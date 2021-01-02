«Это сон или реальность?» Впервые в истории НБА игрок забил победный бросок два дня кряду

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан стал первым игроком в истории НБА, который реализовал победные броски с сиреной два дня кряду. Дерозан принёс своей команде победу в выездных матчах регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» (120:119) и «Индианой Пэйсерс» (108:106).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
На первый взгляд кажется, что достижение Дерозана не такое уж уникальное. Однако забить победный бросок с сиреной в «бэк-ту-бэках» действительно не так уж просто. Во-первых, команда должна играть два дня подряд, что случается около полутора десятков раз за сезон. Во-вторых, нужно зайти в нервную концовку в этих играх, что заметно уменьшает вероятность подобного свершения.
В-третьих, один игрок обязан взять на себя инициативу в решающей атаке и хладнокровно забить решающий бросок. В-четвёртых, особенно удивительно видеть это в исполнении именно Дерозана, который является «динозавром» НБА и практически не бросает трёхочковые, предпочитая атаковать со средней дистанции.
Так что Дерозан сотворил настоящее чудо в Индианаполисе и Вашингтоне, реализовав дальние победные броски с сиреной. Болельщикам «Буллз» остаётся сожалеть лишь о том, что они не увидели это воочию.
Примечательно, что Демар переписал историю на стыке 2021 и 2022 годов. В России и Европе броски Дерозана формально состоялись 1 и 2 января, но по часовому поясу США защитник «Чикаго» приносил своей команде победу 31 декабря и 1 января. Настоящая новогодняя сказка, в реальность которой не мог поверить сам игрок.
«Просто забросить победный мяч в целом – это здорово, особенно если ты сделал это в гостях. Я не понимаю. Это сон или реальность? Мне доверяют в четвёртой четверти, и это большая честь для меня. Независимо от того, как идут дела, моя команда, партнёры по команде всегда полагаются на меня. И я всегда проявляю хладнокровие в четвёртой четверти, давая понять парням, что, пока не закончилось время, у нас есть шанс», – заявил Дерозан.
«Чикаго» добыл седьмую победу подряд, что позволило подняться на первое место в Восточной конференции. Броски Дерозана сыграли в этом огромную роль, хотя подсобил и потерпевший два домашних поражения конкурент «Бруклин Нетс».
«Буллз» недавно пережили массовую вспышку коронавируса, из-за которой НБА впервые в сезоне прибегла к практике переноса матча. На карантине побывали звёзды «Чикаго» Никола Вучевич, Зак Лавин и герой последних дней Дерозан. Сейчас из важных исполнителей недоступен только Лонзо Болл, на изоляции также находится главный тренер Донован.
Дерозан так обрадовался выходу с протоколов по коронавирусу, что отправился в зал в час ночи – сразу после разрешения возобновить тренировки. Как видно, усердная работа Демара окупилась. Он не просто забил два подряд победных броска (фактор случайности сыграл огромную роль при всей уникальности достижения), но и набирает доминирующую статистику – 28,4 очка в 7 матчах после карантина. Темп фаворитов гонки за MVP и лучших скореров НБА Стефена Карри и Кевина Дюранта. Возможно, Демар скоро включится в гонку за награду. Хотя индивидуальные достижения для Дерозана второстепенны. Он мечтает принести франшизе «Буллз» первый титул в эпоху после Майкла Джордана.
«Я добился всего в карьере, кроме выхода в финал. С тем опытом, который имелся у меня, показалось правильным стать частью чего-то такого, где ты можешь сказать: «Так, хорошо, давайте сделаем это». Я вернулся к этому своему подходу тёмной лошадки, менталитету андердога, который был у меня всю карьеру. Только представьте себе выигрыш титула в Чикаго. Боже мой!» – заявил недавно Дерозан.
«Чикаго» уже точно можно считать контендером НБА, о чём свидетельствует первое место на Востоке. Да, в плей-офф «Буллз» будут котироваться ниже «Бруклина» и даже «Милуоки Бакс», но статус андердога и «тёмной лошадки» в этом сезоне действительно может сыграть на руку «Чикаго». Наблюдать за этой командой до конца сезона будет очень интересно.
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