До чего же стыдно! ЦСКА проиграл резервистам «Реала», имея на три игрока больше

В Мадриде завершилась встреча 17-го тура Евролиги – «Реал» принимал московский ЦСКА. Армейцы всё ещё пытаются выйти из кризиса, застигшего их в начале сезона, но, увы, безуспешно. Даже против второго состава мадридцев подопечные Димитриса Итудиса не смогли продемонстрировать достойной игры. И уехали домой с поражением.

«Реал» к сегодняшней встрече подошёл, мягко говоря, в сокращённом составе. В заявку на матч попали всего девять человек. Из них только пять основных (Руди Фернандес, Серхио Льюль, Уолтер Тавареш, Найджел-Уильямс-Госс, Джеффри Тэйлор) и четыре представителя молодёжки (Тристан Вукчевич, Седик Гаруба, Урбан Клавзер и Миллер Баба). ЦСКА использовал полноценную ротацию, задействуя 12 основных игроков. То есть у армейцев было на три игрока больше в целом и на 7 больше основных игроков с приличным опытом Евролиги.

Всё потому, что в мадридской команде на днях случилась вспышка коронавируса. На карантин отправились шестеро баскетболистов, в том числе лидеры Гершон Ябуселе, Томас Эртель, Венсан Пуарье, и главный тренер коллектива Пабло Ласо. В стартовой пятёрке на игру с ЦСКА, проведение которой до последнего оставалось под вопросом, вышли Найджел Уильямс-Госс, Тристан Вукчевич, Седик Гаруба, Уолтер Тавареш и Джеффри Тэйлор. В составе москвичей с первых минут матч начали Габриэль Лундберг, Торнике Шенгелия, Алексей Швед, Никита Курбанов и Йоханнес Фойгтман.

Накануне матча Димитрис Итудис кадровым потерям соперника значения не придавал: «Встреча с мадридским «Реалом» является для нас очень важной, ключевой. Понятно, очень жаль, что у «Реала» столько травм и заболеваний. Хотелось бы, чтобы все были здоровы, чтобы мы выходили на площадку и состязались нормально. Что касается нас, мы вернулись в хорошую колею после большого количества трудностей. Но нас не должны отвлекать проблемы соперников. Нужно сфокусироваться на игре».

И обескровленный «Реал» действительно сумел доставить армейцам неприятности. Хозяева стартовали с рывка 11:0. Первые очки ЦСКА набрал лишь спустя 4,5 минуты после точного броска Милутинова. И на протяжении ещё 4,5 минут никому в составе гостей, кроме Николы, не удалось успешно атаковать кольцо. В обороне дела обстояли не менее печально. К тому же, за 10 минут армейцы совершили 5 потерь (против 0 у «Реала). В концовке первой четверти москвичи подсобрались, но преимущество хозяев осталось двузначным – 24:14.

А уже во втором отрезке ЦСКА начал постепенно возвращаться в игру. Мадридцы устали, а без Тавареша было совсем тяжело. Юным Седику Гарубе, Урбану Клавжару (оба – 17 лет) и Вукчевичу (18) очевидно недоставало опыта, а ветеранам вроде Руди Фернандеса и Серхио Льюля – физической готовности. Так что Милутинову с Клайберном было где разгуляться. И на последней минуте первой половины ЦСКА впервые в матче вырвался вперёд. К большому перерыву команды подошли со счётом 37:40.

Третья четверть для армейцев выдалась традиционно нерезультативной – гости набрали всего 15 очков. «Реал», набравший немногим больше (19), сумел сравнять счёт, а на последней минуте четверти трёхочковый Фернандеса вывел хозяев вперёд – 56:55. В заключительном отрезке ЦСКА потребовалось больше пяти минут, чтобы набрать первые очки. Преимущество мадридцев опять перевалило за двузначную отметку.

К Таварешу с Уильямс-Госсом подключился Серхио Льюль, а москвичи совсем растерялись. Полное отсутствие идей в нападении – только Швед и Шенгелия, тщетно пытающиеся забросить из-за дуги. За четыре минуты до финальной сирены Фойгтманн «самоустранился» из игры, совершив пятый и абсолютно ненужный фол. Как итог – 8 набранных очков в четвёртой четверти для ЦСКА и победа «Реала» – 71:65.

Самым результативным игроком матча стал Найджел Уильямс-Госс. На его счету 17 очков, 6 подборов и 5 передач. 15 очков и 10 подборов на свой счёт записал Уолтер Тавареш. В составе ЦСКА лучшим стал Уилл Клайберн – у него 16 очков (+ 13 подборов). Ещё 13 очков (+ 10 подборов) – у Николы Милутинова.

Игра, в которой ожидалась простейшая победа ЦСКА над неполным составом «Реала», завершилась по-настоящему постыдно. Похоже, масштабы проблем команды Итудиса раньше были недооценены. На конец 2021-го – начало 2022-го москвичам выпал непростой календарь. На следующей неделе они на выезде встретятся с «Олимпиакосом», а в январе – с «Барселоной», но уже на своей площадке. Таким образом, ЦСКА сыграет с тремя лучшими командами турнира подряд. Но с такой игрой рассчитывать на сенсацию не приходится. Как бы не началась очередная серия поражений.