У ЦСКА был первый серьёзный соперник за долгое время. И сразу — историческое разочарование

В Москве завершился матч 15-го тура Евролиги. ЦСКА и УНИКСу представилась возможность выяснить, кто же является лучшей российской командой турнира прямо сейчас. Подопечные Димитриса Итудиса, казалось бы, набрали неплохой ход и были готовы взять реванш за поражение месячной давности в Единой лиге ВТБ. Однако соперник оказался, мягко говоря, не так прост – УНИКС «разобрал» москвичей, на этот раз на их площадке.

До начала матча армейцы опережали УНИКС в турнирной таблице на одну позицию. На прошлой неделе казанцы в гостях обыграли «Маккаби» (85:74), а ЦСКА без проблем разделался с «Жальгирисом» (73:51), продлив победную серию до четырёх матчей.

Сегодняшняя встреча стала для команд второй в нынешнем сезоне. В начале ноября УНИКС обыграл ЦСКА на своей площадке в матче Единой лиги ВТБ, отыгравшись с -12. Тот матч завершился со счётом 69:64. Марио Хезонья и Айзея Канаан, оба набравшие по 20+ очков, не оставили москвичам никаких шансов. Правда, тогда у армейцев отсутствовали Дэниел Хэккет, Йоханнес Фойгтман и Марюс Григонис, а Никола Милутинов проводил первый матч после травмы колена.

Сегодня Милутинов вышел на площадку в стартовой пятёрке. Компанию ему составили Никита Курбанов, Габриэль Лундберг, Алексей Швед и Торнике Шенгелия. Велимир Перасович выпустил на паркет Джона Брауна, Джаррелла Брэнтли, Лоренцо Брауна, Марио Хезонью и Дмитрия Узинского.

Первую четверть команды провели в равной борьбе. Москвичи выдали неплохой старт, Торнике Шенгелия был в огне – за 10 минут он набрал 13 очков и 3 подбора. Однако, помимо него, в стартовом отрезке очки набрали только Алексей Швед (6) и Никола Милутинов (2). А за две минуты до конца отрезка, когда ЦСКА вёл с незначительным преимуществом (+2), УНИКС выдал рывок 8:0. Трёхочковый оформил Марко Списсу, ещё 5 очков настрелял бывший армеец Андрей Воронцевич. Ко второму отрезку команды подходили со счётом 21:27.

В начале второй четверти УНИКС довёл преимущество до двузначного. На протяжении почти четырёх минут москвичи не могли набрать очки, пока на площадку не вышел Габриэль Лундберг, оформивший дальнее попадание. Отставание хозяев сократилось, но ненадолго – подопечные Перасовича выдали рывок 9:0. Игроки ЦСКА не могли ничего придумать в атаке, а безупречная игра гостей в обороне лишь усугубила ситуацию. Итог – 7:19 во второй четверти и 28:46 после первой половины.

После большого перерыва хозяева окончательно рассыпались. Полное отсутствие мотивации и безыдейная игра соперника позволили УНИКСу довести разницу в счёте до +29. За две минуты до конца отрезка казанцы немного расслабились, и москвичи смогли наконец выдать неплохой отрезок с рывком 10:0. Но даже в масштабе десятиминутки ситуация не изменилась: третью четверть ЦСКА всё равно проиграл (23:26), а преимущество гостей по её итогам составило 21 очко. Заключительный отрезок завершился ничейным счётом 16:16 – отыграться хозяевам так и не удалось. Итоговый счёт – 67:88.

Самым результативным игроком матча стал Торнике Шенгелия. На его счету 20 очков, 6 подборов и 2 передачи. В составе УНИКСа лучшим стал оформивший дабл-дабл Марио Хезонья: 18 очков, 10 ребаундов, 3 передачи. Ещё 16 очков – у Айзеи Канаана, 14 – у О Джея Мэйо. 13 набрал Алексей Швед, 12 – Габриэль Лундберг.

ЦСКА потерпел самое крупное домашнее поражение в истории, повторив печальный момент 9-летней давности. 8 ноября 2012 года армейцы на своей площадке проиграли «Барселоне» (60:81) с той же разницей -21. Встреча с УНИКСом — вторая за всё время выступления в Евролиге, когда ЦСКА дома уступает с разницей 20 и более очков.

ЦСКА, казалось бы, наконец-то пришёл в себя после неудачного старта сезона и готов выйти на прежний уровень. Но УНИКС – это не «Жальгирис», «Баскония», «Бавария», «Панатинаикос». И первый же серьёзный соперник подкосил армейцев – сразу же историческое разочарование. Видимо, армейцы по-прежнему не в состоянии навязывать борьбу соперникам более высокого уровня. Но на следующей неделе им предстоит встреча с другой командой со дна турнирной таблицы – «Альбой». Будем надеяться, что уж из Берлина ЦСКА увезёт победу.