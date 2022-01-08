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Бронни Джеймс — самый молодой долларовый миллионер в мире: в чём секрет успеха, сколько зарабатывает

Самый молодой долларовый миллионер в мире. В чём секрет успеха 17-летнего Бронни Джеймса
Арина Ершова
В чём секрет успеха 17-летнего Бронни Джеймса
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Статус сына Леброна Джеймса помог, но сам по себе парень вполне талантлив и умело извлекает выгоду из пребывания в медийной среде.

За 18 полных лет в НБА Леброн Джеймс заработал столько, что этих денег хватит ему, его детям и, возможно, даже внукам до конца жизни. Но наследники Короля, кажется, не намерены оставаться в тени. Старший сын Джеймса, Бронни, ещё не закончил школу, а уже зарабатывает миллионы. И рвётся в НБА.

В октябре минувшего года Бронни исполнилось 17 лет. Он, как и его младший брат Брайс, играет в баскетбол за школьную команду «Сьерра-Каньон». Бронни мечтает попасть в НБА и уже сейчас готовится к выступлению в NCAA – в отличие от отца, он проведёт в студенческой лиге как минимум один сезон. По слухам, сейчас он выбирает между университетами Дьюка, Огайо Стэйт, Теннеси и Техаса.

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Но до дебюта Брона-младшего в NCAA ещё довольно далеко, а до НБА – ещё дальше. Вот только в свои 17 лет он уже заработал столько, сколько некоторые игроки не получают за несколько лет выступления в лиге. На данный момент состояние Джеймса оценивается в $ 10 млн. По данным некоторых источников, Бронни является самым молодым долларовым миллионером в мире.

Как Бронни заполучил свои миллионы? Да, он сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса – одного из богатейших спортсменов планеты, чей капитал оценивается примерно в $ 850 млн. Но папины деньги не считаются, так что Джеймс-младший с юных лет зарабатывает самостоятельно.

Бронни сотрудничает с киберспортивной организацией FaZe Clan. Сын Леброна числится официальным контент-мейкером FaZe, и организация занимается продвижением его аккаунтов и постов в социальных сетях. И занимается вполне успешно.

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На «инстаграм» молодого баскетболиста подписаны более 6 млн человек, что, само собой, приносит ему немалый доход с размещённой рекламы. У Леброна в этой сети – 108 млн подписчиков, так что до отца ещё очень далеко. Однако на Бронни подписано намного больше людей, чем на звёзд НБА среднего пошиба. По числу фолловеров в «Инстаграме» он входил бы в топ-15 лиги, если бы выступал там. В общем, соцсети – главный источник поступления средств на счёт Бронни.

У младшего Джеймса также есть канал на Twitch. Он транслирует игры Fortnite, NBA 2K и Call of Duty: Warzone под именем пользователя FaZe Bronny. Парень нечасто выходит в эфир – последнюю трансляцию он провёл в сентябре 2020-го. Но аккаунт по-прежнему насчитывает почти 600 тыс. подписчиков. Ещё 5,4 млн поклонников следят за Бронни в TikTok. В общем, сейчас парень постепенно набирает свою аудиторию, которая со временем (с дебютом в NCAA и, вероятно, в НБА) может вырасти в несколько раз.

Несмотря на юный возраст, уже сейчас Джеймс- младший живёт в роскоши. Всё как полагается: брендовая одежда, коллекция кроссовок и дорогой автомобиль – Dodge Charger с кастомным дизайном. На крыле, а также на подголовниках красуется логотип его отца, к которому приписана цифра «2».

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В общем, Бронни успешно пользуется всеми преимуществами, доставшимися ему вместе с фамилией Джеймс. Но и сам по себе парень не промах. Бронни умеет привлекать к себе внимание и генерировать прибыль. Тот же Брайс в этом плане заметно ему уступает, хотя тоже является сыном Леброна. Если в ближайшие несколько лет Бронни дебютирует в НБА, то сможет стать не только успешным баскетболистом, но и популярной медийной персоной. Переплюнуть отца, конечно, будет очень непросто. Но у Бронни всё впереди.

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