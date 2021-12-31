Добыла России медаль ОИ и стала самым дорогим тренером за океаном. Бекки пришла к успеху

Хэммон не давали шанса возглавить команду в мужской НБА. Она решила пойти в женскую, где её талант оценили по достоинству.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России и помощник главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Бекки Хэммон возглавила клуб женской НБА (WNBA) «Лас-Вегас Эйсес». Хэммон согласовала с «Лас-Вегасом» пятилетний контракт, по условиям которого стала самым высокооплачиваемым тренером заокеанской лиги.

Безусловно, Бекки пришла к успеху. Хэммон последние несколько лет стремилась возглавить клуб мужской НБА. Прошла множество собеседований, но в итоге работу так и не получила. Пока мужская НБА не готова на кардинальный шаг с назначением главного тренера-женщины. Рано или поздно революционное явление всё-таки состоится и Бекки точно будет одним из приоритетных кандидатов на то, чтобы стать первой представительницей прекрасного пола во главе команды НБА.

Пока же она неплохо устроилась в WNBA. Зарплата Бекки в «Вегасе» не раскрывается (как и у остальных тренеров лиги), но можно сложить представление, о каких суммах идёт речь. В разы меньших, чем в мужской НБА. В среднем баскетболистки получают $ 122 тыс. за сезон. Минимальный контракт в мужской НБА в 15 раз больше, а средний баскетболист мужской лиги зарабатывает в 80 раз больше представительниц женской.

Вот такое тотальное неравенство. Бизнес и ничего личного. К сожалению, женская НБА не является коммерчески успешным проектом, а просто так вливать деньги в не приносящие прибыль предприятия в США не привыкли. Именно поэтому даже главные суперзвёзды женской НБА в межсезонье уезжают играть в Россию, Турцию, Францию, Италию, Испанию и другие европейские страны, где им платят значительно больше, чем у себя дома.



У тренеров женской и мужской НБА разница по зарплатам не столь кардинальная, но всё равно существенная. Речь о разрыве в 20-40 раз. Бекки будет получать шестизначную сумму. Вероятно, менее полумиллиона долларов в год. Но Хэммон гонится не за деньгами, хотя статус самого высокооплачиваемого тренера лиги, безусловно, приятен. Бекки хочет руководить процессом, а не быть помощником. Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович — легенда, ему осталось 12 побед до рекорда в истории НБА по количеству выигранных матчей. Хэммон достаточно научилась у него, чтобы пойти в самостоятельное плавание. Ассистенты всегда пребывают в тени. Бекки не устраивает второплановая роль даже в штабе столь авторитетного специалиста, как Попович.

Хэммон заменит в «Вегасе» Билла Лэймбира, который покинул команду после трёх лет работы. В прошлом сезоне «Эйсес» под руководством Лэймбира дошли до полуфинала плей-офф женской НБА, где уступили «Финиксу». Руководство клуба такой результат не устроил, в связи с чем было решено привлечь Хэммон.

Лэймбир — один из самых известных представителей «Плохих парней» «Детройт Пистонс», принципиальных соперников «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. После завершения карьеры он нашёл себя в женском баскетболе, став трёхкратным чемпионом WNBA. По слухам, именно у Лэймбира была самая высокая зарплата в лиге — около $ 250 тыс. в год. У Бекки будет больше.

Сезон в WNBA закончен, так что Хэммон приступит к работе в «Лас-Вегасе» весной. Она останется в «Сан-Антонио» в течение следующих нескольких месяцев и попытается помочь команде выйти в плей-офф или как минимум пробиться в турнир плей-ин. Сейчас «Спёрс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Хэммон работает в системе «Сан-Антонио» с 2014 года. На старте прошлого сезона в домашнем матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой НБА. Она выполняла обязанности главного тренера «Сан-Антонио» после того, как Попович был удалён со скамейки запасных за агрессивное поведение. Конечно, это неполноценный временный опыт на посту рулевого. Именно за настоящей работой во главе команды Бекки идёт в женскую НБА, которая ей отлично знакома.

Хэммон выступала за клубы WNBA «Нью-Йорк Либерти», «Теннесси Фьюри», «Колорадо Чилл» и «Сан-Антонио Силвер Старз». «Сан-Антонио» в 2017 году переехал в Лас-Вегас и стал называться «Эйсес». Этот клуб вывел из обращения 25-й номер Бекки. Хэммон по-прежнему является рекордсменом франшизы по передачам (1333), трёхочковым попаданиям (498) и проценту точности штрафных бросков (92,1%). Она также занимает второе место по результативности (3474 очка) в истории организации. Бекки — легенда «Эйсес», пусть даже выступала за команду во времена базирования в другом городе.

Конечно, нельзя не упомянуть про то, что Бекки успешно играла за российские ЦСКА, «Надежду» (Оренбург), «Спарту энд К» (Видное). В феврале 2008 года Хэммон получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды Олимпиады 2008 года, в активе Хэммон серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года. Она причастна к самому большому успеху в новейшей истории российского женского баскетбола, добыв с командой две медали на крупных международных турнирах.

Совершенно закономерно, что Бекки в конечном счёте стала самым дорогим тренером в заокеанской лиге, в становление которое она внесла немалый вклад. Хэммон отличается жёстким характером и высоким игровым интеллектом, отлично понимает баскетбол. Её авторитет был неоспоримым даже среди баскетболистов «Сан-Антонио», в том числе многократных чемпионов НБА Тони Паркера, Ману Джинобили, Тима Данкана, Пау Газоля.

Пока мужская НБА не готова к женщинам на посту главного тренера. Ничего страшного. Бекки сделала себе солидное резюме за время работы на посту помощника в «Спёрс» и теперь будет самостоятельно рулить в «Лас-Вегасе». Если (или, скорее, когда) в мужской НБА решатся назначить женщину главным тренером, телефонный номер Бекки будет на вершине списка генеральных менеджеров.