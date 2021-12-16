В Единой лиге ВТБ больше не осталось российских тренеров. Евгений Пашутин покинул «Локо»

Остаётся надеяться, что это временное явление. Евгений Юрьевич однозначно будет востребованным на рынке в случае появления вакансии.

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Евгения Пашутина с поста главного тренера. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бранко Максимович.

В среду «Локо» на выезде уступил «Гамбургу» (82:100) в матче Еврокубка. Краснодарский клуб уверенно провёл первую половину (50:41), но после перерыва пропустил 59 очков и отдал инициативу.

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Решение о смене тренера прокомментировал президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.

«Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов.

Однако в последнее время – уже довольно продолжительное – «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение. Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович», – заявил Ведищев.

«Локо» занимает третье место в группе А Еврокубка с результатом 5-2. Впереди «Партизан» (6-1) и «Ховентуд» (5-2), с которыми краснодарцы ещё не встречались в первом круге. В спину дышат «Андорра» (5-2) и «Тюрк Телеком» (4-3).

Турнирная ситуация вроде бы не критическая, но в последнее время наметился отрицательный тренд. Поражение от «Тюрк-Телекома» (85:88) было с небольшой разницей, но «Локо» ни разу за всю игру не лидировал и постоянно догонял соперника. Далее была чудом вырванная домашняя победа в матче с главным аутсайдером группы «Тренто» (97:95). И провал в Гамбурге, после которого руководство решилось на перемены.

В Единой лиге ВТБ «Локо» занимает пятое место (5-3). Здесь тоже вроде бы нет причин для паники. Впереди участники Евролиги УНИКС (8-1), «Зенит» (6-1) и ЦСКА (5-2), а также главная сенсация сезона «Автодор» (7-1), который единственное поражение в сезоне потерпел именно от «Локо» (95:108) на своей площадке в Саратове.

Однако «Автодор» при всём уважении не является конкурентом «Локомотива-Кубань». Краснодарцы входят в «Большую четвёрку» Единой лиги с ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом. Конечно, с российскими представителями Евролиги соперничать сложно, но реально. По крайней мере, можно навязывать им достойное сопротивление. С этим были явные проблемы в личных встречах. «Локо» проиграл УНИКСу (87:96) на старте сезона, растеряв преимущество +21 по ходу встречи. А относительно недавно дома вообще ничего не противопоставил «Зениту» (79:106) и ЦСКА (69:88).

В «больших» матчах «Локо» проваливался, после чего начались проблемы и в противостояниях с аутсайдерами Еврокубка «Тренто» и «Гамбургом». Пашутин внёс огромный вклад в историю «Локо», выиграв Еврокубок в 2013 году. Евгений Юрьевич проделал классную работу в сезоне-2019/2020, когда был призван спасать ситуацию в декабре после краха итальянца Луки Банки. К сожалению, не смог выйти в плей-офф Еврокубка из-за банальной нехватки времени, но в Единой лиге «Локо» сделал качественный шаг вперёд.

Сезон-2020/2021 получился не триумфальным, но сносным. «Локо» в борьбе уступил УНИКСу в плей-офф Еврокубка. Вполне мог бы дойти до финала и представлять Россию в Евролиге, но на стадии топ-16 занял второе место. Сказалась потеря из-за травмы ведущего центрового Алана Уильямса. В ином случае краснодарцы попали бы в лёгкую половину турнирной сетки Еврокубка и имели бы преимущество домашней площадки в плей-офф.

В Единой лиге ВТБ «Локо» прошёл «Химки» в четвертьфинале, после чего на следующей стадии не справился с УНИКСом. Травма MVP регулярки лиги Мантаса Калниетиса наступила в самый неподходящий момент. В целом за прошлый сезон железнодорожникам можно было поставить твёрдую четвёрку, учитывая ряд неблагоприятных обстоятельств. Из очевидных плюсов – заигрывание молодёжи. Владислав Емченко, Андрей Мартюк, Егор Сычков, Сергей Долинин, Даниил Середа, Валерий Калинов стали игроками ротации. Емченко, Мартюк, Долинин и Калинов – на постоянной основе.

Дальше уместно привести две банальные, но актуальные фразы: «История не терпит сослагательного наклонения», «Результат нужен здесь и сейчас», «Локо» не вышел в Евролигу, пусть даже помешали некоторые объективные причины. Пашутин остался в команде на сезон-2021/2022 и получил шанс улучшить результат. К сожалению, в игре «Локо» наблюдался явный застой. Не помогло даже возвращение в строй Алана Уильямса и подписание двукратного чемпиона НБА Куина Кука. Это привело к решению расторгнуть контракт.

Печальный исход в глобальном смысле. В Единой лиге ВТБ больше не осталось российских главных тренеров. Есть грек Димитрис Итудис (ЦСКА), испанец Хавьер Паскуаль («Зенит»), хорваты Велимир Перасович (УНИКС) и Дражен Анзулович («Енисей»), сербы Зоран Лукич («Нижний Новгород), Эмиль Райкович («Автодор»), Дарко Руссо («Астана») и Оливер Видин («Зелёна-Гура»), литовец Казис Максвитис («Парма»), латвиец Роберт Штелмахерс («Калев») и белорус Ростислав Вергун («Цмоки-Минск»).

Лукич уже давно стал своим и скоро может получить российский паспорт, но всё-таки он является сербом. Пашутин остаётся самым именитым отечественным тренером. В данный момент он безработный. Наверняка Евгений Юрьевич будет приоритетным кандидатом, если российские клубы решат сменить рулевого. Хотя когда это случится (и случится ли в этом сезоне вообще) предсказать сложно. Пашутина заменил (пусть и временно) Бранко Максимович — пятый серб во главе команды Единой лиги ВТБ. Остаётся лишь надеяться, что это доминирование иностранцев в ближайшее время будет разбавлено хотя бы одним российским представителем.