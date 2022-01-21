ЦСКА в системном кризисе. Настолько бесхребетных армейцев не было уже более 10 лет

ЦСКА оставил неоднозначное впечатление на старте 2022 года. С одной стороны, можно занести армейцам в актив победы в Единой лиге ВТБ над «Автодором», а также в Евролиге над «Панатинаикосом» и АСВЕЛом. С другой — было безвольное поражение от «Зенита» (68:81) в Единой лиге ВТБ. Первая встреча с серьёзным соперником показала, что у команды Димитриса Итудиса остаётся много проблем игрового плана.

Противостояние с «Миланом» в 22-м туре — ещё один случай, когда ЦСКА довелось столкнуться с оппонентом выше среднего уровня по меркам Евролиги. Обе команды понесли кадровые потери перед матчем. У «Милана» из-за травмы выбыл Луиджи Датоме. ЦСКА не смог рассчитывать на заболевшего Дэниэла Хэкетта. Уже давно в лазарете пребывают лидеры российского и итальянского клубов Уилл Клайберн и Шейвон Шилдс.

Потеря ЦСКА выглядела серьёзнее. У армейцев в составе нет классического первого номера. Хэкетт хоть как-то пытался справляться с этой ролью. Дошло до того, что лучшим ассистентом в Евролиге у ЦСКА является Алексей Швед (3,6 передач), а далее идут «большие» Торнике Шенгелия (2,5) и Йоханнес Фойгтман (2,4). В Единой лиге Шенгелия и Швед вообще делят первое место — по 3,1 передачи у каждого.



Любой вылет исполнителя задней линии — катастрофа для нынешнего ЦСКА. Конечно, когда в соперниках не беспомощный аутсайдер вроде «Панатинаикоса». Встреча с «Миланом» лишний раз стала наглядным доказательством уязвимости ЦСКА.



«Милан» мощно начал первую четверть — 23:10. По большому счёту команда Этторе Мессины совершила рывок, предопределивший исход встречи. В оставшиеся 30 минут итальянцы не позволили ЦСКА поднять голову. Счёт в этом матче был равным всего один раз — 0:0. На 20-й секунде Малкольм Дилэйни набрал первые очки за «Милан», остальные 39:40 на табло горели цифры в пользу гостей из Италии. Да, ЦСКА выдал относительно неплохой отрезок во второй четверти, когда сократил отставание до 1 очка (33:34), но «Милан» выдержал удар и быстро вернул себе преимущество более одного владения.



Третья четверть завершилась со счётом 55:46 в пользу «Милана», +9 — солидное преимущество, но всё-таки ЦСКА играл дома и за 10 минут подобное отставание отыграть можно. Однако итальянцы сняли все вопросы рывком 7:0 на старте заключительной десятиминутки. Последние 7 минут матча превратились в пустую формальность. Закончили со счётом 67:57 в пользу «Милана».

Не сказать, что у итальянцев кто-то блистал. Девон Холл стал самым результативным с 13 очками, а лучшую полезность показали экс-армейцы, 35-летние ветераны Кайл Хайнс (12 очков, 4 подбора, 19 баллов индекса полезности) и Серхио Родригес (7 очков, 17 баллов полезности). ЦСКА решил не выдавать дорогой контракт Серхио в 2019-м из-за возраста. Испанец принял более щедрое предложение «Монако», Хайнс тоже вскоре уехал в Италию после прихода Николы Милутинова в ЦСКА. Кайл всё ещё очень полезен на площадке, а его ментальное лидерство в раздевалке чрезвычайно важно для команды. Кто бы мог подумать, что через пару лет у ЦСКА будет такая проблема с первыми номерами и Родригес на пару с Хайнсом будут лучшими в Москве в победном матче с ЦСКА.

У ЦСКА двузначную результативность показали Торнике Шенгелия (13 очков) и Габриэль Лундберг (15 очков), но оба совершили 18 промахов с игры. Мазал и Алексей Швед (2/11 с игры). ЦСКА не может ничего сделать с командами, у которых мало-мальски налажена защитная система. Нет плеймейкера, который выведет игроков на удобную позицию для броска. В игре с «Миланом» у ЦСКА всего 6 передач, треть из них на счету всё того же Шенгелии.



В марте прошлого года «Милан» обыграл ЦСКА (84:76) в гостях. Ключевой рывок тоже был оформлен в первой четверти. В тот момент всё можно было списать на проблему с Майком Джеймсом. Команда Итудиса уже тогда хоть и разочаровывала, но не так часто, как сейчас. Та победа стала первой для итальянцев над армейцами с 2010 года. И вот теперь наметился новый тренд. «Милан» стал спокойно обыгрывать ЦСКА дома и на выезде. Пока что три последние очные встречи заканчивались в пользу команды Мессины.

Когда ещё такое было, что соперник ЦСКА приезжает в Москву и спокойно ведёт в счёте с первой и до последней минуты? Баскетбол — игра рывков. Во встречах команд, которые считаются близкими по уровню, должна быть смена лидеров. По крайней мере, хозяева не имеют права позволять себе постоянно проигрывать. Это не про нынешний ЦСКА. Кризис в армейской команде уже носит системный характер. Такого бесхребетного ЦСКА не было более 10 лет, когда в сезоне-2010/2011 армейская команда под руководством Душко Вуйошевича первый и единственный раз в новейшей истории не вышла в плей-офф Евролиги.

Пока команда Итудиса держится в топ-8, но «Анадолу Эфес», «Фенербахче» и разыгравшийся «Монако» подступают. Такими темпами придётся оглядываться и на «Баварию», «Маккаби», АСВЕЛ и «Црвену Звезду», потерпевших на три поражения больше.