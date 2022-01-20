Развлекался с моделями и получил $ 94 млн, почти ничего не делая. Сказочная удача Парсонса

33-летний форвард Чендлер Парсонс – один из самых противоречивых игроков последнего десятилетия в НБА. Обладатель 94-миллионного контракта провёл ровно сотню матчей с очень плохой статистикой за четыре года. Травмы на корню зарубили его карьеру, и по аналогичной причине её пришлось завершить. На днях Парсонс официально объявил, что завязал с баскетболом.

Парсонс был выбран «Хьюстон Рокетс» под 38-м номером на драфте-2011. Свой дебютный сезон 23-летний Чендлер провёл весьма успешно и по его итогам попал во вторую символическую сборную новичков. Он плотно закрепился в составе «Рокетс» и за последующие два года провёл 162 матча в старте. Сезон-2013/2014 стал лучшим в карьере баскетболиста: в среднем он набирал 16,6 очка, 5,5 подбора и 1,9 передачи за игру. А по завершении чемпионата его контракт с «Рокетс» подошёл к концу, и Парсонс стал ограниченно свободным агентом. Тогда «Даллас» предложил игроку трёхлетнее соглашение на $ 46 млн. Заплатить больше в «Хьюстоне» были не готовы, и форвард подписал контракт с «Маверикс».

В новой команде статистика Чендлера начала постепенно ухудшаться. Игрока беспокоили травмы. Только за время выступления в «Далласе» он перенёс две операции на правом колене, из-за которых досрочно завершал оба проведённых в команде сезона. Но, несмотря на это, летом 2016-го Парсонс решил отказаться от контракта на $ 16 млн и вышел на рынок свободных агентов. Он умело воспользовался повышением потолка зарплат и выбил с «Мемфиса» максимальный контракт на четыре года и $ 94 млн. Из-за вышеупомянутой операции на колене он пропустил предсезонку и несколько матчей регулярки. А в своём дебютном матче за «Гриззлиз» выдал реализацию 0 из 8 с игры. Спустя две недели Парсонс снова выбыл из строя – он заработал третью травму колена (на этот раз левого) за три года.

Время шло, а проблемы с коленями продолжали беспокоить Чендлера. В итоге за три года в «Мемфисе» он принял участие всего в 95 матчах, а его контракт на постоянной основе занимал первое место в рейтинге худших в НБА. В сезоне-2018/2019, после того как форвард получил очередную травму, в «Гриззлиз» решили оставить его в резерве. Сам Чендлер этим решением был крайне недоволен. Тогда и начались разговоры о том, что летом он снова сменит команду. И «Мемфису» повезло обменять его непомерно переоценённый контракт в «Атланту».

Сам Чендлер о плачевной статистике особо не беспокоился. Незадолго до перехода в стан «Хоукс» он вместе с Блэйком Гриффином был замечен на Ибице. Там игроки отдыхали на яхте в большой женской компании топ-моделей. Ещё Парсонс со своим другом летали на частных самолётах и появлялись на различных светских тусовках.

В итоге за «Атланту» Парсонс отыграл всего 54 минуты. Сначала он просто не получал игрового времени, а в январе 2020-го произошёл страшный инцидент, который фактически и поставил точку в его баскетбольной карьере. Возвращаясь с тренировки, Парсонс попал в ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель другого автомобиля. Чендлер заработал множество повреждений, среди которых черепно-мозговая травма, разрыв суставной губы и грыжа межпозвоночного диска. Его представители сообщили, что в результате произошедшего Парсонс может завершить игровую карьеру. А через три недели он был отчислен из «Атланты».

В ноябре прошлого года Парсонс сообщил, что всё ещё восстанавливается от полученных в той аварии повреждений. А 18 января в своём «инстаграме» он объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Даже не знаю, с чего начать… Это были сумасшедшие несколько лет, которые многое расставили по своим местам. У меня было так много взлётов и падений, и я благодарен за каждый из них. Всю свою жизнь я мечтал стать игроком НБА. И даже не думал о том, что к этому прилагается. Я просто хотел соревноваться и играть в баскетбол на высочайшем уровне. И могу с гордостью сказать, что сделал это! Я хочу поблагодарить каждого, кто помог мне воплотить мои мечты. Моя семья, мои друзья, мой университет и школа, Университет Флориды, спасибо вам за то, что подготовили меня к этому путешествию. «Рокетс», «Маверикс», «Гриззлиз» и «Хоукс», спасибо за то, что верили в меня и дали мне возможность жить своей мечтой. Спасибо всем сотрудникам, тренерам, врачам, товарищам по команде, агентам и, самое главное, болельщикам, которые поддерживали меня. Я, конечно, буду скучать по перелётам, съёмкам, играм, но мне не терпится начать новую главу в своей жизни», — написал Парсонс.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что по решению суда Парсонс получит внушительную компенсацию, так как его карьера завершилась в результате полученных в аварии травм.

Конечно, жаль, что Чендлер завершил карьеру в результате столь трагичного происшествия. Но о его несоответствии уровню НБА стало известно ещё раньше. Парсонс провёл всего три сезона в лиге, в которых набирал более 15 очков. Этого хватило, чтобы получить более $ 120 млн за карьеру в НБА. Причём $ 94 млн он заработал, вообще почти ничего не делая – пропустив около 70% матчей и набирая постыдные для игрока с такой зарплатой 7 очков в среднем.

Чендлера преследовала сказочная удача. Рост потолка зарплат, пик карьеры в самый подходящий момент из возможных, предложение неоправданно крупного контракта. Парсонс сполна пользовался свалившимися на него деньгами. Роскошные тусовки с Гриффином, жизнь на широкую ногу, непостоянство в отношениях. Парсонс встречался с моделями Робин Кроули, Кристиной Перри, Тони Гаррн, Кэсси Амато, светской львицей Кендалл Дженнер, актрисами Беллой Торн и Кей Си Консепсьон.

Парсонс остепенился только тогда, когда карьера пошла под откос и стало ясно, что никто ему не даст не то, что новый контракт на $ 94 млн, а даже минималку. Чендлер с 2019 года состоит в отношениях с совладелицей студии красоты Treat Yourself Studios в Лос-Анджелесе, лицензированным косметологом Хэйли Харрисон. Пара помолвлена, в октябре прошлого года у них родилась дочь Роуз.

Фото: instagram.com/hayleexharrison

Теперь Чендлер может целиком посвятить себя семье и бизнесу. В НБА он заработал столько, что хватит до конца жизни. Зрители толком и не увидели Парсонса во всей красе. Во многом виноват сам игрок, снизивший требования к себе после получения больших денег. Как итог Чендлер вынужден уйти из спорта в 33 года. Не всем в подобных ситуациях везёт сделать это с такой суммой на счетах. Остаётся надеяться, что Парсонс потратит их с умом.