Вложил $ 1 млн и получил в 62 раза больше. Кевин Дюрант — настоящий мастер инвестиций

За свою продолжительную баскетбольную карьеру звёздный форвард Кевин Дюрант заработал $ 272 млн. Сумма внушительная, но лидер «Нетс» явно не прогадал с тем, как ей распорядиться. Сейчас 33-летний игрок зарабатывает большие деньги не только за выступление в НБА – круглую сумму ему приносит и собственный бизнес. А точнее, различного рода инвестиции в стартапы.

«Даже когда я был моложе, мне всегда было интересно узнать о деловой стороне вещей. И я всегда старался учиться у людей, с которыми мне довелось встретиться на этом пути. Баскетбол всегда был для меня на первом месте, но было ясно, что я могу добиться гораздо большего, если вокруг меня будет правильная команда», — утверждает Дюрант.

Команда Дюранта точно не подвела, и речь сейчас не о «Бруклин Нетс» или «Голден Стэйт Уорриорз». В 2016 году вместе со своим менеджером и деловым партнёром Ричем Клейманом игрок основал венчурную компанию Thirty Five Ventures. И за пять лет организация успела отметиться рядом крайне успешных вложений.

В 2017-м Дюрант и Клейман инвестировали в онлайн-платформу Coinbase. Это сервис, который позволяет безопасно покупать, продавать и хранить криптовалюту. Кевин стал участником одного из раундов финансирования на $ 100 млн. Дюрант вкладывает фиксированную сумму $ 1 млн в десятки разных стартапов и редко её превышает). Но наверняка известно одно – свой вклад баскетболист приумножил. Ведь четыре года назад Coinbase оценивалась в $ 1,6 млрд, а перед выходом на биржу в апреле этого года – уже в $ 100 млрд.

То есть оценочная стоимость сервиса выросла в 62 раза, соответственно, во столько же раз больше Кевин заработал по сравнению с первоначально вложенным $ 1 млн. Настоящий мастер инвестиций. Хотя Ричу Клейману в этом плане тоже стоит отдать должное.

Рич Клейман и Кевин Дюрант Фото: Taylor Hill/Getty Images

Масштабы бизнеса впечатляют, и потенциал в Coinbase разглядели не только в компании Дюранта. В октябре сервис стал первым криптовалютным спонсором НБА, заключив с лигой долгосрочное эксклюзивное соглашение. Платформа будет спонсировать в том числе WNBA, G-лигу, NBA 2K и сборную США по баскетболу.

На днях стало известно, что Кей Ди заключил с Coinbase персональное рекламное соглашение – он станет лицом бренда. Сервис, в свою очередь, будет размещать рекламу на спортивном ресурсе Boardroom, основанном Дюрантом и Клейманом два года назад, а также переводить деньги в благотворительный фонд Кевина. Помимо этого, Thirty Five Ventures и Coinbase будут совместно работать над уникальной криптовалютной технологией – созданием невзаимозаменяемых токенов (NFT).

В «инстаграме» компании уже был опубликован приветственный видеоролик.

Но это не единственное успешное вложение Дюранта. Ещё 6 самых успешных инвестиций Кевина:



— Overtime



Спортивная сеть с 50 млн подписчиков и 1,7 млрд просмотров в месяц. Дюрант инвестировал $ 9,5 млн в 2018 году, когда проект только зарождался. Сейчас стоимость бренда составляет $ 250 млн. В Overtime также инвестировали Джефф Безос, Дрейк и Алексис Оганян.

— Robinhood

Приложение для торговли и инвестирования без комиссии. Дюрант инвестировал $ 1 млн в Robinhood в 2017 году, когда стоимость компании составляла $ 1,2 млрд. В июле компания котировалась на фондовом рынке по цене $ 32 млрд. Дюрант получил 2500% прибыли с этого вложения.

— Postmates



Дюрант вложил $ 1 млн в стартап по доставке в 2016 году. В рамках маркетинговой кампании он лично доставлял кроссовки Nike по Нью-Йорку для Postmates. Перенесёмся в 2020 год. Uber приобрела Postmates за $ 2,6 млрд, что принесло Дюранту $ 15 млн прибыли.



— Acorns



«Поддержка подрастающих поколений путём решения сложных проблем и наделения их инструментами для достижения успеха всегда была моим приоритетом», — сказал Дюрант.



Acorns помогает молодым людям инвестировать и котируется на бирже по цене $ 2,2 млрд. Проект, который только начинает приносить Кевину прибыль.

— Dapper Labs

Студия, стоящая за такими проектами, как Cryptokitties, NBA Top Shot и Dapper Wallet. Дюрант вкладывал стандартный $ 1 млн, когда акции компании стоили $ 2,6 млрд. Сейчас эта сумма в три раза выше.



— Whoop



Дюрант вложился в цифровую фитнес-компанию в 2017 году, её стоимость тогда составляла $ 128 млн. Сейчас — $ 3,6 млрд. 2800% прибыли за 4 года.

Состояние Дюранта оценивается в $ 200 млн (не чистый заработок, а сумма на счетах в текущий момент). До более популярных баскетболистов Леброна Джеймса ($ 850 млн) и Майкла Джордана ($ 1,6 млрд), зарабатывающих на собственном образе, ещё далеко, но Кевин тоже заметно преуспел в развитии собственного бизнеса. И не исключено, что за счёт инвестиций в инновационные технологии Кей Ди их ещё догонит (или как минимум приблизится). Посмотрим, как будут обстоять дела у бизнесмена из «Нетс» через несколько лет.