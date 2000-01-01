Самые дорогие вещи, которыми владеет Зайон Уильямсон
Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон не сыграл ни одного матча в этом сезоне НБА из-за травмы колена. Восстановление Зайона постоянно откладывается.
С трудом верится, что Уильямсон сыграет в этом сезоне. Зайон набрал лишний вес (по слухам, около 150 кг) и не может выполнять полноценную нагрузку. Это не мешает 21-летнему парню шикарно жить.
Выбор Уильямсона под первым номером драфта-2019 сопровождался огромной шумихой, сопоставимой с приходом Леброна Джеймса в НБА в 2003-м. Зайон смог монетизировать окружающий его хайп.
Уильямсон заключил множество спонсорских соглашений, крупнейшее из которых с Jordan Brand — $ 75 млн за 7 лет. За неполных три года в НБА Зайон получил $ 31 млн.
Летом «Пеликанс» предложат Уильямсону максимальное продление контракта примерно на $ 150 млн за пять лет. Клуб сделает это, несмотря на травматизм Зайона и плохую форму — настолько игрок распиарен.
Зайон пользуется ситуацией и позволяет себе шик уровня миллиардеров или миллионеров с девятизначным состоянием. Какие предметы роскоши у него есть?
Перчатка Таноса, инкрустированная бриллиантами
Зайон очень любит киновселенную Marvel, особенно злодея Таноса из «Мстителей». У него есть цепочка с такой перчаткой. инкрустированной бриллиантами.
В перчатке есть баскетбольный мяч. Работу выполнил известный дизайнер ZoFrost. Точная цена не называется, но СМИ утверждают, что речь идёт точно о шестизначной сумме в долларах.
Элитная недвижимость
Родители Зайона живут в Северной Каролине в доме за $ 950 тыс. В Нью-Орлеане парень купил себе достаточно скромное жильё за $ 870 тыс. Главный объект — особняк в Лос-Анджелесе за $ 20 млн.
Часы Rolex
У Зайона есть коллекция часов Rolex ценой в несколько сотен тысяч долларов. В модели Rolex Day-Date за $ 120 тыс. он появился на драфте-2019.
Коллекция автомобилей
У Зайона есть три «Мерседеса» общей стоимостью более $ 200 тыс.
Всего в автопарке Зайона по меньшей мере 7 автомобилей общей стоимостью более $ 500 тыс. Среди них выделяется кастомизированный Ford Raptor с уникальным дизайном.
Уильямсон больше всего любит ездить на красном Jaguar F-Type за $ 130 тыс.
Зайон никак не оправдал ожидания на баскетбольной площадке (и не факт, что сделает это). Тем не менее парень имеет возможность сполна наслаждаться роскошной жизнью со свалившимися на него деньгами.
Самые дорогие вещи, которыми владеет Зайон Уильямсон
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