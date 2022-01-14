Всё хуже, чем казалось. ЦСКА ещё далёк от выхода на элитный доминирующий уровень

Московский ЦСКА продолжает вкатываться во вторую половину сезона. Сегодня подопечные Димитриса Итудиса одержали ещё одну победу в Евролиге – пускай и не такую уверенную, как в предыдущей встрече. В матче 21-го тура москвичи на своей площадке обыграли французский АСВЕЛ.

Армейцы уже успели провести свой первый матч Евролиги в новом календарном году. Позавчера они на выезде разгромили «Панатинаикос» – 98:74. Что касается АСВЕЛа, то последний матч команды на турнире состоялся 23 декабря. Тогда французский клуб дома обыграл «Фенербахче» (84:82). В 19-м туре команда должна была встретиться с «Монако», а в 20-м – с «Зенитом», но обе встречи были перенесены из-за коронавируса.

АСВЕЛ и ЦСКА уже встречались в нынешнем сезоне. В конце октября московская команда уступила сопернику на выезде (68:70). Тот матч положил начало исторической серии поражений ЦСКА из пяти проигранных матчей кряду.

Сегодня в стартовой пятёрке ЦСКА вышли Никита Курбанов, Никола Милутинов, Дэниел Хэкетт, Алексей Швед и Торнике Шенгелия. Второй подряд матч Евролиги пропустил Уилл Клайберн: он по-прежнему восстанавливается после травмы бедра. Вне заявки остался и простудившийся Семён Антонов. Его место в составе занял Владимир Ивлев.

Первая четверть, как и вся первая половина, выдалась достаточно равной. В стартовом отрезке 9 очков набрал Алексей Швед, в предыдущей встрече отыгравший всего четыре минуты. Однако гости не позволили подопечным Димитриса Итудиса оторваться. На последней секунде отрезка АСВЕЛ сравнял счёт – 23:23. Французский коллектив доставлял москвичам много проблем в «краске», откуда в основном и набирал очки.

Во второй десятиминутке армейцам всё-таки удалось выйти вперёд. Вместо Шведа в нападении активизировались MVP 20-го тура Евролиги Дэниел Хэкетт и Никола Милутинов. Однако АСВЕЛ не отставал, и к большому перерыву хозяева подходили с минимальным отрывом – 40:39. Нарастить преимущество ЦСКА не позволили, помимо прочего, пять промахов со штрафной линии.

В третьей четверти московский клуб по большей части испытывал трудности в обороне. При этом сопернику удавалось сравнивать счёт и даже выходить вперёд в основном за счёт индивидуальных действий. В итоге третий отрезок также завершился с ничейным счётом (22:22), однако ЦСКА сохранял минимальное преимущество – 62:61.

А вот на заключительную четверть АСВЕЛу уже не хватило сил. Армейцы начали с рывка 7:0, выдали успешный отрезок в обороне, и через пять минут разница в счёте впервые перевалила за двузначную отметку. За последние 10 минут матча хозяева настреляли 28 очков. Итог – 90:83, третья подряд победа для ЦСКА в 2022 году.



Самым результативным игроком встречи стал Дэниел Хэкетт. На его счету 27 очков, 5 подборов и 4 передачи и рекордные в карьере 38 баллов эффективности. Если в матче «Реал» — «Баскония» кто-то не выдаст суперперфоманс, то Хэкетт второй раз подряд станет MVP тура. 17 очков набрал Алексей Швед, ещё 16 – Марюс Григонис. 12 очков и 9 подборов на счету Николы Милутинова. В составе АСВЕЛа лучшим стал Маркос Найт – у него 16 очков.

ЦСКА всё-таки взял реванш за поражение трёхмесячной давности. Москвичи снова выдали внушительный процент реализации трёхочковых (13 из 27, 48,1%), а также большое количество результативных передач (23). Но присутствовали старая невнятность и сомнения в результате до последних минут. АСВЕЛ – слабый соперник, но он выявил уязвимость армейцев лучше совершенно беспомощного «Панатинаикоса». После матча в Греции казалось, что ЦСКА вышел на элитный доминирующий уровень, но всё оказалось хуже. Пока не доказана способность показывать высокое качество баскетбола на постоянной основе.

На следующей неделе армейцев ждёт встреча с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, а потом – игра с «Миланом». Вот там станет лучше понятно, что из себя сейчас представляет команда Итудиса.