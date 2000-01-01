Рекорды матчей НБА на Рождество в 2021 году
НБА включает в рождественскую игровую программу матчи лучших команд и лучших игроков. Например, Леброн Джеймс вышел на площадку на Рождество рекордный 15-й раз кряду.
Леброн Джеймс превзошёл Коби Брайанта
Джеймс набрал 39 очков в игре с «Бруклин Нетс» (115:122). Теперь у него рекордные 422 очка в матчах на Рождество. Леброн превзошёл легенду «Лейкерс» Коби Брайанта (395 очков).
Ветеранский рекорд Леброна
36-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории, набравшим 30+ очков на Рождество. 30 декабря Леброну исполнится 37 лет.
Третий рекорд всех времён в исполнении Леброна на Рождество
Леброн набрал 20+ очков в праздничный день уже 13-й раз за карьеру, что является абсолютно лучшим результатом в истории НБА.
Стефен Карри переписал историю
Рекордные 2999 трёхочковых при рекордной серии из 156 игр с как минимум одним дальним попаданием в выигранном матче за первое место с «Финикс Санз» (116:107).
Яннис Адетокунбо
Оформил дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов в игре с «Бостон Селтикс» (117:113). Стал первым игроком в XXI веке, кому удалось набрать такую статистику в матче с «Селтикс» менее чем за 30 минут.
Джеймс Харден и Патрик Миллз
Набрали 70 очков на двоих в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:115). Харден — 36, Миллз — 34. Стали первой в XXI веке парой одноклубников, набравших по 30+ очков в рождественском матче.
Миллз также реализовал 8 трёхочковых — новый рекорд в истории НБА на Рождество.
Кемба Уокер
Набрал 10 очков, 10 подборов и 12 передач в матче с «Атлантой Хоукс» (107:101). Стал седьмым игроком с трипл-даблом на Рождество и первым в истории франшизы «Никс».
Впервые в истории на Рождество трипл-дабл на счету более чем одного игрока.
Уокер (10 очков, 10 подборов, 12 передач), Уэстбрук (13 очков, 12 подборов, 11 передач), Харден (36 очков, 10 подборов, 10 передач) оформили исторические трипл-даблы.
Рекорды матчей НБА на Рождество в 2021 году
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