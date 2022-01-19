Кто заслужил принять участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ: «Чемпионат» сделал свой выбор

20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» состоится шестой в истории Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Итоговые составы команд ещё не определены: сейчас проходит второй этап голосования, в котором принимают участие представители российских и зарубежных СМИ, в том числе «Чемпионата».

Правила голосования следующие: СМИ представляют по две сборные, состоящие из 10 игроков (пять в передней линии и ещё пять – в задней). При этом в каждую сборную могут быть включены не более двух игроков из одного клуба.

При составлении команд мы учитывали статистику каждого исполнителя. В список обязательно включались два-три лучших игрока по эффективности на своей позиции. В некоторых случаях предпочтение отдавалось самым именитым исполнителям, которые выступают в топ-клубах и обладают звёздным статусом в европейском баскетболе. Даже если они не лучшие статистически. Всё-таки это Матч звёзд, где цифры в протоколе не должны быть единственным фактором.

«Звёзды России»

Задняя линия

Иван Стребков («Нижний Новгород»): 11 матчей, 29:02 минуты, 12,3 очка, 2,7 подбора, 4,5 передачи, 11,9 эффективность

Иван Стребков – лучший российский защитник в Единой лиге ВТБ прямо сейчас. По статистическим показателям ветеран «Нижнего Новгорода» опережает всех соотечественников. И успешное выступление в первой половине сезона наверняка гарантирует ему место среди участников Матча всех звёзд. «Чемпионат» не может игнорировать очевидного кандидата.

Алексей Швед (ЦСКА): 9 матчей, 20:15 минуты, 9,0 очка, 2,0 подбора, 3,1 передачи, 6,3 эффективность

Алексей Швед ещё не до конца освоился в новой команде, но однозначно заслуживает участвовать в Матче всех звёзд. Главная звезда российского баскетбола последних лет, действующий лучший скорер и ассистент Евролиги. Более именитых отечественных исполнителей в Единой лиге ВТБ нет. МВЗ-2022 может стать для Шведа четвёртым в карьере, третьим кряду и первым после перехода в ЦСКА. Надеемся увидеть Алексея на «ВТБ Арене» 20 февраля.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Евгений Колесников («Автодор»): 10 матчей, 17:26 минуты, 6,2 очка, 1,6 подбора, 1,0 передачи, 6,8 эффективность

Евгений Колесников не выступал на Матче всех звёзд с 2017 года. Тогда он провёл один из лучших сезонов в своей карьере, также выступая за «Автодор», куда вернулся спустя четыре года. Сейчас защитник – второй в лиге по эффективности среди российских игроков задней линии (6,8 балла). «Автодор» завершил 2021 год в статусе лидера и только после поражения от ЦСКА опустился на вторую строчку. В успехе саратовцев в нынешнем сезоне, бесспорно, большая заслуга Колесникова. Было бы странно не включить в состав на МВЗ лучшего российского игрока второй команды в турнирной таблице.

Дмитрий Кулагин («Зенит»): 5 матчей, 18:47 минуты, 5,8 очка, 2,2 подбора, 2,8 передачи, 6,2 эффективность

Дмитрий спустя шесть лет вернулся в «Зенит». Он полностью пропустил предыдущий сезон из-за финансовых споров со своим бывшим клубом «Локомотивом-Кубань». Зато сейчас, в отсутствие Шабазза Напьера, неплохо помогает своей команде.

Евгений Воронов («ПАРМА»): 5 матчей, 15:42 минуты, 3,8 очка, 2,2 подбора, 1,6 передачи, 4,2 эффективность

В прошлом году ветерану российского баскетбола исполнилось 35 лет. Евгений миновал прайм-тайм, но всё ещё достаточно полезен благодаря своему опыту. Воронов трижды участвовал в Матче всех звёзд Лиги ВТБ, однако два предыдущих розыгрыша прошли без него. Пора это исправлять.

Передняя линия

Антон Астапкович («Нижний Новгород»): 8 матчей, 29:38 минуты, 13,9 очка, 6,1 подбора, 2,6 передачи, 16,6 эффективность

Астапкович является лучшим россиянином на турнире на своей позиции с точки зрения статистики. Антон проводит лучший сезон в своей карьере. И точно достоин попадания на свой третий Матч всех звёзд кряду.

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»): 7 матчей, 15:46 минуты, 7,1 очка, 4,9 подбора, 0,6 передачи, 10,4 эффективность

21-летний воспитанник «Локо» значительно улучшил свои результаты по сравнению с дебютным сезоном. По эффективности он является вторым среди российских форвардов Единой лиги ВТБ. Недавно он был впервые вызван в сборную России и вполне заслуживает попадания на свой первый Матч всех звёзд.

Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»): 8 матчей, 23:22 минуты, 7,4 очка, 3,8 подбора, 1,3 передачи, 10,3 эффективность

В начале года Станислав перенёс операцию на колене, но после травмы вернулся с новыми силами и показывает лучшую статистику в своей карьере, а также входит в тройку лучших форвардов турнира по полезности среди россиян.

Андрей Воронцевич (УНИКС): 7 матчей, 22:49 минуты, 6,7 очка, 3,4 подбора, 2,4 передачи, 9,7 эффективность

Ещё один супертитулованный российский игрок и любимец публики – среди игроков УНИКСа Воронцевич получил больше всего голосов от болельщиков. Два предыдущих Матча всех звёзд форвард пропустил, но в этом году у него есть неплохая возможность наверстать упущенное.

Джоэл Боломбой (ЦСКА): 11 матчей, 18:27 минуты, 7,4 очка, 3,9 подбора, 0,2 передачи, 9,8 эффективность

В Единой лиге ВТБ Джоэл Боломбой входит в топ-5 по полезности. И, помимо этого, блещет в Евролиге, чуть ли не каждую неделю попадая в топ-3 моментов тура (иногда более одного раза). Джоэл – один из самых зрелищных игроков лиги, без которого Матч звёзд сложно представить.

«Звёзды мира»

Задняя линия

Эррик Макколлум («Локомотив-Кубань»): 9 матчей, 29:24 минуты, 22,3 очка, 2,6 подбора, 5,4 передачи, 21,9 эффективность

Макколлум – новичок «Локомотива» (но не Единой лиги), который уже успел стать его безоговорочным лидером и даже рекордсменом сезона по результативности (38 очков в одном матче). Сейчас Эррик – самый эффективный защитник турнира. Он занимает вторую строчку среди лучших скореров Лиги ВТБ, в среднем набирая 22,6 очка за игру. Помимо прочего, дебютант железнодорожников стал лидером голосования среди болельщиков, получив 64,2% от общего количества голосов.

Энтони Хики («Астана»): 8 матчей, 38:19 минуты, 18,6 очка, 4,5 подбора, 7,6 передачи, 20,4 эффективность

Построить карьеру в НБА у Хики не получилось – после четырёх лет в NCAA он остался невыбранным на драфте–2015. И после шести лет скитаний по Европе оказался в «Астане», где смог моментально закрепиться в стартовой пятёрке и раскрыться в полной мере. Теперь быстрый и агрессивный защитник является лидером Лиги ВТБ по количеству передач (7,6 в среднем за матч), а также занимает четвёртое место в гонке скореров (18,6 очка за игру).

«Чемпионат» решил отдать предпочтение Хики перед другим защитником «Астаны» Джейленом Барфордом, который лидирует в лиге по результативности (23,0 очка). Барфорд лишь пятый по полезности, а классных скореров на Матче звёзд и так будет хватать, с плеймейкерами дела похуже. К тому же в заднюю линию среди иностранцев хотелось включить представителей разных клубов.

Каспер Уэйр («Енисей»): 10 матчей, 27:49 минуты, 17,6 очка, 1,8 подбора, 2,9 передачи, 15,4 эффективность

Экс-игрок НБА сейчас блистает в Красноярске. Он входит в топ-3 турнира по эффективности среди иностранных игроков задней линии и является пятым по результативности, в среднем набирая 17,6 очка за матч.

Билли Бэрон («Зенит»): 8 матчей, 23:53 минуты, 15,8 очка, 2,2 подбора, 2,8 передачи, 13,6 эффективность

Бэрон – лучший скорер «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Да, результативность хуже, чем у некоторых легионеров из более скромных клубов. Но Билли выступает в составе претендента на титул. Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль применяет широкую ротацию, что во многом мешает Билли выдавать по-настоящему доминирующую статистику. Один из лучших шутеров Единой лиги и европейского баскетбола должен быть на Матче звёзд.

Габриэль Лундберг (ЦСКА): 11 матчей, 22:13 минуты, 12,4 очка, 2,6 подбора, 3,1 передачи, 13,2 эффективность

Габриэль Лундберг пускай и уступает некоторым легионерам в плане статистики, но всё ещё остаётся самым результативным игроком ЦСКА в Лиге. В минувшем сезона он был признан лучшим дебютантом турнира, а в нынешнем сезоне – MVP сентября и октября. В общем, пришла пора его первого Матча всех звёзд.

Передняя линия

Джордан Мики («Зенит»): 8 матчей, 24:20 минуты, 14,8 очка, 4,4 подбора, 1,9 передачи, 18,6 эффективность

Летом Джордан Мики сменил клубную прописку и перебрался из Химок в Санкт-Петербург. И в первом же матче на новом месте установил личный рекорд результативности – 27 очков. Сейчас Мики является самым эффективным баскетболистом «Зенита».

Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»): 9 матчей, 29:15 минуты, 19,0 очка, 6,4 подбора, 2,1 передачи, 20,3 эффективность

Новичок «Локомотива» Джонатан Мотли является фаворитом на звание MVP сезона в Еврокубке по версии генеральных менеджеров. В Лиге ВТБ он первый по эффективности среди форвардов, а в «Локо» – второй по результативности после Макколлума. На днях Мотли выбыл из строя из-за травмы плеча, но к Матчу всех звёзд должен восстановиться.

Марио Хезонья (УНИКС): 11 матчей, 31:03 минуты, 17,5 очка, 6,5 подбора, 3,0 передачи, 19,2 эффективность

Одно из самых громких подписаний межсезонья не только Единой лиги ВТБ, но и европейского баскетбола в целом. Марио Хезонья – пятый номер драфта НБА 2015 года, пять лет отыгравший за океаном. В ноябре он был признан лучшим игроком Лиги ВТБ, и вполне заслуженно – сейчас хорват является одним из лучших форвардов турнира. Эффектные данки Марио могут стать украшением предстоящего Матча всех звёзд.

Фото: РИА Новости

Джон Браун III (УНИКС): 9 матчей, 27:51 минуты, 10,2 очка, 6,4 подбора, 1,6 передачи, 13,3 эффективность

Капитан УНИКСа, любимец казанских болельщиков, лучший обороняющийся игрок Лиги ВТБ в 2021-м, а также безоговорочный лидер Евролиги по перехватам (2,8). Это, пожалуй, всё, что нужно знать о Джоне Брауне, чтобы номинировать его на участие в Матче всех звёзд. Увы, в состав нашей сборной мы можем включить лишь двоих игроков УНИКСа. И, выбирая между Айзеей Канааном и Джоном Брауном, голос мы решили отдать последнему.

Торнике Шенгелия (ЦСКА): 9 матчей, 19:35 минуты, 11,2 очка, 4,1 подбора, 3,1 передачи, 12,9 эффективность

Торнике Шенгелия – один из самых именитых игроков чемпионата, который многие годы доминирует в Европе. Как и Лундберг, не входит в число лучших по статистике по меркам лиги в целом, но за счёт своего статуса гарантированно заслуживает попадания на Матч всех звёзд. К тому же Торнике, как ни странно, делит в ЦСКА первое место по передачам — с Алексеем Шведом (3,1). Это, скорее, признак отсутствия классных плеймейкеров в ЦСКА, но всё равно достойный показатель.