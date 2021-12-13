«Мы должны обличать их». Опальный Кантер пошёл против Леброна, Джордана и даже Роналду

В последние годы влияние игроков НБА выходит далеко за пределы баскетбольной площадки. Баскетболисты набирают аудиторию в соцсетях и начинают продвигать в массы собственные политические взгляды. И сейчас одним из главных активистов в НБА является центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер Фридом (до получения паспорта США просто Энес Кантер). Этнический турок настолько увлёкся политикой, что, кажется, и не заметил, как скатилась его карьера.

Кантер начал со своей родной страны. На протяжении многих лет он критически высказывался в адрес президента Турции, Реджепа Эрдогана. Кантер рассказывал, как Эрдоган угрожает всей Европе и даже миру. Помимо этого, Энес открыто поддерживал одного из местных политических деятелей Фетхуллаха Гюлена, чья организация обвиняется в попытке переворота в 2016-м. За всё хорошее на родине его обвинили в терроризме и лишили гражданства (и даже пытались добиться экстрадиции из США). Именно это, кстати, и послужило поводом для опального Кантера сменить фамилию на красочное «Фридом» («Свобода»). По документам Кантер – это его второе имя. А документы у игрока теперь американские – недавно он получил паспорт США.

Однако после всего произошедшего игроку живётся несладко – во всяком случае, по его словам. Он постоянно получает угрозы и опасается за собственную жизнь. Например, в 2019 году Кантер отказался лететь на игру в Лондон, так как там его якобы могли достать «агенты Эрдогана». Но от своих взглядов Энес не отказался. И, кажется, не собирается.

Долгое время критике со стороны игрока подвергался бывший президент США Дональд Трамп. Но как только он сложил полномочия, Энес вернулся к Эрдогану. А не так давно игрок нашёл новый объект для внимания – Китай и лидера страны Си Цзиньпина. Кантер назвал главу КНР «жестоким диктатором» и осудил его жёсткую политику в отношении жителей Тибета и уйгуров – тюркского мусульманского меньшинства. Он обвинил власти в геноциде и тех, и других, за что незамедлительно был признан своеобразной персоной нон грата – в Китае запретили показывать матчи с его участием. Соответственно, игры всей команды «Селтикс» тоже.

Но на критике китайского правительства Энес не остановился. Он переключился на других влиятельных спортсменов и обвинил их в отсутствии гражданской позиции по происходящему в Поднебесной и США. Сейчас Кантер – один из главных хейтеров Леброна Джеймса. Всему виной – сотрудничество Короля с Nike. Фридом, всеми силами пытающийся изобличить власти в Китае, недавно упрекнул производителя в использовании рабского труда.

«Nike продолжает открыто говорить о несправедливости в США, но когда дело доходит до Китая, то компания хранит молчание. Вы не говорите о жестокости полиции в Китае, вы не говорите о дискриминации ЛГБТ-сообщества, вы не говорите ни слова о притеснении меньшинств в Китае, вы боитесь высказываться об этом.

Кто делает вашу обувь в Китае? Вы хоть знаете? В Китае так много фабрик с использованием принудительного труда. Например, принудительный труд уйгуров, это современное рабство, и это происходит прямо сейчас в Китае. Миллионы уйгуров в настоящее время содержатся под стражей, они продаются и отправляются на работу в исправительно-трудовые лагеря, по сути, тюрьмы на фабриках по всей стране».

Вот и Леброн, имеющий на руках пожизненный контракт с Nike, попал под прицел.

«Для Короля деньги важнее морали. Грустно и отвратительно, когда все эти спортсмены делают вид, будто их заботят вопросы социальной справедливости. Но когда Китай говорит, они и правда «затыкаются и стучат мячом». Изучал ли ты вопрос с рабским трудом, благодаря которому производят твои фирменные кроссовки, или это не входит в сферу твоих интересов?» – написал Кантер в «Твиттере».

На выпады Энеса Леброн никак не отреагировал. Лишь призвал его по-мужски поговорить обо всём с глазу на глаз. В нынешнем сезоне игроки уже дважды пересекались на матчах, но подойти к Джеймсу Кантер так и не осмелился.

Главный борец за права и свободы человека в НБА, само собой, не обделил вниманием и остальных сотрудничающих с Nike звёзд. Досталось и Криштиану Роналду, и даже Майклу Джордану. По мнению Кантера, Его Воздушество только и делает, что беспокоится о производстве именных кроссовок (ну а как же, ведь Air Jordan тоже шьют в Китае). И ничего не делает не только для китайского народа, но для афроамериканского сообщества.

«Мало кто говорит о Майкле Джордане. Майкл Джордан ничего не сделал для чёрного сообщества в США, за исключением того, что просто давал им деньги.

Я считаю, что мы должны обличать этих спортсменов. Леброн Джеймс хотя бы становится голосом тех людей в Америке, которые унижены и находятся в непростом положении. Майкл Джордан же ничего не сделал для чёрного сообщества, потому что слишком заботится о продажах своих кроссовок в мире и США. Мы должны обличать их. И не бояться из-за их влияния.

Я разговаривал со многими партнёрами по команде, и многие темнокожие игроки просят меня критиковать тех или иных спортсменов. Мало кто об этом знает. Они просят меня раскритиковать Леброна Джеймса и Майкла Джордана за лицемерие. Именно они подсказывают мне тезисы о том, что можно говорить, а что нельзя.

Я не знаю, достаточно ли Леброн образован, но я здесь, чтобы просветить его и помочь ему, потому что деньги не главное. Главное – это мораль, принципы и ценности. Главное – это то, что ты отстаиваешь. Есть вещи поважнее денег. Если Леброн перестанет зарабатывать деньги, у его внуков, правнуков и праправнуков будет лучшая жизнь на свете. Мне кажется, что спортсменам определённо пора отстаивать то, во что они верят. Не только в Америке, но и во всём мире», – заявил Кантер.

Но бороться за всё, что можно, в «Твиттере» – кажется, единственное, что теперь остаётся Кантеру. В нынешнем сезоне он выступает за «Бостон», к которому присоединился в качестве свободного агента в августе. У него на руках однолетний минимальный контракт. На данный момент он провёл за команду всего 16 матчей и получал в них по 11 минут игрового времени. Набирает в среднем 4,4 очка и 5,5 подбора.

Энес уже выступал за «Селтикс» – в сезоне-2019/2020. А в прошлом году турок получил второй шанс в «Портленде», где оказался в результате трёхстороннего обмена. Он был весьма неплох – отыграл все 72 матча в регулярке, показал третий результат по подборам в нападении в лиге (в среднем 3,8 за игру) и даже установил рекорд франшизы по количеству ребаундов в одном матче (30). Но подписывать новое соглашение «Блэйзерс» не стали – Кантер вернулся в болтающийся в зоне плей-ин «Бостон».

Хотя ещё несколько лет назад Энес был востребованным игроком и зарабатывал десятки миллионов долларов. Сначала он выступал в «Оклахоме», где провёл свой лучший сезон и получил первый большой контракт. По нему он получил $ 18,6 млн в последний год, но уже в составе «Никс», куда его обменяли на Кармело Энтони. А после ухода из «Нью-Йорка» карьера Кантера пошла на спад. Теперь же он выступает на ветеранском минимуме, а следующим летом может и вовсе остаться ни с чем.

Энес заработал $ 100 млн за карьеру в НБА. Из них $ 70 млн – в период 2015-2019. Центровому сейчас 29 лет. Его ценность в лиге низкая из-за отсутствия защитных навыков. Про Кантера все забыли бы, если бы не его резкие высказывания. Следующим летом у Энеса намечается непростой период. Есть реальный риск, что он не получит даже минималку. Недавно Кантер заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Панатинаикосе». Возможно, ему придётся отправиться в Евролигу быстрее, чем кто-либо мог представить. Или вообще уйти из профессионального баскетбола. Например, Кантер рассматривал переход в рестлинг, WWE уже даже предлагала спортсмену контракт.

Энес чуть ли не в одиночку бросает вызов целым государствам, но его активизм, видимо, так и останется где-то на просторах интернета и не будет восприниматься всерьёз широкими массами. Но даже если так, останавливаться он явно не намерен. И никакие ограничения ему не страшны. Впрочем, чего ещё ожидать от человека с фамилией Фридом?