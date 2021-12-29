Заработал $ 400 млн и меняет девушек почти каждый год. Как живёт легендарный Шакил О’Нил

Шакил О’Нил завершил игровую карьеру более 10 лет назад. Но он по сей день остаётся большой знаменитостью и, что не менее важно, мультимиллионером. Сейчас Шак – не только легендарный экс-баскетболист, но и успешный бизнесмен и телезвезда. Рассказываем, как живёт четырёхкратный чемпион НБА.

На данный момент основной деятельностью Шакила является работа на телевидении. Он выступает в качестве комментатора и эксперта в баскетбольной программе Inside the NBA. Но это – далеко не единственное, чем занимается О’Нил. Он продолжает пробовать себя в различных амплуа: от актёра до помощника шерифа. А в марте Шак даже рискнул выступить в реслинге. И победил! Правда, вылетел с ринга, проломил стол и уехал с арены на скорой.

Однако у 49-летнего спортсмена есть более стабильные источники дохода – Шак является владельцем 50 различных брендов. Среди них 155 ресторанов быстрого питания, торговый центр, кинотеатр, 150 автомоек, 40 фитнес-клубов и несколько ночных заведений в Лас-Вегасе. Помимо этого, немалые средства легенде приносят рекламные соглашения с крупными компаниями вроде Pepsi и Reebok. В 2019-м О’Нил вошёл в совет директоров и стал лицом международной сети пиццерий «Папа Джонс» – за три года сотрудничества он заработает $ 8,25 млн.

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

В 2013-м Шак стал миноритарным владельцем клуба НБА «Сакраменто Кингз». На момент приобретения доли стоимость клуба оценивалась в $ 534 млн, а сейчас – в $ 1,8 млрд. О’Нил успешно вложился, однако в августе был вынужден продать свой пакет акций из-за сотрудничества с букмекерской конторой. Зато, по словам самого Шакила, на продаже доли в «Кингз» он «очень хорошо заработал». Недавно на его счёт также поступило $ 16,5 млн от продажи роскошного особняка в Орландо. Центровой предпочёл жить в менее дорогих объектах недвижимости, которых у него в избытке по всей стране.

Суммарно бизнес, рекламные контракты и инвестиции приносят О’Нилу около $ 60 млн в год. В целом его состояние на 2021 год оценивается в $ 400 млн. При этом всего Шакил заработал $ 870 млн, из них $ 292 млн за свою продолжительную 19-летнюю карьеру в НБА. Чистое состояние О’Нила за год увеличивается примерно на $ 60-80 млн, то есть вскоре он официально превысит отметку в полмиллиарда долларов.

Шак умеет делать деньги, поэтому тратить заработанные средства не боится. В 2014-м он рассказал, что спускает примерно $ 1 тыс. в неделю на мобильные приложения и игры (вроде симулятора охоты на оленей). А на свой 46-й день рождения Шакил запустил в небо связку воздушных шариков с привязанными к ней $ 500. В общем, на развлечения О’Нил не скупится.

Помимо прочего, Шак – по-настоящему щедрый отец. Так в 2017-м он потратил почти миллион долларов на празднование 16-летия своей дочери Амиры. Вечеринка прошла на крыше одного из самых дорогих отелей Лос-Анджелеса, а в подарок девушка получила новенький «Гелендваген».

Всего у Шакила шестеро детей: Майлз (24 года), Шариф (21), Шакир (18), Амира (20) и Меара (15) от бывшей жены Шони Нельсон, а также старшая дочь Танира (25) от предыдущей подруги Арнетты Ярдбург. Танира работает специалистом по коммуникациям в Pepsi, Шариф, Шакир и Амира пошли по стопам отца. Сейчас они играют в баскетбол на студенческом уровне. Майлз пробовал себя в баскетболе, но сейчас работает на телевидении ведущим, в свободное время выступает в качестве ди-джея.

Шакил со своими детьми Фото: Michael Tullberg/Getty Images

Сейчас Шак ни о чём не беспокоится. Разве что, по данным СМИ, хочет сбросить набранный во время пандемии вес с отметки 190 кг до 150 кг. Личная жизнь тоже не налажена, хотя это не особо волнует легендарного баскетболиста.

У Шака большая семья, но нет стабильных отношений. Недавно в Сети появилась фотография О’Нила с новой подругой – Тиарой Рени. О ней мало что известно, но, судя по профилю в «Инстаграме», девушка работает в сфере недвижимости. Тиара гораздо младше Шака – на днях ей исполнилось 29 лет. А в июле у неё родился сын.

Шакил с новой девушкой Фото: instagram.com/misstiaraaa

Неизвестно, является ли О’Нил отцом. В последнее время ему приписывали отношения с телеведущей Анни Илонзе, а до этого он встречался с Латицией Ролл, Николь Александер, Лорой Гован, Доминикой Уэстлинг, Каррин Стефанс. Как видно, Шакил пока не нашёл свою избранницу и меняет девушек почти каждый год. Здесь можно посмотреть всех его предыдущих спутниц. Возможно, Тиара Рени станет той самой особенной.

После завершения профессиональной карьеры жизнь легендарного игрока не стала менее насыщенной. Прошло больше 10 лет, но Шак не пропал с радаров и продолжает делать своё дело. Сейчас он является одним из самых успешных экс-баскетболистов своего времени. И тому, как складывается его жизнь, можно только позавидовать.