприятные моменты. В недавнем матче с аутсайдером «Хьюстон Рокетс» (104:114) Дюранту был предоставлен отдых, и это сразу же привело к поражению.

Кроме того, «Нетс» даже с Дюрантом в составе очень болезненно оступались в играх с командами, которые могут стать их соперниками в решающих раундах плей-офф Востока или финале НБА. «Бруклин» дважды проиграл «Чикаго» (107:111 дома и 95:118 на выезде), на своей площадке ничего не противопоставил лидерам Запада «Финикс Санз» (107:113) и «Голден Стэйт Уорриорз» (99:117), с ощутимым разрывом уступил крепкому «Майами Хит» (93:106). В плей-офф эти команды могут создать «Нетс» серьёзные проблемы. И уж точно они способны обыграть «Бруклин», если вдруг Дюрант или Харден травмируются и пропустят даже несколько матчей серии.

Подбор ролевиков в «Бруклине» на бумаге приличный. Патрик Миллз, Ламаркус Олдридж, Пол Миллсэп, Блэйк Гриффин, Джо Харрис — солидные имена по меркам НБА. Однако Харрис подвержен травмам и сейчас не играет. Гриффин выведен из ротации из-за явного регресса. Лучшие годы Миллсэпа давно позади, хотя минимальную полезность в защите он ещё приносит. Олдридж и Миллз относительно эффективны, но не на постоянной основе.

«Бруклину» очень нужна надёжная страховка для Дюранта и Хардена. Обмен Ирвинга — единственный шанс получить её. Да, в обратном направлении не последует многократный участник Матча звёзд и игрок уровня топ-10 НБА, но пару ценных игроков ротации кто-то за Кайри отдаст.

Ирвинг недавно заявил, что с баскетболом завязывать не собирается. Он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что завершит карьеру в случае обмена из «Нетс». Кайри мог бы быть полезным во многих клубах НБА, которые базируются не в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Торонто (города, на аренах которых запрещено выступать невакцинированным игрокам).

15 декабря — переломный момент, после которого обменять Ирвинга будет проще. Возможно, вариант сделки удастся найти ближе к дедлайну в феврале. В любом случае в ближайшие дни ситуация сдвинется с мёртвой точки. От этого выиграют обе стороны. «Бруклин» станет сильнее и ещё больше укрепит статус главного фаворита сезона, а болельщики смогут увидеть в деле одного из лучших разыгрывающих НБА уже в этом сезоне.