Главные враги Леброна Джеймса в НБА
С кем не сложились отношения у одного из лучших баскетболистов в истории.
Скип Бэйлесс
Аналитик НБА известен едкими и порой даже абсурдными критическими заявлениями о Леброне Джеймсе. Многие считают, что Скип просто «ловит хайп» на имени Леброна.
70-летний эксперт действительно сделал себе имя на хейте Леброна. И неплохо на этом заработал. В прошлом году Бэйлесс продлил контракт с Fox Sports на 4 года с зарплатой $ 32 млн.
Жоаким Ноа
Вражда началась в 2009 году, когда Ноа решил устроить потасовку с Леброном. Французу не понравилось, как лидер «Кливленд Кавальерс» праздновал попадание в кольцо «Чикаго Буллз».
Леброн не отличается конфликтным характером. Ноа — чуть ли не единственный баскетболист, который открыто демонстрировал презрение к Джеймсу и провоцировал потасовки с ним на протяжении многих лет.
Дэн Гилберт
Конфликт зародился в 2010 году, когда Леброн ушёл из «Кливленда» в «Майами Хит». Владельцу «Кавальерс» это очень не понравилось. Гилберт разнёс Леброна в пресс-релизе и обвинил игрока в предательстве.
Леброн вернулся в «Кливленд» в 2014 году и помог клубу выиграть первый в истории титул в сезоне-2015/2016. Отношения с Гилбертом на какое-то время уладились. До перехода Джеймса в «Лейкерс» в 2018-м.
Леброн после завершения карьеры хочет стать владельцем клуба НБА. Приоритет — родной «Кливленд». Гилберт всячески противится этой идее. Конфликт владельца и игрока ещё наверняка даст о себе знать.
Дэвид Блатт
Леброн, по сути, уволил Блатта с поста главного тренера «Кливленда» в 2016-м. Звёзды в НБА важнее тренеров. Конфликт с Джеймсом разрушил карьеру Блатта за океаном.
Блатт и Леброн не опускаются до публичных оскорблений. Хотя экс-главный тренер сборной России иногда может поддеть Джеймса. Например, заявить, что Майкл Джордан опережает Леброна в гонке величайших.
Фил Джексон
11-кратный чемпион НБА Фил Джексон как-то заявил, что Леброн требует к себе особого отношения и всё делает по-своему. Джексон также обвинил Джеймса в некрасивом уходе из «Майами».
В ответ Леброн сказал, что потерял всякое уважение к Джексону. Слова Фила лишили фанатов даже призрачной надежды увидеть сотрудничество легендарного тренера и Джеймса.
Пол Пирс
Леброн пришёл в НБА в 2003-м. Пирс в то время уже был состоявшимся лидером «Бостон Селтикс» — команды, которая часто становилась на пути Джеймса и «Кливленда» в плей-офф.
Пирс резко высказывался о Леброне во время игровой карьеры. Продолжил делать это и после неё в качестве аналитика НБА. Пол — один из самых принципиальных соперников Леброна.
Главные враги Леброна Джеймса в НБА
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