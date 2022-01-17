ЦСКА бессилен против по-настоящему мощных соперников. «Зенит» в очередной раз это доказал

Армейцы выглядели настолько безвольно, что во второй половине даже не было намёка на интригу.

ЦСКА в хорошем настроении отправился в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Армейцы отлично начали 2022 год. Разгромили дома «Автодор» (92:65), что позволило подняться на первое место в Единой лиге. В Евролиге были повержены «Панатинаикос» (98:74) и АСВЕЛ (90:73).

Вот только игры с «Автодором», «Панатинаикосом» и АСВЕЛом непоказательны. «Автодор» просто испугался пребывания на первом месте и ментально не был готов противостоять команде Димитриса Итудиса. «Панатинаикос» в этом сезоне совершенно беспомощен даже на своей родной арене ОАКА. Особенно плохо греки играют против команд, которые превосходят их в индивидуальном мастерстве.

АСВЕЛ с натяжкой тянет на статус середняка Евролиги, но в последние месяцы французы играли немногим лучше того же аутсайдера «Панатинаикоса». И тем не менее даже АСВЕЛ смог навязать ЦСКА достойное сопротивление. Интрига сохранялась до последних минут, хотя в прошлые сезоны армейцы в Москве решали все вопросы с такими соперниками в третьей четверти, если не до перерыва.

У ЦСКА не получилось сыграть дома с «Барселоной» из-за вспышки коронавируса у испанцев. Эта встреча действительно могла показать, в каком состоянии сейчас команда Итудиса. Пришлось ждать до 17 января, когда армейцы приехали в Санкт-Петербург. Как оказалось, все опасения по поводу качества игры ЦСКА была обоснованными.

«Зенит» тоже столкнулся с коронавирусом. Команда Хавьера Паскуаля две недели пребывала без игровой практики. Из-за травмы голеностопа на несколько недель выбыл центровой Артурас Гудайтис, из-за чего в заявку на Единую лигу ВТБ экстренно пришлось вносить американского новичка Тайсона Картера. Хорошей новостью является то, что наконец-то приступил к тренировкам разыгрывающий Шабазз Напьер, который вскоре должен вернуться на площадку после трёх с половиной пропущенных месяцев.

«Зенит» при всех своих проблемах остаётся командой уровня топ-8 Евролиги. Именно с такими оппонентами ЦСКА в этом сезоне зачастую теряется. Встреча в Санкт-Петербурге лишний раз это доказала. Первая четверть прошла в относительно равной борьбе — 21:21. Во второй десятиминутке сине-бело-голубые начали уходить в отрыв — 42:35 к перерыву.

В третьей четверти ситуация для ЦСКА стала катастрофической. «Зенит» оформил двузначный отрыв и спокойно его удерживал. Никакой интриги во второй половине не было. Закончили со счётом 81:68 в пользу «Зенита».

Джордан Лойд (17 очков) и Билли Бэрон (20 очков) разрывали крайне невнятную защиту армейцев. У ЦСКА как-то выделялся разве что Никола Милутинов (16 очков, 8 подборов), который пользовался отсутствием Гудайтиса на паркете. Совершенно растворился на площадке MVP двух последних туров Евролиги Дэниэл Хэкетт — 0 очков за 17 минут при худшей в команде рейтинге -17. Итальянец потерялся против команды с эффективной защитной системой. Впечатлявший в последнее время Марюс Григонис тоже заметно сдал, набрав 7 из своих 9 очков только с помощью штрафных. Алексей Швед (10 очков) бросал часто, но в основном неточно – 3 из 11 игры. Габриэль Лундберг раньше был более-менее эффективен в матчах Единой лиги, но только не в Санкт-Петербурге – 6 очков. У ЦСКА колоссальные проблемы в задней линии.

Руководители соцсетей ЦСКА перед игрой ошиблись, анонсируя российское дерби Евролиги. Для армейцев даже к лучшему, что эта встреча была не на евроарене. Всё-таки в Единой лиге ВТБ право на ошибку у команды Итудиса имеется и потеря очков не особо критическая. Теперь важно в кратчайшие сроки исправить ошибки к настоящему матчу Евролиги в пятницу с «Миланом», который приедет в Москву явно не отбывать номер.

Победа над «Панатинаикосом» со столь редким для нынешнего ЦСКА разгромным счётом создала иллюзию, что всё налаживается. Даже начало казаться, что командная игра стала лучше в отсутствие травмированного Уилла Клайберна. Это не так. Клайберн очень нужен армейцам. Как и классический разыгрывающий. Лука Вильдоса сейчас доступен на рынке. Это не суперзвёздная опция, но ЦСКА важно располагать хоть мало-мальски полезным первым номером. Иначе победы если и будут, то над заметно уступающими в таланте соперниками.

«Зенит» (8-3) отлично провёл первый матч после вынужденного карантина и настиг ЦСКА в турнирной таблице. Команды делят 3-4-е места. УНИКС (9-2) и «Автодор» (8-2) стали главными выгодополучателями по итогам встречи в Санкт-Петербурге. Дальше «Зениту» нужно вкатываться в ритм Евролиги, чтобы отстоять позиции в зоне плей-офф. Есть основания верить в то, что команда Паскуаля справится с этой задачей. Возвращение Напьера способно заметно поднять потенциал сине-бело-голубых во второй части сезона.