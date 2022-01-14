Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

ЦСКА — АСВЕЛ: обзор матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги

Всё хуже, чем казалось. ЦСКА ещё далёк от выхода на элитный доминирующий уровень
Арина Ершова
ЦСКА — АСВЕЛ: обзор матча
Комментарии
АСВЕЛ — слабый соперник, но он выявил уязвимость армейцев лучше беспомощного «Панатинаикоса».

Московский ЦСКА продолжает вкатываться во вторую половину сезона. Сегодня подопечные Димитриса Итудиса одержали ещё одну победу в Евролиге – пускай и не такую уверенную, как в предыдущей встрече. В матче 21-го тура москвичи на своей площадке обыграли французский АСВЕЛ.

Армейцы уже успели провести свой первый матч Евролиги в новом календарном году. Позавчера они на выезде разгромили «Панатинаикос» – 98:74. Что касается АСВЕЛа, то последний матч команды на турнире состоялся 23 декабря. Тогда французский клуб дома обыграл «Фенербахче» (84:82). В 19-м туре команда должна была встретиться с «Монако», а в 20-м – с «Зенитом», но обе встречи были перенесены из-за коронавируса.

Пауза пошла на пользу. ЦСКА катком прошёлся по «Панатинаикосу» в Греции Пауза пошла на пользу. ЦСКА катком прошёлся по «Панатинаикосу» в Греции

АСВЕЛ и ЦСКА уже встречались в нынешнем сезоне. В конце октября московская команда уступила сопернику на выезде (68:70). Тот матч положил начало исторической серии поражений ЦСКА из пяти проигранных матчей кряду.

Сегодня в стартовой пятёрке ЦСКА вышли Никита Курбанов, Никола Милутинов, Дэниел Хэкетт, Алексей Швед и Торнике Шенгелия. Второй подряд матч Евролиги пропустил Уилл Клайберн: он по-прежнему восстанавливается после травмы бедра. Вне заявки остался и простудившийся Семён Антонов. Его место в составе занял Владимир Ивлев.

Первая четверть, как и вся первая половина, выдалась достаточно равной. В стартовом отрезке 9 очков набрал Алексей Швед, в предыдущей встрече отыгравший всего четыре минуты. Однако гости не позволили подопечным Димитриса Итудиса оторваться. На последней секунде отрезка АСВЕЛ сравнял счёт – 23:23. Французский коллектив доставлял москвичам много проблем в «краске», откуда в основном и набирал очки.

ЦСКА сверг лидера-сенсацию и снова на вершине. Но разгром «Автодора» не внушает доверия ЦСКА сверг лидера-сенсацию и снова на вершине. Но разгром «Автодора» не внушает доверия

Во второй десятиминутке армейцам всё-таки удалось выйти вперёд. Вместо Шведа в нападении активизировались MVP 20-го тура Евролиги Дэниел Хэкетт и Никола Милутинов. Однако АСВЕЛ не отставал, и к большому перерыву хозяева подходили с минимальным отрывом – 40:39. Нарастить преимущество ЦСКА не позволили, помимо прочего, пять промахов со штрафной линии.

В третьей четверти московский клуб по большей части испытывал трудности в обороне. При этом сопернику удавалось сравнивать счёт и даже выходить вперёд в основном за счёт индивидуальных действий. В итоге третий отрезок также завершился с ничейным счётом (22:22), однако ЦСКА сохранял минимальное преимущество – 62:61.

А вот на заключительную четверть АСВЕЛу уже не хватило сил. Армейцы начали с рывка 7:0, выдали успешный отрезок в обороне, и через пять минут разница в счёте впервые перевалила за двузначную отметку. За последние 10 минут матча хозяева настреляли 28 очков. Итог – 90:83, третья подряд победа для ЦСКА в 2022 году.

Самым результативным игроком встречи стал Дэниел Хэкетт. На его счету 27 очков, 5 подборов и 4 передачи и рекордные в карьере 38 баллов эффективности. Если в матче «Реал» — «Баскония» кто-то не выдаст суперперфоманс, то Хэкетт второй раз подряд станет MVP тура. 17 очков набрал Алексей Швед, ещё 16 – Марюс Григонис. 12 очков и 9 подборов на счету Николы Милутинова. В составе АСВЕЛа лучшим стал Маркос Найт – у него 16 очков.

До чего же стыдно! ЦСКА проиграл резервистам «Реала», имея на трёх игроков больше До чего же стыдно! ЦСКА проиграл резервистам «Реала», имея на трёх игроков больше

ЦСКА всё-таки взял реванш за поражение трёхмесячной давности. Москвичи снова выдали внушительный процент реализации трёхочковых (13 из 27, 48,1%), а также большое количество результативных передач (23). Но присутствовали старая невнятность и сомнения в результате до последних минут. АСВЕЛ – слабый соперник, но он выявил уязвимость армейцев лучше совершенно беспомощного «Панатинаикоса». После матча в Греции казалось, что ЦСКА вышел на элитный доминирующий уровень, но всё оказалось хуже. Пока не доказана способность показывать высокое качество баскетбола на постоянной основе.

На следующей неделе армейцев ждёт встреча с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, а потом – игра с «Миланом». Вот там станет лучше понятно, что из себя сейчас представляет команда Итудиса.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022