Три российских клуба, вероятно, выйдут в плей-офф Евролиги. Впервые в истории

В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2021/2022 завершился первый круг. По его итогам три российских клуба — УНИКС, «Зенит» и ЦСКА — пребывают в зоне плей-офф. Вполне вероятно, там они и останутся по итогам регулярного чемпионата.

Впервые в истории Единая лига ВТБ может получить такое обширное представительство в играх на выбывание сильнейшего турнира континенте. Ранее самым успешным в российском баскетболе был сезон-2015/2016. Тогда ЦСКА и «Локомотив-Кубань» вышли в плей-офф, а затем и в «Финал четырёх» Евролиги. «Химки» остановились в шаге от выхода из группы топ-16, но уступили «Реалу» в решающем выездном матче в последнем туре.

Россия не так уж часто вообще делегировала более двух участников в Евролигу, так что шансы на «тройник» в плей-офф можно пересчитать на пальцах одной руки. В прошлом сезоне успешно выступили ЦСКА и «Зенит», но подкачали «Химки». Годом ранее чемпионат сорвала пандемия коронавируса. ЦСКА и «Химки», скорее всего, пробились бы в игры на выбывание, но «Зенит» очень неудачно дебютировал в Евролиге и задолго до приостановки выбыл из борьбы за топ-8.

И вот сейчас сошлись все карты для исторического достижения. УНИКС, «Зенит» и ЦСКА — конкурентоспособны. Армейцы разочаровывают больше всех, но озвученную президентом клуба Андреем Ватутиным задачу-минимум выполняют — идут в топ-8. У армейцев есть ещё почти четыре месяца до начала плей-офф, чтобы разобраться со всеми проблемами игрового плана и выйти на привычный сверхубедительный уровень. Подводим итоги первого круга Евролиги.

«Реал» и «Барселона» — абсолютные лидеры

«Барселона» (15-2) и «Реал» (14-3) уверенно лидируют. Испанские гранды сыграли интересные матчи с российскими под конец первого круга. «Барселона» вырвала победу в домашней встрече с УНИКСом (111:109 ОТ), отыгравшись с «-15» за 6 минут до финальной сирены. Главный тренер «Барсы» Шарунас Ясикявичюс заявил, что его игроков оживил жест защитника УНИКСа Айзеи Кэнана, который призвал замолчать арену «Палау Блауграна» после трёхочкового попадания. Даже если так, каталонцы спаслись благодаря очень сомнительному нарушению правил на тяжёлом форварде Николе Миротиче на последних секундах четвёртой четверти.

Никола Миротич Фото: twitter.com/FCBbasket

«Барселона» «отскочила» в игре с УНИКСом благодаря лояльному домашнему судейству и выиграла в овертайме, но за первый круг в целом заслуживает высокой оценки. Команда Ясикявичюса достойно справилась с потерей из-за травм Кори Хиггинса и Ника Калатеса. Хиггинс скоро вернётся в строй, Калатеса достойно подменяет подписанный по ходу сезона экс-баскетболист НБА Данте Экзам. Никола Миротич — самый результативный (17,8 очка) и эффективный (22,4 балла) игрок Евролиги. Он наверняка станет MVP Евролиги и заберёт награду, которую в прошлом сезоне достаточно противоречиво отдали Василие Мицичу из «Анадолу Эфес».

Единственный конкурент Миротича в гонке за MVP — центровой «Реала» Уолтер Тавареш, который лидирует в Евролиге по блок-шотам (1,9), а также идёт вторым по подборам (7,3) и эффективности (19,8 балла). Если «Реал» выиграет регулярный чемпионат, то Тавареш действительно может отнять приз у Миротича. Мадридский клуб грамотно обновил состав в межсезонье. Новички Гершон Ябуселе, Томас Эртель, Адам Ханга, Венсан Пуарье, Найджел Уильямс-Госс доминируют меньше Тавареша, но всё равно очень полезны. «Реал» прошёл первый круг практически без сбоев. Не особо помешала даже вспышка коронавируса, из-за которой выбыли 6 основных игроков и главный тренер Пабло Ласо. Трое 17-летних дебютантов — Седик Гаруба, Баба Миллер и Урбан Клавжар — получили бесценный опыт игры на высшем уровне и не подвели.

Седик Гаруба, Баба Миллер и Урбан Клавжар Фото: realmadrid.com

Ассистент Чус Матео выиграл 4 матча подряд после ухода Ласо на карантин, в том числе добыл в какой-то степени героическую победу в матче с ЦСКА (71:65) с тремя 17-летними дебютантами в составе. Летом «Реал» проводил на покой легендарного Фелипе Рейеса. Казалось, что так же нужно было поступить с Руди Фернандесом и Серхио Льюлем, но игра с ЦСКА показала, что эти ветераны ещё способны достойно проявить себя. Иногда даже не в ограниченное время. Недавно в строй вернулся Энтони Рэндольф, который пропустил около года из-за разрыва крестообразных связок. Не успел толком поиграть, как выбыл с коронавирусом, но скоро карантин закончится и «Реал» получит мощное усиление в ротации на второй круг. Пока что «Барселона» и «Реал» — бесспорные фавориты регулярного чемпионата.

«Олимпиакос» (12-5), «Зенит» (11-6), «Милан» (10-6), УНИКС (10-7), ЦСКА (10-7) уверенно чувствуют себя в зоне плей-офф

«Олимпиакос» — чуть ли не главная сенсация первого круга. У главного тренера Георгиоса Барцокаса развязаны руки после того, как легендарный Вассилис Спанулис завершил карьеру. Больше не нужно подстраиваться под великого, но регрессировавшего ветерана. Можно спокойно создавать конкурентоспособную команду вокруг Костаса Слукаса и Александра Везенкова, что Барцокас с успехом делает. «Олимпиакос» проиграл первые четыре выездных матча в сезоне, после чего приспособился побеждать и на чужой площадке. Дома греки преимущественно громят соперников. «Олимпиакос» — главный преследователь «Реала» и «Барселоны», что заслуживает похвалы.

«Зенит» идёт на четвёртом месте. Достойный результат, учитывая потерю из-за травмы Шабазза Напьера в самом начале сезона. Джордан Лойд и Билли Бэрон быстро приспособились к роли ведущих атакующих опций. Передняя линия во главе с Джорданом Мики, Алексом Пойтрессом и Артурасом Гудайтисом очень эффективна. 11-6 — отличный баланс, даже если бы играл Напьер. Но осталось слегка обидное ощущение из-за недавней серии из трёх поражения от «Панатинаикоса», «Црвены Звезды» и «Фенербахче». Команда Хавьера Паскуаля могла бы идти в ногу с «Реалом», если бы не осечки в играх с этими соперниками из нижней части турнирной таблицы.

Игроки БК «Зенит» Фото: euroleague.net

«Милан» (10-6) начинал в темпе круче, чем «Барселона». В середине первого круга команда Этторе Мессины сбавила обороты. Переломным моментом стало турне в Россию во время «двойной» недели, завершившееся поражениями в матчах с УНИКСом (71:96) и «Зенитом» (70:74). Постепенно на «Милане» начала сказываться эпидемия травм и прямо сейчас вспышка коронавируса. Итальянцы стали единственной командой, из-за которой Евролига была вынуждена перенести игру. Динос Митоглу и Шевон Шилдс должны восстановиться к концу января. До тех пор ветеранам Луиджи Датоме, Серхио Родригесу, Малкольму Дилэйни и Кайлу Хайнсу будет непросто удержать «Милан» в топ-5 таблицы.

УНИКС начал чемпионат очень плохо. Домашние поражения от «Зенита» и «Монако», унизительный разгром в гостях против «Фенербахче» (41:80). После старта с балансом 1-4 главному тренеру Велимиру Перасовичу пророчили скорую отставку. Однако затем был домашний «двойник» с испанскими «Басконией» (83:69) и «Реалом» (65:59), ознаменовавший восхождение УНИКСа. Дальше команда Перасовича показывала едва ли не самый качественный баскетбол в Евролиге. Марио Хезонья, Айзея Канаан и Лоренцо Браун доминировали в атаке, Джон Браун цементировал оборону.

Вторую молодость переживает ветеран Андрей Воронцевич. К концу первого круга наконец-то начал проявлять себя именитый экс-игрок НБА О Джей Мэйо. К сожалению, не смог выстрелить подписанный на месячный контракт Янис Тимма, но критическим моментом это не стало. Феерические победы в матчах с «Миланом» (97:71) и ЦСКА (88:71), подавление «Реала» в концовке доказали, что команда Перасовича может конкурировать с грандами. Поражения в играх с «Олимпиакосом» (84:87 ОТ) и «Барселоной» (109:111 ОТ) получились очень обидными, но должны стать хорошим уроком и сделать команду сильнее в перспективе. В данный момент нет никаких оснований сомневаться в способности УНИКСа пробиться в плей-офф.

Для ЦСКА седьмое место и баланс 10-7 по итогам первого круга — неприемлемый результат. Особенно если вспоминать ряд удручающих поражений, где особняком стоят домашний провал с УНИКСом (67:88) и беспомощность на фоне резервного состава «Реала» (65:71). В обоих случаях главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис уже не мог сетовать на травмы, как часто бывало ранее. Торнике Шенгелия, Никола Милутинов и Марюс Григонис восстановились, но часто выглядят потерянными на площадке. Даже в победных матчах ЦСКА в большинстве случаев не впечатлял. Армейцы только дважды громили соперников — безнадёжных аутсайдеров «Панатинаикос» (97:77) и «Жальгирис» (73:51).

Димитрис Итудис Фото: cskabasket.com

В некоторых играх с андердогами удалось спастись не без доли везения — с «Баварией» (77:74), «Маккаби» (74:73) и «Альбой» (93:90). В общем, выступление ЦСКА никак не назовёшь качественным, но президент клуба Андрей Ватутин перед стартом сезона назвал скромную задачу-минимум — выйти в плей-офф. Пока она выполняется. Возможно, ЦСКА подпишет классного разыгрывающего на вторую часть сезона и заметно прибавит. Даже если этого не случится, у текущего ростера всё равно есть существенный резерв для улучшения результатов.

«Анадолу Эфес» (9-8), «Маккаби» (7-10) и «Фенербахче» (7-10) поспорят за восьмое место

На вершине турнирной таблицы сформировался чёткий топ-7. «Анадолу Эфес» занимает промежуточное положение и может как подняться повыше на несколько позиций, так и опуститься за пределы зоны плей-офф. Первый вариант более вероятен. Команда Эргина Атамана медленно, но верно прибавляет. «Эфес» стартовал с результатом 1-5 — худший показатель для действующих чемпионов Евролиги в истории. В дальнейшем турецкий клуб ожил. Шейн Ларкин и Василие Мицич наконец-то вспомнили, как показывать приличную продуктивность на площадке. Да, «Эфес» ещё далеко не доминирующая машина, сметающая всех на своём пути, но во втором круге команда Атамана может выйти на этот уровень. О победе в регулярке мечтать уже не стоит, но ворваться в топ-4 «Анадолу» потенциально способен.

«Маккаби» долгое время пребывал в зоне плей-офф, но затем резко сдал. Вероятно, команда Янниса Сферопулоса пострадала от конфликта внутри коллектива. Джеймс Наннэлли якобы устроил потасовку с одноклубником на тренировке. После появления этой информации в СМИ «Маккаби» потерпел 7 поражений кряду, включая игры с прямыми конкурентами — «Зенитом», УНИКСом и «Эфесом». Однако потенциал у текущего состава израильтян огромный. Скотти Уилбекин, Деррик Уильямс, Джален Рейнольдс и упомянутый Наннэлли могут вернуть команду в гонку за плей-офф. «Маккаби» — одна из двух команд (вторая — «Милан»), которые обыграли «Барселону» в первом круге. Недооценка команды Сферопулоса может дорого обойтись соперникам во втором круге.

«Фенербахче» проявил завидное терпение, не уволив главного тренера Сашу Джорджевича после катастрофического начала сезона. Под конец первого круга «Фенер» выдал серию из четырёх побед, что помогло сербу сохранить должность (как минимум на время). Ачилле Полонара, Девин Букер, Пьеррия Хенри, Нандо Де Коло и Ян Веселы наконец-то всерьёз взялись за дело. Турки уже вплотную приблизились к зоне плей-офф, но в матче 17-го тура с АСВЕЛом (82:84) их триумфальный ход был прерван. В придачу к этому Де Коло получил перелом пястной кости, у Веселы повреждена связка голеностопа. Оба игрока рискуют пропустить существенный период времени. И всё-таки «Фенербахче» должен оставаться в числе претендентов на плей-офф благодаря классному подбору исполнителей. Джорджевич «слил» множество концовок в первом круге. Возможно, он наконец-то сделает работу над ошибками, если останется на посту до конца января.

АСВЕЛ (8-9), «Црвена Звезда» (7-10) и «Бавария» (7-10) могут побороться за плей-офф, но вряд ли сделают это

АСВЕЛ в последнем туре обыграл «Фенербахче» (84:72) и ближе всего находится к топ-8. Но это во многом объясняется рядом сенсаций на старте. Динамика последнего времени для французского клуба исключительно отрицательная. Падение в таблице наверняка продолжится. Потолок команды Ти Джей Паркера — побороться за место в топ-10.

«Црвена Звезда» и «Бавария» на две победы отстают от восьмого «Эфеса». Расстояние отыгрываемое за 17 туров, но конкурентов за заветную восьмую позицию слишком много. Сербский и немецкий клубы на фоне тех же «Фенербахче» и «Маккаби» смотрятся очень скромно, не говоря уже об «Эфесе». «Црвена Звезда» способна преподносить локальные сенсации (особенно дома), но не более того. «Бавария» была близка к подъему наверх. По команде Андреа Тринкьери очень сильно ударила потеря из-за травмы самого результативного игрока — Дэррана Хиллиарда, который вернётся нескоро. Немцы не могут стабильно добывать результат и часто теряют очки в играх с аутсайдерами.

«Монако» (6-11), «Альба» (6-11), «Баскония» (6-11), «Панатинаикос» (4-13) и «Жальгирис» (3-13) ни на что не претендуют

«Монако» уволил главного тренера Звездана Митровича, который не ладил с Майком Джеймсом, Пришёл Саша Обрадович, но прогресса по результату нет. С новым рулевым «Монако» обыграл проблемный «Жальгирис», а также уступил «Альбе» и «Зениту». Каких-то причин верить в прорыв команды при Обрадовиче не существует. Даже если «Монако» сподобится на серию из 3-4 побед (чего, скорее всего, не случится), этого недостаточно. К тому же конкуренты в это время не будут стоять на месте.

«Баскония» после ухода Душко Ивановича с поста главного тренера и назначения Невена Спахии тоже не преобразилась кардинальным образом. «Альба» никаких перестановок не проводила и доверяет Исраэлю Гонсалесу, но 6 побед за круг — это фактически потолок немцев с их скромным кадровым потенциалом.

«Панатинаикос» и «Жальгирис» с самого начала сезона показали, что являются главными аутсайдерами. Жаль, что «Зенит» в момент пикового кризисного состояния немного не дотянул до победы в матче с «Панатинаикосом» (64:70) в Афинах. Больше про команду Димитриса Прифтиса особо сказать нечего. Георгиос Папаяннис (8,2 подбора) — лидер Евролиги по подборам, хотя это тешит только его личное самолюбие и не удовлетворяет греческих болельщиков, жаждущих результата на площадке.

«Жальгирис» потерпел 7 подряд поражений после назначения Юре Здовца на пост главного тренера. В последнее время пошли ситуативные редкие победы, но глобально на турнирное положение это не влияет. Сезон для литовцев уже фактически закончен. Остаётся просто доиграть второй круг и думать о перестройке в межсезонье.