Яннис Адетокунбо

Оформил дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов в игре с «Бостон Селтикс» (117:113). Стал первым игроком в XXI веке, кому удалось набрать такую статистику в матче с «Селтикс» менее чем за 30 минут.